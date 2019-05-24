Футбол
Рамос размышляет об уходе из «Реала»Евро-футбол.ру 08:22
Сразу две испанские газеты сообщают, что капитан "бланкос" Серхио Рамос размышляет о вариантах продолжения карьеры в другом клубе. На данный момент Рамос ничего не сообщал команде. Руководство "Реала" готово к такому повороту событий, хотя и не рассчитывает прощаться с капитаном.
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