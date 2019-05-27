Футбол
Рамос просит «Реал» отпустить его в КитайЕвро-футбол.ру 09:48
Защитник "Реала" Серхио Рамос попросил президента клуба Флорентино Переса отпустить его в Китай.
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Происшествия
В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров
Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.
Обновлено в 09:54
Транспорт
«Аэрофлот» призвал пассажиров приезжать в аэропорт Амстердама 28-29 мая заранее из-за забастовки
«В связи с 24-часовой общенациональной забастовкой работников общественного транспорта Нидерландов «Аэрофлот» просит пассажиров, вылетающих из Амстердама 28 мая и 29 мая, во избежание опозданий прибывать в аэропорт Схипхол на регистрацию не менее чем за три часа до вылета», - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:12
Политика
В погранслужбе ФСБ предупредили об опасности провокаций от Украины
Глава пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что угроза новых провокаций в Крыму со стороны украинских силовиков всё еще сохраняется.
Обновлено в 11:36
Общество
Герман Стерлигов призвал казнить участников школьного БДСМ-флешмоба
Православный предприниматель, бывший миллионер Герман Стерлигов предложил казнить учеников владивостокской школы №74, устроивших БДСМ-флешмоб.
Обновлено в 11:47
Хоккей
Хоккеист Чайковски продолжит карьеру в «Автомобилисте»
Словацкий защитник Михал Чайковски, ранее игравший за московское "Динамо", продолжит карьеру в екатеринбургском "Автомобилисте", который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Обновлено в 10:53
Хоккей
Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира
Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира по хоккею - 2019, который прошел в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Здоровье
Депздрав призвал родителей не разрешать детям пить энергетики из-за вреда для нервной системы
Употребление детьми до 16-17 лет кофе и энергетиков нарушает работу организма и может привести к серьезным последствиям для здоровья.
Обновлено в 02:20
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Здоровье
Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку
В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Культура
Лановой и Купченко стали лауреатами премии имени Бродского
Лауреатами премии 2019 года стали звезды Вахтанговского театра – народный артист СССР Василий Лановой и народная артистка России Ирина Купченко.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
В Украине прошли очередные испытания крылатых ракет
Военный полигон "Алибей" стал местом очередной проверки на мощность крылатой ракеты "Нептун".
Обновлено в 09:23
Политика
ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов»
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Появилось видео замаскированного под Су-57 американского истребителя
Опубликованы кадры полета американского истребителя F-16C Fighting Falcon, замаскированного под российский истребитель Су-57 за счет «пиксельной» голубой окраски.
Обновлено вчера в 10:04
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Футбол
Капитан «Локомотива» Игорь Денисов покинул клуб
Обновлено в 11:55
Авто
Обновленный кроссовер Renault Kaptur представят осенью во Франкфурте
Renault готовит к официальной премьере третье поколение бюджетного кроссовера Kaptur.
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку
Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.
Обновлено в 11:16
Политика
Сотовые операторы оказались не готовы к отмене роуминга в России
Три региональных сотовых оператора — чеченский «Вайнах Телеком», татарский «Твои мобильные технологии» (принадлежит «Таттелеком») и крымский «СевМобайл» — оказались не готовы к отмене внутрироссийского роуминга и не уведомили абонентов об изменениях.
Обновлено в 11:58
Политика
Парубий сцепился с представителем Зеленского в Раде
Андрей Парубий, в свою очередь, решил съязвить, сказав, что Верховная рада «каждый день ощущает настрой президента на продуктивное сотрудничество».
Обновлено в 07:57
Происшествия
На редакцию газеты в Ставрополе напал мужчина с ножом
В Ставрополе вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников газеты КПРФ «Родина».
Обновлено в 10:53
Происшествия
Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии
По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В одесской колонии подняли бунт
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Североморске загорелся остов списанного эсминца «Гремящий»
В трюмах списанного эсминца, который находится на утилизации в Североморске, загорелся мазут. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Футбол
«Тамбов» рассчитывает на выход в Лигу Европы
Специалист добавил, что на данный момент клуб занимается поиском коммерческих партнёров и рекламных спонсоров, так как рассчитывает привлечь 200-250 миллионов рублей.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Два теплохода столкнулись в Москве
На причале Северного речного вокзала Москвы произошло столкновение двух прогулочных теплоходов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:11
Экономика
Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09