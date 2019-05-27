Рамос просит «Реал» отпустить его в КитайЕвро-футбол.ру 09:48

Защитник "Реала" Серхио Рамос попросил президента клуба Флорентино Переса отпустить его в Китай.

Рамос просит «Реал» отпустить его в Китай

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