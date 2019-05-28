Футбол
Рамос просит «Реал» отпустить его в КитайЕвро-футбол.ру вчера в 09:48
Защитник "Реала" Серхио Рамос попросил президента клуба Флорентино Переса отпустить его в Китай.
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Флорентино Перес о Рамосе: "Для Реала" невозможно, чтобы капитан покинул команду"
Спорт-Экспрессвчера в 19:57
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