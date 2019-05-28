Футбол

Рамос просит «Реал» отпустить его в КитайЕвро-футбол.ру вчера в 09:48

Защитник "Реала" Серхио Рамос попросил президента клуба Флорентино Переса отпустить его в Китай.
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Рамос окончательно рассорился с Пересом и не хочет оставаться в «Реале»

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Рамос хочет покинуть «Реала» из-за испорченных отношений с Пересом

Советский спорт02:27

Рамос намерен уехать из «Реала» в Китай. Он уже уведомил Переса

Sport24.ruвчера в 16:00

Флорентино Перес о Рамосе: "Для Реала" невозможно, чтобы капитан покинул команду"

Спорт-Экспрессвчера в 19:57

Перес – о Рамосе: невозможно, чтобы капитан «Реала» ушёл бесплатно

Чемпионатвчера в 18:48

Перес – о Рамосе: капитан не может оставить «Реал»

Газета.Ruвчера в 23:02

СМИ: Рамос попросил руководство «Реала» отпустить его в Китай

Матч ТВвчера в 10:36
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Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 01:11
Политика

Вучич привёл армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косове

Сербский лидер Александр Вучич принял решение привести Вооружённые силы Сербии и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:18
Политика

Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Гаджеты

Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro представлены официально

Xiaomi анонсировала флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro. На презентации побывали корреспонденты Gizchina.
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Происшествия

Полиция устроила облаву на томского «вора в законе»

«В ходе расследования установлено, что житель Томска, находясь на территории города и области, имея статус «вора в законе» и сферу своего преступного влияния на территории региона, занимал высшее положение в преступной иерархии области», — говорится в сообщении УМВД РФ по Томской области.
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Экономика

В копилках у россиян осталось 10 миллиардов монет

Пятая часть, около 10 миллиардов монет, находится в копилках и может быть возвращена в обращение.
Обновлено вчера в 20:15
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие

Разработчик «Авангарда» получил звание Героя Труда

Обновлено в 04:02
Армия и оружие

Турция начала антитеррористическую операцию в Ираке

В Минобороны Турции сообщили о начале наземной и воздушной антитеррористической операции на севере Ирака.
Обновлено в 04:31
Культура

Якубович рассказал о секретах «Поля чудес»

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что никогда не смотрел ее по телевизору и не понимает, как шоу продолжает выходить в эфир на протяжении многих лет.
Обновлено в 02:06
Экономика

Подсчитан ущерб от космических аварий России

Отмечается, что за период с 2010 по 2018 годы в России было осуществлено 11 аварийных пусков.
Обновлено в 04:37
Здоровье

Названы самые бесполезные советы врачей

Эксперты составили список советов врачей, которые являются абсолютно бесполезными для человеческого здоровья.
Обновлено вчера в 19:07
Шоу-бизнес

Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе

Пара живет на 25 этаже элитного комплекса на севере Москвы. Соседями Шурыгиной по дому являются Ефим Шифрин, Настя Ивлеева, Катерина Шпица.
Обновлено вчера в 18:53
Экономика

ВТБ решил продать свою африканскую «дочку»

ВТБ принадлежит 50,1% акций в Banco VTB Africa.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес

Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой

31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
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Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Общество

Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо

Обновлено в 03:51
Авто

Спрос на кабриолеты остается немецким

Самыми популярными марками в сегменте остаются немецкие BMW и Mercedes-Benz.
Обновлено в 02:00
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
Обновлено вчера в 14:47
Авто

В России BMW построит новый завод с выходом к морю

Баварский автомобильный бренд BMW в скором времени может приступить к строительству нового завода на территории России.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Футбол

«Локомотив» оформляет полноценный трансфер Крыховяка

Генеральный директор Локомотива Василий Кикнадзе сообщил, что клуб работает над оформлением полноценного трансфера Гжегожа Крыховяка.
Обновлено в 04:28
Кино

Максим Фадеев сыграл в сериале «Толя Робот» и огорчил поклонников

Максим Фадеев сыграл роль в сериале Алексея Нужного «Толя Робот», о чем сообщил своим подписчикам в социальной сети.
Обновлено в 04:49
Общество

Правительство поддержало повышение штрафов за неявку в военкомат

Правительство поддерживает законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат, сообщает ТАСС со ссылкой на проект официального отзыва кабинета министров на законодательную инициативу депутатов Еврейской автономной области.
Обновлено в 02:26
Гаджеты

ARM представила процессорные ядра Cortex-A77 и GPU Mali-G77

Доступность Флагманские процессоры на базе GPU Mali-G77 и процессорных ядер Cortex-A77 будут доступны для производителей SoC в конце текущего года, а первые потребительские продукты с новыми чипами появятся уже в начале 2020 года.
Обновлено вчера в 07:19
Экономика

На Среднем Урале нашли крупнейший изумруд XXI века

Редкий минерал добыли на "Мариинском прииске" на глубине 260 метров Изумруд весом 1,6 кг нашли рабочие единственного в России месторождения изумрудов "Мариинский прииск".
Обновлено в 04:48
Происшествия

В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
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Происшествия

В Саратовской области подросток ударил школьницу топором

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Компания Microsoft включила в список валют электронных таблиц Excel криптовалюту Bitcoin.
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Флорентино Перес
Испанский спортивный функционер, президент футбольного и баскетбольного клубов «Реал Мадрид». Журналом Forbes España признан лучшим CEO в Испании в 2017 году.
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