Футбол
Рамос просит «Реал» отпустить его в КитайЕвро-футбол.ру 27 мая в 09:48
Защитник "Реала" Серхио Рамос попросил президента клуба Флорентино Переса отпустить его в Китай.
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Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
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Более 60 человек задержаны за мошенничество в сфере ЖКХ
Сотрудники МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали более 60 человек по подозрению в мошенничестве в сфере ЖКХ.
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Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
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В Екатеринбурге 16-летний подросток на иномарке насмерть сбил байкера
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем иномарки находился юноша 2003 года рождения, не имеющий водительских прав.
Обновлено в 01:52
Политика
Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне
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Обновлено вчера в 13:39
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Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
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Транспорт
СМИ сообщили о двукратном повышении цен на билеты в плацкарте
В Общероссийском объединении пассажиров направили письмо в ФАС, в котором указывается, что билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%.
Обновлено в 00:48
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Депутат латвийского сейма Борис Цилевич напомнил в своём фейсбуке о том, что избранный президент Латвии Эгилс Левитс принимал участие в написании конституции республики, в преамбуле которой "в более или менее приличной форме" закреплена дискриминация нацменьшинств.
Обновлено вчера в 23:01
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Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
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Роспотребнадзор рассказал, чем чревато купание в фонтанах
Обновлено в 01:05
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В екатеринбургской епархии заявили, что горожанам нужны храмы
Обновлено в 01:12
Финансы
Власти предложили выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсии
В рамках программы «Социальная поддержка граждан» в правительстве предлагают выделить дополнительные 4,765 миллиардов рублей в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям.
Обновлено вчера в 19:03
Шоу-бизнес
Сын Ротару показал ее на прогулке
Руслан Евдокименко, сын певицы, выложил в свой микроблог фото Софии Михайловны, сделанное на прогулке в Лондоне.
Обновлено в 00:44
Общество
Эксперты назвали необходимый для прибавки к зарплате навык
Знание иностранного языка повышает доходы работников в России в среднем на 11%, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования экспертов НИУ ВШЭ.
Обновлено в 02:18
Театры
Любовник Собчак стал худруком Театра на Малой Бронной
Обновлено вчера в 05:34
Общество
В России уменьшилось число непьющих
Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Экономика
Иностранные инвесторы дали РФПИ $2 млрд на искусственный интеллект
Иностранные инвесторы дали Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) $2 млрд на вложения в российские компании в сфере искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI), говорится в предложениях РФПИ о стратегии развития искусственного интеллекта в России – фонд подготовил их к совещанию с президентом Владимиром Путиным, назначенному на 30 мая.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено вчера в 06:14
Политика
Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
В Будапеште затонуло судно с туристами
Обновлено в 02:20
Космос
На Плутоне вулканы могут извергать жидкую воду
Обновлено в 00:31
Политика
Путин ограничил право иностранцев служить в армии России по контракту
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранные граждане смогут заключать контракт на службу в российской армии только один раз.
Обновлено в 01:51
Общество
Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения
Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы.
Обновлено вчера в 18:44
Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено вчера в 12:54
Культура
В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед эфиром с Любовью Соболь
Один из студентов подтвердил «МБХ Медиа» на условиях анонимности, что проект закрывается навсегда и на 30 мая были запланированы съемки с участием Соболь.
Обновлено вчера в 15:30
Авто
Смольный отказался перезапускать завод General Motors в Шушарах
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Шоу-бизнес
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Ольга Бузова неоднократно признавалась: она уже два года обходится без физической близости с мужчинами, чего очень не хватает певице.
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Авто
Производство автомобилей в Великобритании упало в апреле из-за Brexit
Британское Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) сообщило, что производство автомобилей в стране в апреле упало на 44,5% в годовом выражении до 70,971 тыс. единиц.
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