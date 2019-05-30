Футбол
Рамос принял решение остаться в «Реале»Metaratings вчера в 10:20
Капитан «Реала» Серхио Рамос передумал покидать клуб. Рамос уже провёл личный разговор с президентом «Реала» Флорентино Пересом, информирует El Chiringuito. Отмечается, что теперь 33-летний игрок готов завершить карьеру в своём нынешнем клубе.
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Рамос: «Моя цель — быть с „Реалом“, мой план — увидеть свой новый контракт с клубом»
Sport24.ruвчера в 12:02
Серхио Рамос: Моей мечтой по-прежнему остается желание завершить карьеру в «Реале»
Советский спортвчера в 12:39
Рамос объявил, что остается в «Реале». Он намерен закончить карьеру в Мадриде
Спорт-Экспрессвчера в 11:53
Серхио Рамос: «Не собираюсь уходить из „Реала“ и хочу завершить здесь карьеру»
Sports.ruвчера в 11:59
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 03:13, Ашберн
Финансы
ЦБ назвал четыре главные уязвимости финансовой системы России
С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Общество
Абоненты МТС пожаловались на проблемы со связью
Абоненты МТС пожаловались на сбой в работе связи и сервисов мобильного оператора, следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Катер с туристами затонул в Будапеште после столкновения с теплоходом
На реке Дунай в столице Венгрии в Будапеште затонул туристический катер. Жертвами кораблекрушения стали как минимум семь человек.
Обновлено вчера в 03:58
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор
Глава МИД Японии Таро Коно заявил, что рассчитывает обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос мирного договора и совместной хозяйственной деятельности на четырех Курильских островах.
Обновлено вчера в 22:24
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные средства на концерт Волочковой
Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Кадастровая палата подвела итоги горячей линии для дачников
Серия горячих линий и дни открытых дверей прошли во всех региональных филиалах, а специалисты ведомства ответили на вопросы владельцев приусадебных участков.
Обновлено вчера в 15:03
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:56
Музыка
Музыкальные критики составили рейтинг лучших песен всех времен
Обновлено в 02:42
Финансы
Нерезидентов измерят плоской шкалой
Подоходный налог для отсутствующих в стране более полугода может быть снижен Правительство готовится снизить ставку НДФЛ для налоговых нерезидентов с 30% до стандартных 13%, сообщил 30 мая первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 15:30
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено вчера в 09:04
Общество
Названы самые прибыльные профессии в социальной сфере в Москве
Средняя зарплата работников социальной сферы и науки в Москве в первом квартале 2019 года составила 98,8 тыс. рублей, что на 39% выше средней зарплаты наемных работников в регионе.
Обновлено в 00:52
Политика
Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе
Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Брешию»
Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за австралийский «Мельбурн Виктори», может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
В Великобритании Ассанж подвергался психологическим пыткам
Симптомы, выявленные у основателя WeakiLiks Джулиана Ассанжа, говорят том, что в течение нескольких лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
Обновлено в 01:50
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел самолет А320
В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено вчера в 04:36
Наука
На дне Северного моря нашли затерянный мир каменного века
Международная группа ученых обнаружила на дне Северного моря остатки окаменелого леса возрастом около 10 тысяч лет, в котором могут находиться следы доисторической цивилизации.
Обновлено 29 мая в 10:34
Происшествия
Число пострадавших на батуте в Бурятии увеличилось до шести
Родители еще одного ребенка, пострадавшего во время ЧП на уличном батуте, обратились за помощью к медикам.
Обновлено в 02:46
Транспорт
В Подмосковье затопило автомобильный туннель
Водители не могут объехать это место, пробка составляет около двух километров. На месте работают экстренные службы.
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение
Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:48
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено вчера в 18:28
Армия и оружие
Корабль ВМС США вошел в Балтийское море
В акваторию Балтийского моря вошел командно-штабной корабль Mount Whitney американских военно-морских сил (ВМС).
Обновлено в 02:49
Политика
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур
Строители завершили стыковку частей моста через реку Амур между российским городом Благовещенск и китайским Хэйхэ.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Электричка сбила трех человек на станции «Электрозаводская» в Москве
В Москве в районе ж/д станции «Электрозаводская» электричка сбила трех человек, переходивших пути.
Обновлено в 03:08
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Российские полицейские пресекли вывоз в Белоруссию более 60 мешков с бивнями мамонта - палеонтологическим материалом возрастом не менее 10 тыс. лет.
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
Пентагон: через С-400 в Турции Россия получит секретные данные об F-35
Обновлено вчера в 15:44