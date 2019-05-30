Футбол
Рамос принял решение остаться в «Реале»Metaratings 10:20
Капитан «Реала» Серхио Рамос передумал покидать клуб. Рамос уже провёл личный разговор с президентом «Реала» Флорентино Пересом, информирует El Chiringuito. Отмечается, что теперь 33-летний игрок готов завершить карьеру в своём нынешнем клубе.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Экология
Экологическая повестка в Забайкальском крае
Продолжаем цикл статей о ситуации с экологией в регионах Российской Федерации. Сегодня поговорим об экопроблемах в Забайкальском крае.
Обновлено в 15:00
Политика
Депутат ВР заявил, что украинская ГТС превратится в металлолом
Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович заявил, что после прекращения транзита российского газа украинская ГТС превратится в металлолом.
Обновлено в 18:05
Политика
Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Парламент Украины не отпустил в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.
Обновлено в 07:04
Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
Обновлено в 04:11
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Судно с туристами затонуло в Будапеште
На реке Дунай в Будапеште затонул прогулочный катер с туристами, об этом пишет Reuters. На борту были граждане Южной Кореи.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак
Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ
На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Происшествия
Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ
В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
Обновлено в 08:09
Культура
В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали гей-сцены
Обновлено в 19:29
Спорт
Бер назвал извинения Друзя неискренними
В феврале Бер и Друзь обвинили друг друга в подкупе.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Сын Романа Абрамовича Аркадий изменился до неузнаваемости
Сын 52-летнего Романа Абрамовича Аркадий, прилетевший в Баку для посещения финала Лиги Европы, изменился до неузнаваемости и возмужал.
Обновлено в 15:00
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить страницу «Викитеки» о «Протоколах сионских мудрецов»
Роскомнадзор предупредил «Викитеку» о том, что в реестр запрещенных сайтов внесли ее страницу «Протоколы собраний Сионских мудрецов» 1903 года (сфальсифицированный антисемитский документ 1903 года).
Обновлено в 14:10
Футбол
Корейцев лишили победы на международном турнире за оскорбление трофея
Юношеская сборная Южной Кореи лишена победы на турнире Panda Cup в китайском Чэнду.
Обновлено в 18:09
Здоровье
УГМК открыла новое отделение медцентра в Екатеринбурге
Обновлено в 12:04
Здоровье
Медики дали рекомендации по защите от аномальной жары
Врачи рассказали, как пережить аномальную жару без потерь для здоровья.
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес
Ксения Бородина не хочет третьего ребенка
Курбан Омаров и Ксения Бородина живут в браке уже почти четыре года.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Курсанта Можайки просят направить на принудительное лечение
Гособвинение просит суд направить на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А. Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 13:46
Политика
Болтон рассказал, что Трамп всегда поддерживал Brexit
Президент США Дональд Трамп всегда был сторонником выхода Великобритании из Евросоюза и ждет возможности начать торговые переговоры с Лондоном, когда тот перестанет зависеть от Брюсселя.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес
О дочери Сергея Лазарева стало известно благодаря Филиппу Киркорову
Несколько дней назад в сети появилась новость о том, что у Сергея Лазарева еще восемь месяцев назад родилась дочь.
Обновлено в 06:12
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
В сети появился эпизод турецкого сериала, в котором появляется сын главы Чечни.
Обновлено в 03:49
Авто
Jaguar прекратит производство седана Jaguar XJ
Компания Jaguar прекращает выпуск флагманского седана XJ 5 июля этого года.
Обновлено в 12:39
Космос
Новый набор в отряд космонавтов начнется в понедельник
"Роскосмос" в понедельник официально объявит о начале очередного набора в отряд космонавтов, говорится в сообщении организаторов.
Обновлено в 05:29
Космос
В Юте прошли первые огневые испытания ракеты OmegA
Специалисты корпорации Northrop Grumman провели в четверг на полигоне в штате Юта первые огневые испытания первой ступени новой ракеты-носителя OmegA.
Обновлено в 18:02
Экономика
Минфин предложил уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцев
В правительство внесен вопрос об уравнивании ставки НДФЛ для россиян и иностранцев.
Обновлено в 02:10
Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона
Обновлено в 17:30
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Новокузнецке разбушевалась непогода
Синоптики не ошиблись в прогнозе, и на юг Кузбасса резко обрушилось ненастье.
Обновлено в 09:59