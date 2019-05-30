Футбол

Рамос принял решение остаться в «Реале»Metaratings 10:20

Капитан «Реала» Серхио Рамос передумал покидать клуб. Рамос уже провёл личный разговор с президентом «Реала» Флорентино Пересом, информирует El Chiringuito. Отмечается, что теперь 33-летний игрок готов завершить карьеру в своём нынешнем клубе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рамос: «Моя цель — быть с „Реалом“, мой план — увидеть свой новый контракт с клубом»

Sport24.ru12:02

Серхио Рамос: Моей мечтой по-прежнему остается желание завершить карьеру в «Реале»

Советский спорт12:39

Рамос сделал заявление о своем будущем в «Реале»

Матч ТВ12:14

Рамос объявил, что остаётся в «Реале»

Чемпионат12:03

Рамос объявил, что остается в «Реале». Он намерен закончить карьеру в Мадриде

Спорт-Экспресс11:53

Рамос объявил, что остаётся в «Реале»

Sport.ru12:59

Серхио Рамос: «Не собираюсь уходить из „Реала“ и хочу завершить здесь карьеру»

Sports.ru11:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Экология

Экологическая повестка в Забайкальском крае

Продолжаем цикл статей о ситуации с экологией в регионах Российской Федерации. Сегодня поговорим об экопроблемах в Забайкальском крае.
Обновлено в 15:00
Политика

Депутат ВР заявил, что украинская ГТС превратится в металлолом

Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович заявил, что после прекращения транзита российского газа украинская ГТС превратится в металлолом.
Обновлено в 18:05
Политика

Рада отказалась принять отставку Гройсмана

Парламент Украины не отпустил в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.
Обновлено в 07:04
Технологии

Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей

Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
Обновлено в 04:11
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Судно с туристами затонуло в Будапеште

На реке Дунай в Будапеште затонул прогулочный катер с туристами, об этом пишет Reuters. На борту были граждане Южной Кореи.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак

Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ

На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Происшествия

Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ

В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
Обновлено в 08:09
Культура

В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали гей-сцены

Обновлено в 19:29
Шоу-бизнес

Дорвавшаяся до денег Меган Маркл разозлила огромными тратами

Обновлено в 13:32
Спорт

Бер назвал извинения Друзя неискренними

В феврале Бер и Друзь обвинили друг друга в подкупе.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес

Сын Романа Абрамовича Аркадий изменился до неузнаваемости

Сын 52-летнего Романа Абрамовича Аркадий, прилетевший в Баку для посещения финала Лиги Европы, изменился до неузнаваемости и возмужал.
Обновлено в 15:00
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить страницу «Викитеки» о «Протоколах сионских мудрецов»

Роскомнадзор предупредил «Викитеку» о том, что в реестр запрещенных сайтов внесли ее страницу «Протоколы собраний Сионских мудрецов» 1903 года (сфальсифицированный антисемитский документ 1903 года).
Обновлено в 14:10
Футбол

Корейцев лишили победы на международном турнире за оскорбление трофея

Юношеская сборная Южной Кореи лишена победы на турнире Panda Cup в китайском Чэнду.
Обновлено в 18:09
Здоровье

УГМК открыла новое отделение медцентра в Екатеринбурге

Обновлено в 12:04
Здоровье

Медики дали рекомендации по защите от аномальной жары

Врачи рассказали, как пережить аномальную жару без потерь для здоровья.
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес

Ксения Бородина не хочет третьего ребенка

Курбан Омаров и Ксения Бородина живут в браке уже почти четыре года.
Обновлено в 16:20
Происшествия

Курсанта Можайки просят направить на принудительное лечение

Гособвинение просит суд направить на принудительное психиатрическое лечение курсанта Военно-космической академии (ВКА) имени А. Ф. Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта.
Обновлено в 13:46
Политика

Болтон рассказал, что Трамп всегда поддерживал Brexit

Президент США Дональд Трамп всегда был сторонником выхода Великобритании из Евросоюза и ждет возможности начать торговые переговоры с Лондоном, когда тот перестанет зависеть от Брюсселя.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес

О дочери Сергея Лазарева стало известно благодаря Филиппу Киркорову

Несколько дней назад в сети появилась новость о том, что у Сергея Лазарева еще восемь месяцев назад родилась дочь.
Обновлено в 06:12
Кино

Сын Кадырова снялся в турецком сериале

В сети появился эпизод турецкого сериала, в котором появляется сын главы Чечни.
Обновлено в 03:49
Авто

Jaguar прекратит производство седана Jaguar XJ

Компания Jaguar прекращает выпуск флагманского седана XJ 5 июля этого года.
Обновлено в 12:39
Космос

Новый набор в отряд космонавтов начнется в понедельник

"Роскосмос" в понедельник официально объявит о начале очередного набора в отряд космонавтов, говорится в сообщении организаторов.
Обновлено в 05:29
Космос

В Юте прошли первые огневые испытания ракеты OmegA

Специалисты корпорации Northrop Grumman провели в четверг на полигоне в штате Юта первые огневые испытания первой ступени новой ракеты-носителя OmegA.
Обновлено в 18:02
Происшествия

Часть фасада жилого дома обрушилась в Петроградском районе Петербурга

Обновлено в 18:31
Экономика

Минфин предложил уравнять ставку НДФЛ для россиян и иностранцев

В правительство внесен вопрос об уравнивании ставки НДФЛ для россиян и иностранцев.
Обновлено в 02:10
Футбол

Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона

Обновлено в 17:30
Политика

ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину

Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В Новокузнецке разбушевалась непогода

Синоптики не ошиблись в прогнозе, и на юг Кузбасса резко обрушилось ненастье.
Обновлено в 09:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное