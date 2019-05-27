Футбол

Рамос попросил руководство «Реала» отпустить его в КитайСоветский спорт 10:04

Защитник Реала Серхио Рамос попросил руководство клуба отпустить его в чемпионат Китая. Об этом сообщает Football Espana. Сообщается, что 33-летний испанец рассказал руководству Реала об очень выгодном финансовом предложении с Дальнего Востока.
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Серхио Рамос может уехать в Китай

Газета.Ru15:00

СМИ: Рамос попросил руководство «Реала» отпустить его в Китай

Матч ТВ10:36

СМИ: Рамос попросил «Реал» отпустить его в Китай

Спорт-Экспресс09:37

Рамос попросил «Реал» бесплатно отпустить его в Китай

Чемпионат10:00

Рамос получил щедрое предложение из Китая и попросил «Реал» отпустить его

Sport24.ru09:59

Рамос попросил руководство «Реала» отпустить его в Китай

Советский спорт10:04

El Chiringuito: Перес отказался бесплатно отпустить Рамоса, у игрока есть предложение из Китая

Sports.ru09:59
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Авто

России достанется всего 22 модели Toyota Supra

Обновлено в 13:53
Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Футбол

«Арсенал» продлил контракт с Черевченко

Обновлено в 10:45
Политика

Киев подготовил Москве ноту по освобождению украинских моряков

МИД Украины подготовил для Министерства иностранных дел России ноту по освобождению украинских моряков, заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль в эфире радио «НВ».
Обновлено в 14:50
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций

Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге

Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг строительства церкви в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:05
Транспорт

Таксистам могут запретить работать сверх нормы

Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Футбол

Слуцкий назвал лучших футболистов, которых когда-либо тренировал

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал имена трех лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.
Обновлено в 12:27
Политика

Боярский не хочет ухода Путина в 2024 году

Российский актер, шоумен и музыкант Михаил Боярский заявил, что он не хотел бы, чтобы президент России Владимир Путин уходил в 2024 году с поста российского лидера.
Обновлено в 12:27
Общество

Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном

Обновлено в 11:51
Происшествия

Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге

Обновлено в 11:16
Политика

Досрочные выборы в Верховную раду оказались под угрозой срыва

Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут не состояться из-за ряда факторов, которые делают их проведение согласно закону почти невозможным.
Обновлено в 14:12
Политика

Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Политика

На Украине возбудили новое дело против Порошенко

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за возможного незаконного завладения экс-президентом Петром Порошенко телеканалом "Прямой".
Обновлено в 13:59
Политика

Зеленский заявил об уничтожении легитимности Рады депутатами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной Рады почти уничтожили ее легитимность.
Обновлено в 05:24
Футбол

«Тамбов» рассчитывает на выход в Лигу Европы

Специалист добавил, что на данный момент клуб занимается поиском коммерческих партнёров и рекламных спонсоров, так как рассчитывает привлечь 200-250 миллионов рублей.
Обновлено в 10:09
Экономика

Италию могут оштрафовать на 3,5 млрд евро за растущий госдолг

Европейская комиссия может в ближайшие месяцы оштрафовать Италию на 3,5 млрд евро за растущий госдолг, который уже вдвое превысил допустимый лимит.
Обновлено в 11:32
Экономика

Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей

Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес

Мать Полищук рассказала о последних днях жизни актрисы

Мать актрисы Любови Полищук Ольга Пателеевна Полищук поделилась воспоминаниями о последних днях жизни дочери в программе Дмитрия Борисова «Пусть говорят».
Обновлено в 12:19
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Политика

Минобороны предлагает ужесточить правила призыва

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Общество

Доход Александра Беглова за 2018 год составил 6,1 млн рублей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в 2018 году заработал 6,1 млн рублей.
Обновлено в 14:22
Гаджеты

Назван смартфон с лучшей в мире селфи-камерой по версии DxOMark

В DxOMark протестировали селфи-камеру смартфона ASUS ZenFone 6, которая по результатам теста и была признана лучшей.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Политика

Крупнейшая немецкая газета Bild вышла с выкройкой кипы на первой полосе

По официальным данным, в прошлом году в Германии зарегистрировали 62 случая насилия по отношению к евреям.
Обновлено в 15:04
Культура

В Лувре сомневаются, что «Спаситель мира» написан да Винчи

По данным британского издания, эксперты Лувра рекомендовали выставить полотно с новой сопроводительной надписью «из мастерской» итальянского художника.
Обновлено в 10:28
Хоккей

«Слован» не выступит в КХЛ в следующем сезоне

"Слован" вступил в КХЛ в 2012 году.
Обновлено в 14:36
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Флорентино Перес
Испанский спортивный функционер, президент футбольного и баскетбольного клубов «Реал Мадрид». Журналом Forbes España признан лучшим CEO в Испании в 2017 году.
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