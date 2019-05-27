Футбол
Рамос попросил руководство «Реала» отпустить его в КитайСоветский спорт 10:04
Защитник Реала Серхио Рамос попросил руководство клуба отпустить его в чемпионат Китая. Об этом сообщает Football Espana. Сообщается, что 33-летний испанец рассказал руководству Реала об очень выгодном финансовом предложении с Дальнего Востока.
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Авто
России достанется всего 22 модели Toyota Supra
Обновлено в 13:53
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Футбол
«Арсенал» продлил контракт с Черевченко
Обновлено в 10:45
Политика
Киев подготовил Москве ноту по освобождению украинских моряков
МИД Украины подготовил для Министерства иностранных дел России ноту по освобождению украинских моряков, заявила замглавы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль в эфире радио «НВ».
Обновлено в 14:50
Культура
Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций
Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге
Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг строительства церкви в Екатеринбурге.
Обновлено в 06:05
Транспорт
Таксистам могут запретить работать сверх нормы
Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Футбол
Слуцкий назвал лучших футболистов, которых когда-либо тренировал
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал имена трех лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.
Обновлено в 12:27
Политика
Боярский не хочет ухода Путина в 2024 году
Российский актер, шоумен и музыкант Михаил Боярский заявил, что он не хотел бы, чтобы президент России Владимир Путин уходил в 2024 году с поста российского лидера.
Обновлено в 12:27
Политика
Досрочные выборы в Верховную раду оказались под угрозой срыва
Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут не состояться из-за ряда факторов, которые делают их проведение согласно закону почти невозможным.
Обновлено в 14:12
Политика
Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Политика
На Украине возбудили новое дело против Порошенко
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за возможного незаконного завладения экс-президентом Петром Порошенко телеканалом "Прямой".
Обновлено в 13:59
Политика
Зеленский заявил об уничтожении легитимности Рады депутатами
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной Рады почти уничтожили ее легитимность.
Обновлено в 05:24
Футбол
«Тамбов» рассчитывает на выход в Лигу Европы
Специалист добавил, что на данный момент клуб занимается поиском коммерческих партнёров и рекламных спонсоров, так как рассчитывает привлечь 200-250 миллионов рублей.
Обновлено в 10:09
Экономика
Италию могут оштрафовать на 3,5 млрд евро за растущий госдолг
Европейская комиссия может в ближайшие месяцы оштрафовать Италию на 3,5 млрд евро за растущий госдолг, который уже вдвое превысил допустимый лимит.
Обновлено в 11:32
Экономика
Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей
Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Мать Полищук рассказала о последних днях жизни актрисы
Мать актрисы Любови Полищук Ольга Пателеевна Полищук поделилась воспоминаниями о последних днях жизни дочери в программе Дмитрия Борисова «Пусть говорят».
Обновлено в 12:19
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Минобороны предлагает ужесточить правила призыва
Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Общество
Доход Александра Беглова за 2018 год составил 6,1 млн рублей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в 2018 году заработал 6,1 млн рублей.
Обновлено в 14:22
Гаджеты
Назван смартфон с лучшей в мире селфи-камерой по версии DxOMark
В DxOMark протестировали селфи-камеру смартфона ASUS ZenFone 6, которая по результатам теста и была признана лучшей.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Политика
Крупнейшая немецкая газета Bild вышла с выкройкой кипы на первой полосе
По официальным данным, в прошлом году в Германии зарегистрировали 62 случая насилия по отношению к евреям.
Обновлено в 15:04
Культура
В Лувре сомневаются, что «Спаситель мира» написан да Винчи
По данным британского издания, эксперты Лувра рекомендовали выставить полотно с новой сопроводительной надписью «из мастерской» итальянского художника.
Обновлено в 10:28
Хоккей
«Слован» не выступит в КХЛ в следующем сезоне
"Слован" вступил в КХЛ в 2012 году.
Обновлено в 14:36