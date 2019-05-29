Футбол
Рамос попросил «Реал» бесплатно отпустить его в КитайЧемпионат 27 мая в 10:00
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил желание продолжить карьеру в китайской Суперлиге. Как сообщает AS со ссылкой на La Sexta, 33-летний футболист провёл встречу с президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
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Нападающий "Челси" Эден Азар заявил, что матч против "Арсенала" в финале Лиги Европы (4:1), скорее всего, стал для него последним в составе "синих".
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Экономика
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Обновлено 27 мая в 14:10
Политика
США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана
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Политика
Мадуро заявил о возможности мирного решения конфликта в Венесуэле
Обновлено 27 мая в 19:41
Политика
Демократы Конгресса США рассуждают об импичменте Трампу
После объявления спецпрокурора Роберта Мюллера об уходе в отставку, демократы в очередной раз высказались на тему того, что Трампу нужно объявить импичмент.
Обновлено в 19:10
Экономика
Россияне с ВИЧ остались без бесплатного лекарства
Повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:43
Политика
Путин подписал закон о военной службе по контракту для иностранцев
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные граждане смогут проходить военную службу в РФ по контракту только один раз, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 19:57
Происшествия
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В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Энергетика
ФАС предостерегла главу НТС от прогнозов о росте цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение главе Независимого топливного союза (НТС) Павлу Баженову из-за его прогнозов о резком скачке цен на бензин, сообщает ведомство.
Обновлено в 15:22
Авто
Ferrari представила свой новый гибридный гиперкар
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Обновлено в 13:36
Финансы
Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии
"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
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Названа дата выхода игры Death Stranding с Норманом Ридусом
Обновлено в 20:51
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Обновлено в 20:50
Здоровье
Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары
Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
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На Халтурина в ДТП с Hyundai погиб мотоциклист
В ночь на четверг в Екатеринбурге на улице Халтурина произошло ДТП, жертвой которого стал мотоциклист.
Обновлено в 15:48
Здоровье
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В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено вчера в 12:15
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В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей
Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.
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Футбол
Илья Кутепов: «С Каррерой не общаюсь»
Защитник «Спартака» Илья Кутепов отметил, что не поддерживает связь с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.
Обновлено в 19:43