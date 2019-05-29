Футбол

Рамос попросил «Реал» бесплатно отпустить его в КитайЧемпионат 27 мая в 10:00

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил желание продолжить карьеру в китайской Суперлиге. Как сообщает AS со ссылкой на La Sexta, 33-летний футболист провёл встречу с президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом.
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«Реал» позволит Рамосу уйти

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СМИ узнали сумму, за которую «Реал» продаст Рамоса

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«Реал» готов отпустить Рамоса за € 100 млн

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Sport24.ru04:24

СМИ: «Реал» отпустит Рамоса за 100 миллионов евро

Спорт-Экспресс04:52
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ЦСКА предложил Итудису новый контракт

Руководство ЦСКА и главный тренер команды Димитрис Итудис дали друг другу устное согласие о продолжении сотрудничества.
Обновлено в 21:56
Транспорт

СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Игры

Похоже, что Activision тизерит новую часть Call of Duty

Обновлено вчера в 09:50
Футбол

Эден Азар: «Думаю, что провел последний матч за „Челси“»

Нападающий "Челси" Эден Азар заявил, что матч против "Арсенала" в финале Лиги Европы (4:1), скорее всего, стал для него последним в составе "синих".
Обновлено в 17:03
Транспорт

Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Экономика

В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 21:59
Общество

«Знания нужны не сами по себе, а чтобы сформировать адекватную картину мира»

Бесспорно, нужно продолжать обсуждение и вырабатывать с помощью всех участников образовательного процесса документ, который на деле способствовал бы решению задач, стоящих перед системой образования, на которые справедливо обращал внимание государственных органов президент России В. В. Путин.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Фанаты упрекнули Ксению Бородину за якобы накаченные губы

Следует отметить, что Бородина в своем блоге похвасталась люксовыми покупками и рассказала, за какую сумму делает маникюр.
Обновлено в 10:11
Технологии

Британские врачи предупредили о вреде вейпов

Британские медики считают электронные сигареты и вейпы подходящим способом отказаться от курения, но предупреждают об их возможном вреде для легких и зубов.
Обновлено в 20:08
Политика

Парламент Израиля проголосовал за самороспуск

Кнессет (парламент Израиля) одобрил в первом чтении законопроект о самороспуске и проведении повторных выборов в течение ближайших месяцев, сообщает The Times of Israel.
Обновлено 27 мая в 14:10
Политика

США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.
Обновлено в 14:45
Политика

Мадуро заявил о возможности мирного решения конфликта в Венесуэле

Обновлено 27 мая в 19:41
Политика

Демократы Конгресса США рассуждают об импичменте Трампу

После объявления спецпрокурора Роберта Мюллера об уходе в отставку, демократы в очередной раз высказались на тему того, что Трампу нужно объявить импичмент.
Обновлено в 19:10
Экономика

Россияне с ВИЧ остались без бесплатного лекарства

Повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 19:14
Политика

Путин подписал закон о военной службе по контракту для иностранцев

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные граждане смогут проходить военную службу в РФ по контракту только один раз, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 19:57
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday

В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
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Энергетика

ФАС предостерегла главу НТС от прогнозов о росте цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение главе Независимого топливного союза (НТС) Павлу Баженову из-за его прогнозов о резком скачке цен на бензин, сообщает ведомство.
Обновлено в 15:22
Авто

Ferrari представила свой новый гибридный гиперкар

Ferrari SF90 Stradale появился на свет только благодаря успеху первой гибридной модели марки — 949-сильной LaFerrari.
Обновлено в 13:36
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Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
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Samsung создал сверхбыструю зарядку для смартфонов

Современные флагманские смартфоны поддерживают быструю зарядку на 40 Вт. Чипы SE8A и MM101 соответствуют спецификации USB-С Power Delivery 3.0, и способны потреблять ток 5 А и напряжение 20 В. Оба контроллера имеют встроенные элементы безопасности (эквивалент CC EAL5 +) для защиты от несанкционированных зарядных устройств.
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Названа дата выхода игры Death Stranding с Норманом Ридусом

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На Халтурина в ДТП с Hyundai погиб мотоциклист

В ночь на четверг в Екатеринбурге на улице Халтурина произошло ДТП, жертвой которого стал мотоциклист.
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Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе

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В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

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В большинстве регионов России наблюдается рост рынка новых автомобилей

Согласно аналитической информации «Автостат», положительная динамика рынка новых автомобилей отмечается в 52 регионах РФ.
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов отметил, что не поддерживает связь с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Флорентино Перес
Испанский спортивный функционер, президент футбольного и баскетбольного клубов «Реал Мадрид». Журналом Forbes España признан лучшим CEO в Испании в 2017 году.
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