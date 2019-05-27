Футбол

Рамос попросил «Реал» бесплатно отпустить его в КитайЧемпионат 10:00

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил желание продолжить карьеру в китайской Суперлиге. Как сообщает AS со ссылкой на La Sexta, 33-летний футболист провёл встречу с президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом.
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Рамос намерен уехать из «Реала» в Китай. Он уже уведомил Переса

Sport24.ru16:00

Серхио Рамос может уехать в Китай

Газета.Ru15:00

El Chiringuito: Перес отказался бесплатно отпустить Рамоса, у игрока есть предложение из Китая

Sports.ru09:59

Рамос попросил руководство «Реала» отпустить его в Китай

Советский спорт10:04

Рамос попросил «Реал» бесплатно отпустить его в Китай

Чемпионат10:00

СМИ: Рамос попросил «Реал» отпустить его в Китай

Спорт-Экспресс09:37

СМИ: Рамос попросил руководство «Реала» отпустить его в Китай

Матч ТВ10:36
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Авто

Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta

Обновлено в 14:38
Политика

Минобороны предлагает ужесточить правила призыва

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Теннис

Возняцки уступила Кудерметовой во втором круге «Ролан Гаррос»

Обновлено в 07:40
Спорт

Гимнастка Семёнова дисквалифицирована на два года за допинг

Обновлено в 15:23
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Хоккей

Кузнецов отреагировал на опубликованное с ним и наркотиками видео

Игрок сборной России по хоккею Евгений Кузнецов отреагировал на опубликованное видео, где перед ним рассыпан подозрительный белый порошок, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 16:31
Происшествия

В Твери скорую помощь протаранила иномарка

Обновлено в 14:30
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

Силовики предотвратили теракт в Астраханской области

Сторонник радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали Астраханской области.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Обновлено в 13:22
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала итоги шоу «Голос. Дети»

Ранее Алсу заявила, что ее дочь и других участников втянули в какие-то игры, и выразила уверенность, что все закончится хорошо.
Обновлено вчера в 11:00
Авто

УАЗ опубликовал снимки уникального «Головастика» для «дальнобойщиков»

Обновлено в 02:18
Футбол

Комличенко назван лучшим легионером чемпионата Чехии

Обновлено в 16:43
Политика

Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков

Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Общество

В китайском Гуанчжоу начали проверять мобильные гаджеты туристов

Китайские власти начали выборочный контроль пассажиров, прибывающих в международный аэропорт Гуанчжоу для того, чтобы выявить расхождение между заявленной при получении визы целью посещения Китая и реальной целью.
Обновлено в 13:58
Футбол

Слуцкий сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире YouTube-канала «Макарена» сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом», Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Обновлено в 12:50
Музыка

Успех россиянки на украинском шоу «Голос. Дети» обернулся скандалом

Обновлено в 10:05
Финансы

РСХБ запланировал рост активов до конца года на 12 процентов

Кредитный портфель РСХБ (до вычета резервов) за первый квартал 2019 года увеличился на 2,8 процента (плюс 65 миллиардов рублей) и составил 2,355 триллиона рублей.
Обновлено в 16:05
Происшествия

В Карелии экс-директор музея получил 9 лет колонии за педофилию

Обновлено в 10:56
Армия и оружие

Полет истребителя F-16C под видом Су-57 показали на видео

Полет истребителя ВВС США F-16C, окрашенный под камуфляж российского самолета Су-57, показали на видео. Ролик был опубликован в Facebook.
Обновлено вчера в 01:13
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Гаджеты

Основные характеристики Redmi K20 подтверждены Geekbench

Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro официально представят уже фактически через полтора дня, поэтому количество всевозможных утечек с ними просто зашкаливает.
Обновлено вчера в 12:22
Космос

Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором запечатлён удар молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М при старте с космодрома Плесецк.
Обновлено в 08:47
Общество

Гороскоп на 28 мая 2019 года

Овен Сегодня у вас многое получается хорошо, стоит этим воспользоваться.
Обновлено в 14:58
Армия и оружие

Израиль атаковал сирийскую ракетную установку

Обновлено в 16:34
Политика

Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Политика

Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, выступая 20 мая в Верховной Раде после церемонии инаугурации, призвал в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, Генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 16:16
Общество

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе.
Обновлено в 07:41
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено в 15:25
Происшествия

В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате в торговом центре

В Москве женщина оставила своего несовершеннолетнего сына в игровой комнате торгового центра, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МВД Юрий Титов.
Обновлено в 02:16
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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