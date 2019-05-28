Футбол
Рамос попросил «Реал» бесплатно отпустить его в КитайЧемпионат вчера в 10:00
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил желание продолжить карьеру в китайской Суперлиге. Как сообщает AS со ссылкой на La Sexta, 33-летний футболист провёл встречу с президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Флорентино Перес о Рамосе: "Для Реала" невозможно, чтобы капитан покинул команду"
Спорт-Экспрессвчера в 19:57
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Культура
Леонид Якубович рассказал о секретах съемок «Поля чудес»
Обновлено в 03:16
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
Общие доходы РФС в 2018 году составили 4,5 млрд рублей
Российский футбольный союз (РФС) в 2018 году получил доходы на сумму 4,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Обновлено вчера в 13:22
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми
Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено вчера в 12:11
Хоккей
НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Самолет из Петербурга не смог вылететь в Анталью из-за проблем с шасси
Самолет авиакомпании Azur Air не смог во вторник утром вылететь из петербургского аэропорта Пулково в Анталью из-за проблем с шасси, рейс задержали более чем на 5 часов, сообщил ТАСС источник в авиационных службах Северо-Западного федерального округа.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое запрещает государственным и муниципальным организациям закупать импортное вино.
Обновлено в 02:12
Армия и оружие
Езиды в Ираке призвали построить мемориал в память о жертвах ИГ*
Родственники жертв террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросили о строительстве мемориала в память о езидах, погибших в Синджаре, сообщает 28 мая Kurdistan24.
Обновлено в 02:00
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин 28 мая поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Борис Титов рассказал президенту о преследовании бизнеса
Большая часть проблем предпринимателей связана с уголовным преследованием бизнеса – на долю уголовных дел приходится 30,5% обращений к бизнес-омбудсмену, говорится в докладе, текст которого аппарат уполномоченного передал «Ведомостям».
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
На Сахалине эвакуировали аэропорт после звонка о «минировании»
Телефонное сообщение об угрозе "минирования" стало причиной эвакуации людей из здания аэровокзала в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на редакцию газеты в Ставрополе
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц» — возбудили следственные органы в отношении 72-летнего мужчины, подозреваемого в совершении нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе 27 мая.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Обновлено в 00:32
Экономика
Суд отменил сделку по продаже Urban Group 9 га в Красногорске
Конкурсному управляющему Urban Group удалось доказать возможный вывод активов владельцем и топ-менеджментом компании в преддверии ее банкротства, арбитражный суд отменил сделку по продаже почти 9 гектаров в подмосковном Красногорске, написала во вторник газета "Коммерсант".
Обновлено в 02:49
Гаджеты
Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено вчера в 01:22
Армия и оружие
Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО
Оба пилота летали на самолетах F/A-18 Super Hornet.
Обновлено вчера в 12:15
Общество
В Екатеринбурге продают «королевскую» квартиру за 19 миллионов
В Екатеринбурге продают квартиру в стиле королевы Виктории за 19 млн рублей.
Обновлено в 03:20
Футбол
ФК «Краснодар» интересуется защитником сборной Уругвая
Обновлено вчера в 23:57
Энергетика
Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль
Маржа на нуле Чистая маржа торговли бензином на АЗС и нефтебазах (очищенный от операционных расходов и налоговых выплат заработок заправки) упала до околонулевых значений, сообщил в понедельник, 27 мая, журнал "Биржевой товарный рынок России", который выпускает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).
Обновлено в 00:00
Происшествия
Более миллиона пачек поддельных сигарет изъяли в Дагестане
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, свыше миллиона пачек сигарет иностранного производства обнаружили в двух грузовиках, которыми управляли мужчины 48 и 55 лет.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
О свободе в школе и гражданстве США: как живет мальчик-калькулятор Марк Вишня, уехавший в Хьюстон
Прошлой весной вундеркинд Марк Вишня, который в два года прославил Екатеринбург на шоу «Минута славы» умением считать быстрее калькулятора, переехал жить в США.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Сирийская армия освободила от террористов город Кафр-Набуда
Подразделения сирийской армии взяли под свой контроль город Кафр-Набуда, расположенный в провинции Хама, 26 мая сообщает агентство SANA.
Обновлено 26 мая в 09:55
Общество
В сети запущена прямая трансляция длительностью 450 лет
Всемирный фонд дикой природы 10 мая запустил онлайн-трансляцию в Facebook, где показывается процесс разложения пластиковой бутылки.
Обновлено вчера в 22:20