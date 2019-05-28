Рамос попросил «Реал» бесплатно отпустить его в КитайЧемпионат вчера в 10:00

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил желание продолжить карьеру в китайской Суперлиге. Как сообщает AS со ссылкой на La Sexta, 33-летний футболист провёл встречу с президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом.

Рамос попросил «Реал» бесплатно отпустить его в Китай

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