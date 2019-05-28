Футбол

Рамос просит «Реал» отпустить его в КитайЕвро-футбол.ру вчера в 09:48

Защитник "Реала" Серхио Рамос попросил президента клуба Флорентино Переса отпустить его в Китай.
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Перес – о Рамосе: капитан не может оставить «Реал»

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РИА Новостивчера в 10:27

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Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в здании аэропорта «Петропавловск-Камчатский (Елизово)», автостанции и торгового центра в Вилючинске поступили по телефону в полицию и главную воздушную гавань полуострова.
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Флорентино Перес
Испанский спортивный функционер, президент футбольного и баскетбольного клубов «Реал Мадрид». Журналом Forbes España признан лучшим CEO в Испании в 2017 году.
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