Рамос просит «Реал» отпустить его в КитайЕвро-футбол.ру вчера в 09:48

Защитник "Реала" Серхио Рамос попросил президента клуба Флорентино Переса отпустить его в Китай.

Рамос просит «Реал» отпустить его в Китай

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