Футбол

Рамос попросил Переса отпустить его в КитайiReactor 12:42

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос обратился к президенту клуба Флорентино Пересу с просьбой расторгнуть действующий контракт. Футболист намерен продолжить карьеру в китайском чемпионате.
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СМИ: Рамос попросил руководство «Реала» отпустить его в Китай

Матч ТВ10:36

СМИ: Рамос попросил «Реал» отпустить его в Китай

Спорт-Экспресс09:37

Рамос попросил руководство «Реала» отпустить его в Китай

Советский спорт10:04

Рамос попросил «Реал» бесплатно отпустить его в Китай

Чемпионат10:00

Рамос получил щедрое предложение из Китая и попросил «Реал» отпустить его

Sport24.ru09:59

Капитан «Реала» может уехать в Китай

Газета.Ru10:34

El Chiringuito: Перес отказался бесплатно отпустить Рамоса, у игрока есть предложение из Китая

Sports.ru09:59
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Происшествия

Мальчик на качелях на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей

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В России стало втрое больше мужчин с ожирением

В России увеличилось количество мужчин, страдающих ожирением, заявила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело

В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.
Обновлено в 04:51
Здоровье

Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку

В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Космос

В Южной Африке найдено внеземное органическое вещество

Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Обновлено в 13:22
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылки

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Футбол

Аллегри может возглавить «Барселону»

Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Барселону", сообщает Sport.es.
Обновлено в 13:26
Хоккей

Журналист съел газету, где критиковал сборную Финляндии перед ЧМ

Финский журналист Филип Саксен съел лист со статьёй из газеты, в которой он критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира 2019 года по хоккею.
Обновлено в 12:57
Политика

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады

Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.
Обновлено в 12:48
Религия

Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Обновлено в 04:34
Армия и оружие

На Украине разработали собственную ракету на замену «Зениту»

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Путешествия

Названы самые дешевые курорты в России

Обновлено в 07:50
Культура

В Лувре сомневаются, что «Спаситель мира» написан да Винчи

По данным британского издания, эксперты Лувра рекомендовали выставить полотно с новой сопроводительной надписью «из мастерской» итальянского художника.
Обновлено в 10:28
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветной революции на Дону

Популярный телеведущий Дмитрий Дибров ждет цветную революцию на Дону.
Обновлено в 11:19
Футбол

«Арсенал» продлил контракт с Черевченко

Обновлено в 10:45
Космос

Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»

В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Ани Лорак показала стройную фигуру в кожаном платье

Певица Ани Лорак похвасталась фигурой в нюдовом кожаном платье. Эффектный снимок артистка опубликовала на своей странице в сети Instagram.
Обновлено в 10:20
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Общество

Тимати подарил Шойгу куртку из новой коллекции

Новую весенне-летнюю коллекцию в стиле милитари командованию российской армии представил автор — известный рэп-исполнитель Тимати.
Обновлено в 12:35
Игры

NVIDIA бесплатно раздаст перевыпуск Quake II с современной графикой

NVIDIA объявила о выпуске ремейка классической игры Quake II RTX с современной графикой.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Сирийские военные освободили город Кафр-Нбуда от террористов

Обновлено в 05:31
Армия и оружие

Трамп сообщил, что Япония хочет купить 105 истребителей F-35

Обновлено в 03:07
Гаджеты

ZTE Axon 10 Pro получит 20-кратный гибридный зум при помощи обновления

Компания ZTE официально сообщила о том, что грядущее обновление программного обеспечения для смартфона ZTE Axon 10 Pro добавит в камеру 20-кратный гибридный зум.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии

По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие

«Ростех» назвал условие поставок боеприпасов в США

В "Ростехе" подчеркнули, что Россия способна поставлять на мировой рынок весь спектр боеприпасов к боевому, служебному и гражданскому оружию советского/российского стандартов, а также отдельным образцам оружия стандартов НАТО.
Обновлено в 11:39
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Экономика

Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах

После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 12:32
Политика

Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»

«В рамках указанных проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — следует из ответа ведомства.
Обновлено в 05:37
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Флорентино Перес
Испанский спортивный функционер, президент футбольного и баскетбольного клубов «Реал Мадрид». Журналом Forbes España признан лучшим CEO в Испании в 2017 году.
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