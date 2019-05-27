Рамос попросил Переса отпустить его в КитайiReactor 12:42

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос обратился к президенту клуба Флорентино Пересу с просьбой расторгнуть действующий контракт. Футболист намерен продолжить карьеру в китайском чемпионате.

Рамос попросил Переса отпустить его в Китай

Здоровье В России стало втрое больше мужчин с ожирением В России увеличилось количество мужчин, страдающих ожирением, заявила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

Происшествия Против напавшего на журналиста чиновника возбудили дело В отношении главы Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, возбудили уголовное дело.

Здоровье Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.

Космос В Южной Африке найдено внеземное органическое вещество Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.

Происшествия Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".

Экономика В России магазины могут обязать принимать бутылки Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.

Футбол Аллегри может возглавить «Барселону» Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может возглавить "Барселону", сообщает Sport.es.

Хоккей Журналист съел газету, где критиковал сборную Финляндии перед ЧМ Финский журналист Филип Саксен съел лист со статьёй из газеты, в которой он критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира 2019 года по хоккею.

Политика Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.

Культура В Лувре сомневаются, что «Спаситель мира» написан да Винчи По данным британского издания, эксперты Лувра рекомендовали выставить полотно с новой сопроводительной надписью «из мастерской» итальянского художника.

Космос Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».

Шоу-бизнес Ани Лорак показала стройную фигуру в кожаном платье Певица Ани Лорак похвасталась фигурой в нюдовом кожаном платье. Эффектный снимок артистка опубликовала на своей странице в сети Instagram.

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Общество Тимати подарил Шойгу куртку из новой коллекции Новую весенне-летнюю коллекцию в стиле милитари командованию российской армии представил автор — известный рэп-исполнитель Тимати.

Игры NVIDIA бесплатно раздаст перевыпуск Quake II с современной графикой NVIDIA объявила о выпуске ремейка классической игры Quake II RTX с современной графикой.

Гаджеты ZTE Axon 10 Pro получит 20-кратный гибридный зум при помощи обновления Компания ZTE официально сообщила о том, что грядущее обновление программного обеспечения для смартфона ZTE Axon 10 Pro добавит в камеру 20-кратный гибридный зум.

Происшествия Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.

Армия и оружие «Ростех» назвал условие поставок боеприпасов в США В "Ростехе" подчеркнули, что Россия способна поставлять на мировой рынок весь спектр боеприпасов к боевому, служебному и гражданскому оружию советского/российского стандартов, а также отдельным образцам оружия стандартов НАТО.

Гаджеты Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.

Экономика Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.