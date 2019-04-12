Футбол
Рамос получил травму и не поможет «Реалу» две неделиSport24.ru 11:02
Защитник «Реала» Серхио Рамос получил травму, сообщает пресс-служба мадридского клуба. Медобследование выявило у капитана сливочных повреждение камбаловидной мышцы первой степени.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:22, Ашберн
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Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей
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Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
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Российский космонавт Александр Лазуткин опроверг 3 мифа о космосе
За долгие годы, кроме подлинных фактов о космосе, было придумано множество мифов, три из которых в недавнем интервью опроверг российский космонавт Александр Лазуткин.
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Создатель проекта «ДОМ-2» Валерий Комиссаров: «Это я дал дорогу Нагиеву и Бородиной»
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Песню о космическом корабле "Буран" на стихи Рогозина в рамках празднования Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце исполнили Сергей Казак и группа "Наша тема".
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Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю
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Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «СТРАНА.ua» в Париже заявил, что у него нет уважения к украинскому лидеру Петру Порошенко.
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Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
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Порошенко обратился к Зеленскому с призывом не прятаться
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что призывает кандидата во втором туре выборов Владимира Зеленского участвовать в дебатах как 19 апреля, так и в другой день.
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Shenmue 3: что ни делает герой, всё идёт ему на пользу
Любые виды деятельности, которыми занимается герой игры Рё, попадают в его книгу навыков.
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Хоррор Chernobylite появился на Kickstarter
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В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы
Топ-5 депутатов Депутатом с самым высоким доходом снова стал единоросс Григорий Аникеев, следует из сведений о доходах депутатов за 2018 год, обнародованных в пятницу, 12 апреля.
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В Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
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Компания Huawei в конце марта представила два новых флагманских смартфона - P30 и P30 Pro, 13 апреля начинается официальный старт продаж этих моделей в России.
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Знаменитый спортсмен признан виновным в изнасиловании спящей женщины
Игрок в крикет Алекс Хепберн признан виновным в изнасиловании спящей женщины, сообщает "Советский спорт".
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«Билайн» позволит самостоятельно регистрировать новые SIM-карты
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») уже в следующем месяце предложит российским абонентам новую услугу — самостоятельную регистрацию SIM-карт.
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Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
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Футбол
«Зенит» показал новую татуировку Ригони во всю спину
Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку. На спине аргентинца появилось изображение головы льва.
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В сети появился первый тизер нового эпизода «Звёздных войн»
Первый тизер заключительного эпизода новой трилогии «Звёздных войн» опубликован на YouTube.
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Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено в 12:58
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«Ньюкасл» остановил победную поступь «Лестера»
В стартовом матче тридцать четвёртого тура английской Премьер-лиги "Ньюкасл" на выезде минимально обыграл "Лестер" благодаря голу Айосе Переса.
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Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
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