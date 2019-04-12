Футбол

Рамос получил травму и не поможет «Реалу» две неделиSport24.ru 11:02

Защитник «Реала» Серхио Рамос получил травму, сообщает пресс-служба мадридского клуба. Медобследование выявило у капитана сливочных повреждение камбаловидной мышцы первой степени.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:22, Ашберн
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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