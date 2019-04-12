Рамос получил травму и не поможет «Реалу» две неделиSport24.ru 11:02

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Музыка В Кремле в День космонавтики исполнили песни Рогозина Песню о космическом корабле "Буран" на стихи Рогозина в рамках празднования Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце исполнили Сергей Казак и группа "Наша тема".

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