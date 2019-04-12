Футбол
Рамос получил травму и не поможет «Реалу» две неделиSport24.ru 11:02
Защитник «Реала» Серхио Рамос получил травму, сообщает пресс-служба мадридского клуба. Медобследование выявило у капитана сливочных повреждение камбаловидной мышцы первой степени.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:25, Ашберн
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял трактор и скрылся
У 12-го дома по Садовой-Кудринской улице, что в центре Москвы, водитель BMW поссорился с мужчиной на тракторе.
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
ВСУ понесли потери при попытке прорваться в ДНР
Обновлено в 05:52
Происшествия
В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски
Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
Обновлено в 20:38
Армия и оружие
В ЛНР назвали число погибших бойцов ВСУ в Донбассе
Обновлено в 08:08
Экономика
Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты
Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Хоккей
Кучеров был удалён до конца матча за удар в борт сидящего на коленях соперника
Во втором матче серии первого раунда плей-офф «Коламбус Блю Джекетс» на выезде одержал разгромную победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 5:1. На счету лучшего бомбардира регулярного сезона Никиты Кучерова 17 минут штрафа, 3 броска в створ и силовой приём за 20.36 (3.40 – в большинстве).
Обновлено в 21:59
Политика
США и Россия обсудили в Женеве договор ДСНВ
Делегации из США и России продолжили обсуждение практических вопросов, связанных с имплементацией договора, — цитирует официальное заявление Госдепа США ТАСС.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Экономика
Visa повысила бесконтактный лимит по картам российских банков
Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода с 1 тысячи рублей до 3 тысяч.
Обновлено в 23:11
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В США мужчина поджег себя перед зданием Белого дома
Мужчина на электрической каталке поджег свою куртку, когда находился недалеко от северной части забора перед Белым домом.
Обновлено в 21:21
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Ссылки на сериал чаще всего подвержены заражению Роскомнадзор на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" предупредил пользователей сети об опасностях просмотра восьмого сезона сериала "Игра престолов" по непроверенным ссылкам.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес
Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела
Обновлено в 05:19
Политика
Матвиенко озвучила условие для возвращения России в ПАСЕ
Россия не готова вернуться в ПАСЕ, пока организация не искоренила дискриминацию национальных делегаций, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 11:55
Авто
Составлен рейтинг самых популярных в России новых иномарок
Автоэксперты составили рейтинг самых популярных на рынке России новых иномарок в первом квартале 2019 года.
Обновлено 10 апреля в 13:43
Кино
Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни
Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 13:30
Общество
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено в 12:17
Футбол
Скончался легендарный футболист «Ливерпуля» Томми Смит
Обновлено в 17:13
Шоу-бизнес
Собчак вступилась за Богомолова в ответ на критику Ахеджаковой
Богомолов сделал репост ролика, который был размещен в блоге Невзорова. Режиссер подписал его словами: "Это все пройдет".
Обновлено в 17:30
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Космос
В «Роскосмосе» назвали возможные новые имена для корабля «Федерация»
В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что новые российские космические корабли «Федерация» могут получить наименования в честь кораблей, построенных Петром Первым, — «Орёл», «Флаг» или «Аист».
Обновлено в 21:45
Происшествия
Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего
Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено в 21:17
Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга
Обновлено в 22:38
Космос
Сделано первое в истории человечества фото черной дыры
Фотография, сделанная телескопом Event Horizon (ЕНТ — «Горизонт событий»), представляет собой первый реальный взгляд человечества на черную дыру и может фундаментально изменить то, как мы понимаем эти объекты и проверяем даже самые основные законы физики.
Обновлено 10 апреля в 10:01
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В США мужчина выпрыгнул из приземлившегося пассажирского самолета
В США 25-летний мужчина выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, который приземлился в аэропорту Финикса.
Обновлено в 22:58