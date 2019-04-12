Футбол

Рамос получил травму и не поможет «Реалу» две неделиSport24.ru 11:02

Защитник «Реала» Серхио Рамос получил травму, сообщает пресс-служба мадридского клуба. Медобследование выявило у капитана сливочных повреждение камбаловидной мышцы первой степени.
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Рамос пропустит матч с «Леганесом»

Спорт-Экспресс11:07

Рамос получил травму ноги

Матч ТВ11:18

Рамос из-за травмы не поможет «Реалу» около двух недель

Советский спорт11:07

«Реал» потерял из-за травмы Рамоса

Чемпионат11:34

Рамос получил травму и не поможет «Реалу» две недели

Sport24.ru11:02

Серхио Рамос получил травму левой ноги

РИА Новости10:58

Рамос получил травму камбаловидной мышцы и пропустит около двух недель

Sports.ru11:29
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Происшествия

Суд оправдал спасавшего беркутов брянского орнитолога-любителя

Орнитолог-любитель из Брянской области на протяжении 15 лет ухаживал за тремя больными беркутами. Однако он не зарегистрировал птиц.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

Лия Ахеджакова раскритиковала Богомолова. Собчак не смолчала

Обновлено в 15:42
Происшествия

В Тюмени проходит контртеррористическая операция

Управление ФСБ России по Тюменской области ввело в Тюмени режим контртеррористической операции.
Обновлено в 15:30
Политика

Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое

Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:35
Авто

Кроссовер Baojun RS-5 по цене Lada Vesta вышел в продажу

Совместный бренд General Motors и SAIC начал продажи нового роскошного кроссовера Baojun RS-5 в Китае.
Обновлено вчера в 09:34
Футбол

«Дижон» поделил очки с «Амьеном»

Встреча завершилась со счетом 0:0. По итогам встречи «Дижон» остался на восемнадцатом месте в таблице, у него 25 очков, а «Амьен» идет пятнадцатым, у него 32 очка.
Обновлено в 14:54
Здоровье

Сразу две вспышки кори произошли в одном из районов Дагестана

Сразу две вспышки кори произошли в Кумторкалинском районе Дагестана.
Обновлено в 11:42
Авто

Nissan X-Trail получил новый двигатель

Продажи Nissan X-Trail в Европе начнутся в ближайшее время. В Россию поставка автомобилей с новыми двигателями пока не ожидается.
Обновлено в 05:47
Технологии

Disney запустит стриминговый сервис

Компания Walt Disney запустит собственный стриминговый сервис в ноябре текущего года.
Обновлено в 08:52
Космос

ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов

Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено в 11:59
Политика

Коммунист Зюганов оказался самым богатым лидером фракций Госдумы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оказался самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода за 2018 год, в прошлом году он заработал 7,9 млн рублей, следует из сведений о доходах и имуществе депутатов нижней палаты парламента.
Обновлено в 11:51
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено в 12:58
Политика

США ввели новые санкции против Венесуэлы

Обновлено в 14:26
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

Обновлено в 08:10
Происшествия

4,5 года колонии и лишение сана: священнику-педофилу вынесли приговор

Обновлено в 10:48
Происшествия

Аноним «заминировал» оздоровительный комплекс «Ватутинки» в ТиНАО

Как передает агентство городских новостей «Москва», анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в санатории «Ватутинки» в ТиНАО поступило на электронную почту оздоровительного комплекса днем в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова: зубы можно чистить золой с морской водой

ДОСЬЕ Ирина Безрукова родилась 11 апреля 1965 года в Ростове-на Дону.
Обновлено в 12:06
Общество

Рауф Арашуков не отчитался о доходах

Представитель Карачаево-Черкесии в Совете Федерации Рауф Арашуков не отчитался о доходах за 2018 год.
Обновлено в 11:32
Экономика

В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка

Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Авто

Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей

Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Политика

Экс-глава военной разведки Венесуэлы задержан в Мадриде по запросу США

Уго Карвахаля обвиняют в наркоторговле В Мадриде по запросу США задержали экс-главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля.
Обновлено в 14:49
Футбол

Футболист Гулиев извинился перед болельщиками «Спартака»

Обновлено в 03:41
Космос

SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy

Первый испытательный полет новейшей Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 г. На данный момент это самая мощная из всех существующих в мире ракет.
Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес

Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Спорт

Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Мужчину забили камнями до смерти в Москве

Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Политика

В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко

Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Шоу-бизнес

Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны

Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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