Футбол
Рамос получил травму и не поможет «Реалу» две неделиSport24.ru 11:02
Защитник «Реала» Серхио Рамос получил травму, сообщает пресс-служба мадридского клуба. Медобследование выявило у капитана сливочных повреждение камбаловидной мышцы первой степени.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Происшествия
Суд оправдал спасавшего беркутов брянского орнитолога-любителя
Орнитолог-любитель из Брянской области на протяжении 15 лет ухаживал за тремя больными беркутами. Однако он не зарегистрировал птиц.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Тюмени проходит контртеррористическая операция
Управление ФСБ России по Тюменской области ввело в Тюмени режим контртеррористической операции.
Обновлено в 15:30
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:35
Авто
Кроссовер Baojun RS-5 по цене Lada Vesta вышел в продажу
Совместный бренд General Motors и SAIC начал продажи нового роскошного кроссовера Baojun RS-5 в Китае.
Обновлено вчера в 09:34
Футбол
«Дижон» поделил очки с «Амьеном»
Встреча завершилась со счетом 0:0. По итогам встречи «Дижон» остался на восемнадцатом месте в таблице, у него 25 очков, а «Амьен» идет пятнадцатым, у него 32 очка.
Обновлено в 14:54
Здоровье
Сразу две вспышки кори произошли в одном из районов Дагестана
Сразу две вспышки кори произошли в Кумторкалинском районе Дагестана.
Обновлено в 11:42
Авто
Nissan X-Trail получил новый двигатель
Продажи Nissan X-Trail в Европе начнутся в ближайшее время. В Россию поставка автомобилей с новыми двигателями пока не ожидается.
Обновлено в 05:47
Технологии
Disney запустит стриминговый сервис
Компания Walt Disney запустит собственный стриминговый сервис в ноябре текущего года.
Обновлено в 08:52
Космос
ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов
Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено в 11:59
Политика
Коммунист Зюганов оказался самым богатым лидером фракций Госдумы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оказался самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода за 2018 год, в прошлом году он заработал 7,9 млн рублей, следует из сведений о доходах и имуществе депутатов нижней палаты парламента.
Обновлено в 11:51
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено в 12:58
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Обновлено в 14:26
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Аноним «заминировал» оздоровительный комплекс «Ватутинки» в ТиНАО
Как передает агентство городских новостей «Москва», анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в санатории «Ватутинки» в ТиНАО поступило на электронную почту оздоровительного комплекса днем в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова: зубы можно чистить золой с морской водой
ДОСЬЕ Ирина Безрукова родилась 11 апреля 1965 года в Ростове-на Дону.
Обновлено в 12:06
Общество
Рауф Арашуков не отчитался о доходах
Представитель Карачаево-Черкесии в Совете Федерации Рауф Арашуков не отчитался о доходах за 2018 год.
Обновлено в 11:32
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Авто
Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей
Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Экс-глава военной разведки Венесуэлы задержан в Мадриде по запросу США
Уго Карвахаля обвиняют в наркоторговле В Мадриде по запросу США задержали экс-главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля.
Обновлено в 14:49
Футбол
Футболист Гулиев извинился перед болельщиками «Спартака»
Обновлено в 03:41
Космос
SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy
Первый испытательный полет новейшей Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 г. На данный момент это самая мощная из всех существующих в мире ракет.
Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Политика
В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко
Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Шоу-бизнес
Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны
Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00