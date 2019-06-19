Футбол
Рамос поддержал ушедшего из сборной Испании Луиса ЭнрикеЧемпионат 02:27
Капитан сборной Испании Серхио Рамос в социальной сети прокомментировал уход Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды.
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Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании, его место займет ассистент
Спорт-Экспрессвчера в 10:28
Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании. Его место занял Морено
Советский спортвчера в 10:59
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:37, Вашингтон
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
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Экономика
В России в два раза сократилось число работающих пенсионеров
В России за последние три года почти в два раза сократилось число работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости.
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Политика
Началась «Прямая линия с Владимиром Путиным»
20 июня в 17:00 по иркутскому времени началась прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным.
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Общество
Водителей без ОСАГО могут лишить прав
В пояснительной записке среди прочего указано, что вождение автомобиля без ОСАГО приводит к нарушению прав потерпевших участников ДТП на получение возмещения.
Обновлено вчера в 16:21
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
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Кино
Эмма Уотсон показала первые кадры из «Маленьких женщин»
Эмма Уотсон опубликовала в Instagram первые кадры из фильма «Маленькие женщины» Греты Гервиг.
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Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
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Экономика
В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США
Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 00:50
Происшествия
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Обновлено в 02:25
Происшествия
В аэропорту Шереметьево умер пассажир
В московском аэропорту Шереметьево умер пассажир, почувствовавший себя плохо на борту самолета.
Обновлено в 05:17
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Кино
«Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами
Главный продюсер компании Marvel Кевин Фейги объявил о возвращении фильма в кинотеатры с несколькими новыми сценами, сообщает «iReactor».
Обновлено вчера в 19:51
Финансы
Курс доллара обновил минимум года
Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Сочи в ДТП погибла женщина, трое пострадали
Столкнулись две машины, одна из них врезалась в остановку общественного транспорта В Сочи в ДТП погибла женщина, трое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 10:25
Шоу-бизнес
Собчак надела обручальное кольцо
Собчак надела обручальное кольцо В спецвыпуске своего шоу на YouTube-канале, куда она пригласила журналиста Ивана Голунова, ведущая появилась с украшением на безымянном пальце правой руки.
Обновлено в 00:34
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Общество
В Липецке падает качество питьевой воды
Качество питьевой воды находится под постоянным контролем горсовета.
Обновлено в 03:33
Общество
Зарплаты в 10 тыс.: учителя из Твери и Орла жалуются Путину
О крайне низких зарплатах сообщили на «прямую линию» с президентом жители ряда городов, в частности, из Твери и Орла, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 05:23
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено вчера в 14:21
Спорт
Алина Загитова рассказала, какой вопрос задаст Путину
Обновлено в 05:16
Авто
В России зарегистрировано 43,5 млн легковых машин
На начало 2019 года в России было зарегистрировано 43,5 млн легковых машин. Об этом 19 июня сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Обновлено вчера в 07:52
Авто
В Москве на общих дорогах начали тестировать беспилотные автомобили
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
В Новосибирске экс-боец ОМОН похитил бывшую жену, увез на остров и привязал к своей ноге
В Новосибирске следствие просит арестовать мужчину, который похитил свою бывшую жену, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 04:28
Общество
Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск
Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 01:56
ЖКХ
С 1 июля снизится тариф на вывоз мусора в Новосибирской области
Как сообщили в пресс-службе ООО «Экология Новосибирск», тариф на вывоз мусора в Новосибирской области снизится с 1 июля.
Обновлено в 05:03