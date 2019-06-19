Футбол

Рамос поддержал ушедшего из сборной Испании Луиса ЭнрикеЧемпионат 02:27

Капитан сборной Испании Серхио Рамос в социальной сети прокомментировал уход Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды.
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«Каждая следующая победа сборной будет и ваша, босс». Серхио Рамос поддержал Луиса Энрике

Sport24.ru05:25

Сердечно-прощальное письмо от Луиса Энрике

Sport.ru02:29

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании, его место займет ассистент

Спорт-Экспрессвчера в 10:28

Серхио Рамос поддержал Луиса Энрике, покинувшего пост главного тренера сборной Испании

Матч ТВвчера в 18:01

Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании. Его место занял Морено

Советский спортвчера в 10:59

Рамос – Энрике: «Каждая победа сборной будет и твоей тоже»

Sports.ruвчера в 12:41

Рамос поддержал ушедшего из сборной Испании Луиса Энрике

Чемпионат02:27
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Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Экономика

В России в два раза сократилось число работающих пенсионеров

В России за последние три года почти в два раза сократилось число работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости.
Обновлено в 02:29
Политика

Началась «Прямая линия с Владимиром Путиным»

20 июня в 17:00 по иркутскому времени началась прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:05
Общество

Водителей без ОСАГО могут лишить прав

В пояснительной записке среди прочего указано, что вождение автомобиля без ОСАГО приводит к нарушению прав потерпевших участников ДТП на получение возмещения.
Обновлено вчера в 16:21
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Обновлено вчера в 22:54
Кино

Эмма Уотсон показала первые кадры из «Маленьких женщин»

Эмма Уотсон опубликовала в Instagram первые кадры из фильма «Маленькие женщины» Греты Гервиг.
Обновлено в 04:48
Футбол

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Экономика

В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США

Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия

Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов

По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

В Иране заявили о сбитом беспилотнике США

Обновлено в 00:50
Происшествия

Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Обновлено в 02:25
Происшествия

В аэропорту Шереметьево умер пассажир

В московском аэропорту Шереметьево умер пассажир, почувствовавший себя плохо на борту самолета.
Обновлено в 05:17
Политика

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Кино

«Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами

Главный продюсер компании Marvel Кевин Фейги объявил о возвращении фильма в кинотеатры с несколькими новыми сценами, сообщает «iReactor».
Обновлено вчера в 19:51
Финансы

Курс доллара обновил минимум года

Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03
Транспорт

В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам

Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В Сочи в ДТП погибла женщина, трое пострадали

Столкнулись две машины, одна из них врезалась в остановку общественного транспорта В Сочи в ДТП погибла женщина, трое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Собчак надела обручальное кольцо

Собчак надела обручальное кольцо В спецвыпуске своего шоу на YouTube-канале, куда она пригласила журналиста Ивана Голунова, ведущая появилась с украшением на безымянном пальце правой руки.
Обновлено в 00:34
Экономика

РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы

Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Общество

В Липецке падает качество питьевой воды

Качество питьевой воды находится под постоянным контролем горсовета.
Обновлено в 03:33
Транспорт

На красной ветке московского метро открыли четыре новые станции

Обновлено в 05:27
Общество

Зарплаты в 10 тыс.: учителя из Твери и Орла жалуются Путину

О крайне низких зарплатах сообщили на «прямую линию» с президентом жители ряда городов, в частности, из Твери и Орла, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 05:23
Политика

Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено вчера в 14:21
Спорт

Алина Загитова рассказала, какой вопрос задаст Путину

Обновлено в 05:16
Авто

В России зарегистрировано 43,5 млн легковых машин

На начало 2019 года в России было зарегистрировано 43,5 млн легковых машин. Об этом 19 июня сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Обновлено вчера в 07:52
Авто

В Москве на общих дорогах начали тестировать беспилотные автомобили

Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

В Новосибирске экс-боец ОМОН похитил бывшую жену, увез на остров и привязал к своей ноге

В Новосибирске следствие просит арестовать мужчину, который похитил свою бывшую жену, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 04:28
Общество

Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск

Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Дисквалифицированная за допинг кенийская бегунья оказалась мужчиной

Обновлено в 04:24
ЖКХ

С 1 июля снизится тариф на вывоз мусора в Новосибирской области

Как сообщили в пресс-службе ООО «Экология Новосибирск», тариф на вывоз мусора в Новосибирской области снизится с 1 июля.
Обновлено в 05:03
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