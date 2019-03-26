Футбол

Рамос поддержал главного тренера сборной Испании Луиса ЭнрикеМатч ТВ 10:40

Мальта — Испания
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Национальный стадион
31′
Альваро Мората
57′
Хуан Бернат
Икер Муниаин
65′
Сауль Ньигес
Хесус Навас
Джозеф Мбонг
Роуэн Мускат
65′
Джон Минтофф
Майкл Мифсуд
70′
Хуан Корбалан
72′
73′
Альваро Мората
79′
Альваро Мората
Родриго Морено
Джонатан Каруана
Карл Микаллеф
85′
Защитник сборной Испании Серхио Рамос выступил со словами поддержки в адрес главного тренера национальной сборной Луиса Энрике, который не сможет присутствовать на матче отборочного этапа Евро-2020 против команды Мальты.
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Команда, представляющая Испанию на международных соревнованиях по футболу. Управляющая организация - Королевская испанская футбольная федерация. Федерация является членом ФИФА с 1913 года, членом УЕФА с 1954 года. Сборная считается одной из ведущих команд Европы и мира: в активе сборной Испании - три титула чемпионов Европы 1964, 2008 и 2012 годов и титул чемпионов мира 2010 года. Испания - пятая европейская сборная, становившаяся чемпионом мира, и четвёртая европейская сборная, которая выигрывала чемпионат мира, чемпионат Европы и Олимпиаду.
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