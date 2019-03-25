Футбол
Рамос поддержал главного тренера сборной Испании Луиса ЭнрикеSportbox.RU 10:40
Защитник сборной Испании Серхио Рамос выступил со словами поддержки в адрес главного тренера национальной сборной Луиса Энрике, который не сможет присутствовать на матче отборочного этапа Евро-2020 против команды Мальты.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 11:15, Ашберн
Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражения
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Политика
Суд Киева продлил Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 24 мая
Подольский районный суд Киева продлил главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 мая.
Обновлено в 10:26
Экономика
Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банк
Лондонский международный арбитражный суд встал на сторону основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в России по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей, в споре об опционе на акции банка «Восточный».
Обновлено в 04:19
Экономика
Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска домохозяйка победила единоросса
Обновлено вчера в 01:26
Политика
МВД предложило лишать наркозависимых права управления автомобилем
Министерство внутренних дел России предложило не допускать наркозависимых людей до работы на опасных производствах, а также лишать их права управления транспортными средствами, заявил заместитель главы МВД Игорь Зубов, выступая на заседании комитета по безопасности Совета федерации.
Обновлено в 09:11
Футбол
Юношеская сборная России вышла на Евро-2019 U17
Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) вышла в финальную часть чемпионата Европы-2019 U17, который пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Арашукова отправят на психиатрическую экспертизу
Арестованному по делу об организации убийств и участии в преступном сообществе проведут комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу.
Обновлено в 08:55
Политика
В МИД призвали США прекратить травить Венесуэлу санкциями
США следует прекратить "травить народ Венесуэлы санкциями", а не рассуждать о "вмешательстве враждебных держав" в Западном полушарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.
Обновлено в 09:49
Транспорт
Открыт новый рейс из Новосибирска в Новокузнецк
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Армия Израиля зафиксировала запуск 30 ракет из сектора Газа
Армия обороны Израиля (IDF) сообщила в своём Twitter, что с территории сектора Газа было запущено 30 ракет.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
В Самаре под асфальт провалился автомобиль
В центре Самары во дворе дома по улице Молодогвардейской, 94 под асфальт провалился легковой автомобиль.
Обновлено в 06:30
Космос
NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос с МКС
Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) отменило выход в открытый космос двух женщин из-за отсутствия подходящего скафандра.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".
Обновлено в 08:10
Гаджеты
Huawei выпустила P30 Pro с четверной камерой
Компания Huawei представила смартфоны P30 и P30 Pro. Трансляция презентации велась на YouTube.
Обновлено в 11:07
Культура
Дима Билан звание заслуженного артиста пришел получать на костылях
Российскому исполнителю популярных песен Диме Билану вручили звание заслуженного артиста Российской Федерации.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Трамп назвал СМИ врагами народа
Президент США Дональд Трамп вновь ополчился на средства массовой информации и назвал журналистов врагами народа и «настоящей оппозицией».
Обновлено в 07:58
Политика
Трамп официально признал Голанские высоты частью Израиля
Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании Голанских высот частью Израиля.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
В Калмыкии подрались сотрудники СК и МВД
В Элисте проводится проверка после сообщений о массовой драке между сотрудниками СК и МВД.
Обновлено в 01:24
Общество
Уволенная за фото в купальнике учительница отказала министру
Учительницу из Барнаула, которая была вынуждена уволиться с работы из-за травли за фото в купальнике, защитил министр образования Алтайского края Максим Костенко.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Пассажиров чуть не затонувшего Viking Sky пригласят в новый круиз
Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который чуть не затонул у побережья норвежской губернии Мере-ог-Ромсдал, получат приглашения на новый круиз в качестве компенсации.
Обновлено в 10:49
Экономика
Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд
На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи
В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Футбол
Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей
РФС оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал футболиста до конца сезона.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Разоблачивший Чикатило следователь раскрыл подробности поимки маньяка
Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось "побороть" маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Футбол
Daily Mail: Сульшер станет главным тренером «МЮ» на этой неделе
Сульшер работает в «МЮ» с декабря 2018 года, его пригласили после отставки Жозе Моуринью.
Обновлено в 08:32
Хоккей
Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»
Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Футбол
«Ювентус» намерен усилиться форвардом «Фиорентины»
«Ювентус» планирует приобрести нападающего «Фиорентины» Федерико Кьезу.
Обновлено в 10:34
Общество
В Москве символический рубильник в Зарядье даст старт «Часу Земли»
Символический рубильник, сделанный из 200-килограммового железобетонного параллелепипеда, даст старт акции "Час Земли" в Москве, рубильник украсил стрит-арт-художник Покрас Лампас, сообщил директор по коммуникациям WWF России Юрий Сочнев.
Обновлено в 10:30
Экономика
Чистая прибыль «Акрона» по МСФО в 2018 г снизилась на 7%
Чистая прибыль группы "Акрон", одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, по МСФО в 2018 году составила 13,32 миллиарда рублей, что на 7% меньше, чем в 2017 году, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 04:15