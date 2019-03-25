Футбол

Рамос поддержал главного тренера сборной Испании Луиса ЭнрикеSportbox.RU 10:40

Мальта — Испания
сегодня
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Национальный стадион
Защитник сборной Испании Серхио Рамос выступил со словами поддержки в адрес главного тренера национальной сборной Луиса Энрике, который не сможет присутствовать на матче отборочного этапа Евро-2020 против команды Мальты.
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Рамос поддержал главного тренера сборной Испании Луиса Энрике

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