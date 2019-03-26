Футбол
Рамос поддержал главного тренера сборной Испании Луиса ЭнрикеSportbox.RU 10:40
Защитник сборной Испании Серхио Рамос выступил со словами поддержки в адрес главного тренера национальной сборной Луиса Энрике, который не сможет присутствовать на матче отборочного этапа Евро-2020 против команды Мальты.
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Apple представила платежную карту Apple Card и новые сервисы
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Сбербанк не видит повышенных рисков в росте розничного кредитования, будет балансировать свою риск-политику (risk-policy) с учетом действий ЦБ.
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Суд в Киеве продлил арест Вышинского до 24 мая
Подольский суд Киева продлил арест главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 24 мая.
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Стас Бондаренко стал отцом в третий раз
Артист с удовольствием рассказывал поклонникам о том, что происходит в их семье, и вот, 26 марта, обрадовал подписчиков долгожданной новостью — он стал отцом в третий раз.
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Армия и оружие
Россия осудила удар США по Афганистану
Россия осуждает авиаудар США по Афганистану, в результате которого погибли мирные жители.
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Футбол
Квальярелла сегодня может установить рекорд сборной Италии
36-летний нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла сегодня, 26 марта, может установить рекорд в составе сборной Италии в предстоящем отборочном матче чемпионата Европы 2020 года с командой Лихтенштейна.
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Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов
Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
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Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
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Экономика
Дмитрий Медведев пообещал не поднимать налоги в ближайшие шесть лет
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к усилению фискальной нагрузки, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны.
Обновлено в 07:19
Политика
В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
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Общество
Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатах
В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".
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Здоровье
В Петербурге живут на три года дольше, чем в среднем в РФ
Продолжительность жизни в Санкт-Петербурге составляет 76 лет. Это на три года больше, чем аналогичный показатель в среднем по России.
Обновлено в 07:04
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA
Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:31
Происшествия
СК возбудил дело по факту пыток населения на Украине сотрудниками СБУ
СК России возбудил уголовное дело по факту истязаний и пыток «гражданского населения сотрудниками СБУ на Украине».
Обновлено в 11:53
Экономика
Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банк
Лондонский международный арбитражный суд встал на сторону основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в России по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей, в споре об опционе на акции банка «Восточный».
Обновлено в 04:19
Политика
В МИД ответили на обвинения ОАГ во вмешательстве в дела Венесуэлы
Москва сожалеет, что усилению "колонизаторских замашек" Вашингтона недальновидно помогает руководство Организации американских государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинения в адрес России в якобы военном вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 12:17
Политика
Япония в учебниках для школ обозначила Курилы как свои
В учебниках к японским отнесены не только южные части Курил, но и острова Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), из-за которых Япония спорит с Китаем и Южной Кореей.
Обновлено в 09:04
Футбол
Головин опередил Неймара по проценту успешных обводок в Лиге 1
Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) на своём официальном сайте опубликовала рейтинг футболистов Лиги 1 с самым высоким процентом удачных обводок.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Сенатора Арашукова направят на психиатрическую экспертизу
Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года по обвинению в совершении ряда преступлений, в том числе причастности к убийствам двух политических деятелей Фраля Шебзухова и Аслана Жукова в 2010 году, а также участии в преступном сообществе, которое похитило газ у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.
Обновлено в 09:56
Футбол
«МЮ» отклонит все трансферные предложения по Погба этим летом
Обновлено в 12:25
Политика
Устроившего телемост с RT сотрудника Латвийского телевидения уволили
Сотрудник Латвийского телевидения (LTV), который устроил телемост между студией LTV и телеканалом RT, уволен.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
ООН: Евросоюз несёт большие потери от санкций, чем Россия
Потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем ущерб России от европейских санкций, заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.
Обновлено в 09:18
Футбол
«Барселона» отказалась покупать Гризманна
Прошлым летом Антуан Гризманн отклонил предложение «Барселоны», и второго шанса в каталонском клубе решили не давать.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило
Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось "побороть" маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Технологии
Сбербанк разрешит менять ПИН-код карты через мобильное приложение
Владельцы карт просто напросто забывают свои ПИН-коды и обращаться в банк каждый раз, когда это происходит, для них крайне хлопотно.
Обновлено в 08:52
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Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro
Обновлено в 12:40
Авто
Volkswagen может купить завод Ford во Всеволожске
Обновлено в 12:21
Космос
Грузовой корабль Cygnus назвали в честь погибшего астронавта NASA
Старт грузового корабля Roger Chaffee - 11-й по счету полет грузового корабля этого типа к МКС - запланирован на 17 апреля с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане.
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