Рамос побил рекорд Касильяса в сборной ИспанииСпорт-Экспресс вчера в 22:41

Напомним, что по общему количеству сыгранных матчей за сборную Рамос пока уступает Касильясу – 164 к 167. Фарерские острова - Испания Рамос проводит 164-й матч за сборную Испании.

Шоу-бизнес Дочке Ларисы Гузеевой пришлось оправдаться за «грызню» с мамой Зрителей удивило, как телеведущая общается с Ольгой. С недавних пор Лариса Гузеева работает вместе со своей дочкой.

Политика Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.

Происшествия Журналиста Голунова увезли в больницу Ранее адвокаты задержанного журналиста сообщили, что следователь отказывал в госпитализации Голунова, у которого врачи диагностировали сотрясение (по последним данным, подозревают сотрясение) и заподозрили перелом ребер.

Технологии Секретный самолет Celera 500L готовится к первому полету в США Секретные работы ведутся уже на протяжении 10 лет, и вот теперь, судя по всему, воздушное судно готовится к испытательным полетам.

Происшествия Журналиста Голунова доставили в суд Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.

Происшествия Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе В зале суда журналист Иван Голунов сообщил, что получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Футбол Россия забила 9 безответных мячей в ворота Сан-Марино Статистика матча (Россия / Сан-Марино) Удары 29/0 Удары в створ ворот 14/0 Процент владения мячом 77 % / 23% Нарушения правил 8/8 Поданные угловые 10/0 Россия набрала 6 очков и поднялась на первое место в группе I. Сан-Марино без очков остался на последней позиции.

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Здоровье Врачи назвали главные ошибки, приводящие к ожирению Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина рассказала, какие пищевые привычки чаще всего провоцируют ожирение.

Происшествия Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.

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Шоу-бизнес Экс-жену Валерия Меладзе обозвали «пиявкой» «Значит Ирину все устраивало и она не хотела об этом говорить, ведь она, как пиявка, присосалась к мужу»,- отмечает блогер.

Политика Зеленский встретился с журналистами и угостил их шаурмой и вином Президент Украины Владимир Зеленский провел неформальную встречу с журналистами, организовав небольшой пикник, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины(НОТУ) Светлана Остапа.

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