Футбол
Рамос отреагировал на смерть РейесаГазета.Ru 07:36
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос выразил соболезнования по поводу гибели бывшего игрока "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
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Авто
В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 22
Число пострадавших после взрывов на заводе НИИ «Кристалл» в Дзержинске, по предварительным данным, увеличилось до 22 человек.
Обновлено в 07:48
Политика
Зеленский впервые показал публике сына
Шестой президент Украины Владимир Зеленский впервые показал общественности фотографии шестилетнего сына.
Обновлено в 08:22
Здоровье
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о пользе укусов клещей
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о «полезных свойствах укусов клещей», отметив, что они не могут повысить иммунитет человека.
Обновлено в 08:38
Общество
Ученые нашли способ похудеть без чувства голода
Ученые Кембриджского университета рекомендуют создавать дефицит калорий, употребляя больше низкокалорийной еды.
Обновлено вчера в 20:47
Кино
В Чечне отреагировали на показ фильма об Элтоне Джоне в РФ
В Чечне отреагировали на показанный в России фильм "Рокетмен", в котором была показана жизнь британского певца Элтона Джона.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания
Помощник депутата Законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов убит в Ростове-на-Дону в ночь на субботу, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке
По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Экономика
Индия уступила Китаю звание самой быстроразвивающейся экономики мира
Индия окончательно уступила Китаю звание самой быстроразвивающейся экономики в мире, сообщает в пятницу, 31 мая, BBC News.
Обновлено вчера в 14:16
Футбол
Английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов в Мадриде
Английские футбольные клубы "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" в среду сыграют в финале Лиги чемпионов в Мадриде (Испания).
Обновлено вчера в 17:25
Гаджеты
Huawei утверждает, что её компилятор Ark делает ОС Android не хуже или даже лучше iOS
Компания утверждает, что после «обработки компилятором Ark» операционная система Android может быть сопоставима или даже лучше iOS.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Амурской области
На месте работали 4 бригады медиков. Крайне тяжелых среди пострадавших нет.
Обновлено вчера в 10:56
Авто
Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей
В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено в 05:35
Футбол
Месси раскритиковал «Реал» за продажу Роналду
Впоследствии у "Реала" случился кризис.
Обновлено в 08:50
Политика
Нидерланды потребовали разъяснений позиции Малайзии по Boeing MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии прояснить позицию относительно лайнера Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецком.
Обновлено в 09:37
Политика
Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
Политика
В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ
Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено в 03:43
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Общество
Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
Рекордная группа из российских и иностранных спортсменов переплыла через Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале в Крыму, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 05:43
Политика
Украине хотят предоставить статус главного союзника США вне НАТО
Ранее сообщалось, что ради НАТО Украина упразднит прапорщиков.
Обновлено в 04:46
Наука
Медики назвали три основные причины развития рака легких
Обновлено в 06:49
Авто
Составлен топ-7 моделей авто с самыми интересными идеями
Эксперты портала «Speedme.ru» составили рейтинг моделей автомобилей, в которых дизайнеры воплотили свои самые необычные идеи.
Обновлено в 01:03
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Общество
Пригожин прокомментировал концерт Волочковой в Анапе
Продюсер Иосиф Пригожин поддержал решение мэра Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из городских средств выступление Анастасии Волочковой в честь открытия курортного сезона.
Обновлено в 05:14
Спорт
ВФЛА выполнила последнее требование ИААФ для восстановления своих прав
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) полностью выплатила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) задолженность в размере 3,2 миллиона долларов, выполнив последнее требование дорожной карты по восстановлению своих прав.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей
Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
Обновлено в 06:31
Политика
Луценко рассказал о «рейдерской атаке» на город в Киевской области
Генпрокурор Юрий Луценко заявил о "рейдерской атаке" на 18-тысячный город в Киевской области.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Адыгее
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Адыгее, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.
Обновлено в 09:32