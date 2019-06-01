Футбол
Рамос отреагировал на смерть РейесаГазета.Ru 07:36
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос выразил соболезнования по поводу гибели бывшего игрока "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
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Сломлен. Разбит. У меня нет слов. Выражаю любовь и поддержку семье. Мы всегда будем помнить тебя, друг! Покойся с миром, брат.
— Серхио Рамос, испанский футболистRT на русском 09:18
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Месси впервые с сезона-2011/12 единолично выиграл снайперскую гонку. Тогда он забил 14 голов, став лучшим в четвертый раз подряд.
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Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву
В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.
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Во Франции в возрасте 88 лет умер философ Мишель Серр. Об этом сообщило агентство AFP.
Обновлено в 17:47
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Недаром человек-легенда, знаменитый врач Лео Бокерия говорит: нельзя в один миг сделать нацию здоровой, но приучить жить осмысленно, особенно тех, кто еще не обременен вредными привычками, – необходимо.
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Дочь Алсу отдала выигрыш в шоу «Голос. Дети» на благотворительность
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В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей
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На сайте партии отмечается, что членство Конькова в ЕР решено приостановить из-за заведения уголовного дела, согласно уставу, до прекращения разбирательств.
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