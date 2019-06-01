Футбол

Рамос отреагировал на смерть РейесаГазета.Ru 07:36

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос выразил соболезнования по поводу гибели бывшего игрока "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
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Серхио Рамос
Сломлен. Разбит. У меня нет слов. Выражаю любовь и поддержку семье. Мы всегда будем помнить тебя, друг! Покойся с миром, брат.
— Серхио Рамос, испанский футболистRT на русском 09:18

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