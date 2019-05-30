Футбол

Рамос определился со своим будущим в «Реале»Газета.Ru 10:50

Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос решил не покидать команду, сообщает "Советский спорт". По информации AS, испанец уже уведомил президента клуба Флорентино Переса о своем решении. Рамос выступает за "Реал" с 2005 года.
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Рамос объявил, что остаётся в «Реале»

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Рамос: «Моя цель — быть с „Реалом“, мой план — увидеть свой новый контракт с клубом»

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Исследователь из США Фил Поллинг нашел новое доказательство того, что никакой высадки американских астронавтов на Луну в 1969 году могло и не быть.
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В сети появился эпизод турецкого сериала, в котором появляется сын главы Чечни.
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Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
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Премиальные японские кроссоверы получили переработанную внешность и ряд обновленных опций, так необходимых в наше время.
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Губернатор вплотную занялся вопросом неприятного запаха в Воронеже

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Россия планирует собирать разведывательную информацию об американских истребителях F-35 после поставки в Турцию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
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Беглов пойдет на выборы главы Петербурга как самовыдвиженец

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что он пойдет на выборы главы города в качестве самовыдвиженца .
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Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами

Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
Обновлено в 15:05
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Обнаружена окаменелость, сохранившая целую стаю рыбок

Расположенная на территориях нынешних штатов Колорадо, Вайоминг и Юта, формация сохранила свидетельства эпохи эоцена, которая продолжалась между 56 и 34 миллионами лет назад.
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Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

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В товарищеском матче сборная Турции обыграла команду Греции (2:1). В составе победителей отличились Дженгиз Юндер и Кенан Караман.
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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