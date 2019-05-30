Рамос определился со своим будущим в «Реале»Газета.Ru 10:50

Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос решил не покидать команду, сообщает "Советский спорт". По информации AS, испанец уже уведомил президента клуба Флорентино Переса о своем решении. Рамос выступает за "Реал" с 2005 года.

Рамос определился со своим будущим в «Реале»

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