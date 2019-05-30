Футбол
Рамос определился со своим будущим в «Реале»Газета.Ru 10:50
Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос решил не покидать команду, сообщает "Советский спорт". По информации AS, испанец уже уведомил президента клуба Флорентино Переса о своем решении. Рамос выступает за "Реал" с 2005 года.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
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Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс
Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
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В США нашли новое доказательство фальсификации высадки на Луну
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Киев подготовил новые санкции против РФ из-за раскопок в Крыму
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Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
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Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX
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Эксперты назвали лучшую пятерку автомобилей для путешествий в летний зной.
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Россия планирует собирать разведывательную информацию об американских истребителях F-35 после поставки в Турцию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
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Беглов пойдет на выборы главы Петербурга как самовыдвиженец
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что он пойдет на выборы главы города в качестве самовыдвиженца .
Обновлено в 15:53
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Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
В начале совещания президент отметил, что страны — монополисты в искусственном интеллекте в будущем станут "властелинами мира".
Обновлено в 09:36
Общество
Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами
Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
Обновлено в 15:05
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Обнаружена окаменелость, сохранившая целую стаю рыбок
Расположенная на территориях нынешних штатов Колорадо, Вайоминг и Юта, формация сохранила свидетельства эпохи эоцена, которая продолжалась между 56 и 34 миллионами лет назад.
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Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
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Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:06
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Роулинг выпустит новые книги по вселенной «Гарри Поттера»
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Раскрыта природа шаровой молнии
Обновлено в 12:29
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«Уфа» в первом стыковом матче одолела «Томь»
Обновлено в 12:08
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Death Stranding выйдет в ноябре
Обновлено вчера в 11:58
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ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
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Турция обыграла Грецию в товарищеском матче
В товарищеском матче сборная Турции обыграла команду Греции (2:1). В составе победителей отличились Дженгиз Юндер и Кенан Караман.
Обновлено в 15:51