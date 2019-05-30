Футбол
Рамос объявил, что остается в мадридском «Реале»РИА Новости 12:54
Защитник Серхио Рамос в четверг на специальной пресс-конференции объявил, что остается в мадридском футбольном клубе "Реал".
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 15:02, Ашберн
Здоровье
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Политика
Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Экономика
Гендиректора «дочки» Ростеха сменят из-за жалоб о задержке зарплаты
Трудовой коллектив Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), входящего в "Ростех", пожаловался Путину на многомесячные задержки зарплаты, предбанкротное состояние и отсутствие должного внимания руководства "Ростеха" к проблемам предприятия.
Обновлено в 14:24
Хоккей
Стал известен новый состав правления «Торпедо»
Сегодня, 30 мая, состоялось заседание нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», в рамках которого было принято решение о новом составе правления, информирует официальный сайт команды.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Жительница Ростова-на-Дону осуждена за смерть собственной дочери
20-летнюю женщину осудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Жертвой преступления стала маленькая дочь осужденной.
Обновлено в 11:12
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых и экс-руководителей ПСБ
Арбитражный суд города Москвы по иску Промсвязьбанка принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка - братьев Дмитрия и Алексея Ананьевым - и бывших топ-менеджеров кредитной организации на сумму в пределах 282,2 млрд рублей, следует из определения суда.
Обновлено в 14:45
Политика
Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий
На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
Обновлено в 14:19
Кино
Финал «Игры престолов» скрывался на постере первого сезона
Обновлено в 04:48
Политика
Канцлером Австрии впервые назначена женщина
Обновлено в 11:41
Наука
Найден способ восстанавливать наноструктуры на основе ДНК
Если обычная ДНК-наноструктура разлагается в сыворотке крови под воздействием расщепляющих ферментов за 24 часа, то срок жизни самовосстанавливающейся структуры оказался в четыре раза выше, так как «ремонтные» молекулы ДНК вставали на место разрушенных.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет компании «Аэрофлот» Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 из Москвы в Грозный, вынужденно вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности.
Обновлено в 05:54
Политика
«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Здоровье
Алексей Текслер не допустит оптимизации южноуральских больниц
Оптимизация стала одним из наиболее резонансных явлений в региональном здравоохранении за последние годы.
Обновлено в 07:51
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.
Обновлено в 04:31
Гаджеты
Продажи смартфонов бренда Huawei резко упали на 30%
Продажи смартфонов бренда Huawei на испанском рынке резко упали на 30%, о чем рассказал генеральный директор местного подразделения компании.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина объяснила, почему не хочет родить третьего ребенка
Поклонники часто спрашивают ее по этому поводу, и вот теперь Ксения решила пояснить, почему не спешит снова беременеть.
Обновлено в 07:24
Наука
Европейцы представили модель гиперзвукового высотного авиалайнера
Ранее стало известно, что европейские исследователи начали работу над инновационным гиперзвуковым пассажирским самолетом, который сможет летать на очень большой высоте.
Обновлено в 09:29
Космос
С Байконура стартовала ракета «Протон-М» со спутником связи
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
Фирменный шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России
Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Пострадавший в Косово россиянин доставлен в Белград
Пострадавший в Косово российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков доставлен в Белград, передает РИА "Новости" со ссылкой на посольство.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс
Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено в 13:50
Футбол
«Спартак» в июне проведет контрольный матч с «Сочи»
Футболисты московского "Спартака" проведут контрольный матч с "Сочи" по окончании первого сбора в межсезонье, сообщается на сайте столичного клуба.
Обновлено в 10:43
Технологии
Американцы представили водородное аэротакси
Американский стартап Alaka’i Technologies представил проект водородного аэротакси Skai.
Обновлено в 02:59
Общество
Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя
Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
Россия модернизирует самолеты «Судного дня» Ил-80 и Ил-82
Ил-80 и Ил-82 относят к самолетам «Судного дня» потому, что они предназначены для управления войсками в условиях ядерной войны.
Обновлено в 11:44
Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59