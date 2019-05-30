Футбол

Рамос объявил, что остается в мадридском «Реале»РИА Новости 12:54

Защитник Серхио Рамос в четверг на специальной пресс-конференции объявил, что остается в мадридском футбольном клубе "Реал".
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Рамос сделал заявление о своем будущем в «Реале»

Матч ТВ12:14

Рамос: «Моя цель — быть с „Реалом“, мой план — увидеть свой новый контракт с клубом»

Sport24.ru12:02

Серхио Рамос: «Не собираюсь уходить из „Реала“ и хочу завершить здесь карьеру»

Sports.ru11:59

Рамос объявил, что остаётся в «Реале»

Чемпионат12:03

Рамос объявил, что остается в «Реале». Он намерен закончить карьеру в Мадриде

Спорт-Экспресс11:53

Рамос объявил, что остаётся в «Реале»

Sport.ru12:59

Серхио Рамос: Моей мечтой по-прежнему остается желание завершить карьеру в «Реале»

Советский спорт12:39
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Здоровье

Врачи рассказали об опасности утреннего кофе

Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Политика

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Экономика

Гендиректора «дочки» Ростеха сменят из-за жалоб о задержке зарплаты

Трудовой коллектив Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), входящего в "Ростех", пожаловался Путину на многомесячные задержки зарплаты, предбанкротное состояние и отсутствие должного внимания руководства "Ростеха" к проблемам предприятия.
Обновлено в 14:24
Хоккей

Стал известен новый состав правления «Торпедо»

Сегодня, 30 мая, состоялось заседание нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», в рамках которого было принято решение о новом составе правления, информирует официальный сайт команды.
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Культура

Роулинг опубликует четыре новые электронных книги о мире Гарри Поттера

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Происшествия

Жительница Ростова-на-Дону осуждена за смерть собственной дочери

20-летнюю женщину осудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Жертвой преступления стала маленькая дочь осужденной.
Обновлено в 11:12
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых и экс-руководителей ПСБ

Арбитражный суд города Москвы по иску Промсвязьбанка принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка - братьев Дмитрия и Алексея Ананьевым - и бывших топ-менеджеров кредитной организации на сумму в пределах 282,2 млрд рублей, следует из определения суда.
Обновлено в 14:45
Политика

Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий

На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
Обновлено в 14:19
Кино

Финал «Игры престолов» скрывался на постере первого сезона

Обновлено в 04:48
Политика

Канцлером Австрии впервые назначена женщина

Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес

Актер Иван Краско заявил, что не собирается в дом престарелых

Обновлено в 13:26
Наука

Найден способ восстанавливать наноструктуры на основе ДНК

Если обычная ДНК-наноструктура разлагается в сыворотке крови под воздействием расщепляющих ферментов за 24 часа, то срок жизни самовосстанавливающейся структуры оказался в четыре раза выше, так как «ремонтные» молекулы ДНК вставали на место разрушенных.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Самолет компании «Аэрофлот» Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 из Москвы в Грозный, вынужденно вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности.
Обновлено в 05:54
Политика

«Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:16
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Здоровье

Алексей Текслер не допустит оптимизации южноуральских больниц

Оптимизация стала одним из наиболее резонансных явлений в региональном здравоохранении за последние годы.
Обновлено в 07:51
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.
Обновлено в 04:31
Гаджеты

Продажи смартфонов бренда Huawei резко упали на 30%

Продажи смартфонов бренда Huawei на испанском рынке резко упали на 30%, о чем рассказал генеральный директор местного подразделения компании.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес

Ксения Бородина объяснила, почему не хочет родить третьего ребенка

Поклонники часто спрашивают ее по этому поводу, и вот теперь Ксения решила пояснить, почему не спешит снова беременеть.
Обновлено в 07:24
Наука

Европейцы представили модель гиперзвукового высотного авиалайнера

Ранее стало известно, что европейские исследователи начали работу над инновационным гиперзвуковым пассажирским самолетом, который сможет летать на очень большой высоте.
Обновлено в 09:29
Космос

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» со спутником связи

Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес

Фирменный шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России

Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Пострадавший в Косово россиянин доставлен в Белград

Пострадавший в Косово российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков доставлен в Белград, передает РИА "Новости" со ссылкой на посольство.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Политика

Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс

Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено в 13:50
Футбол

«Спартак» в июне проведет контрольный матч с «Сочи»

Футболисты московского "Спартака" проведут контрольный матч с "Сочи" по окончании первого сбора в межсезонье, сообщается на сайте столичного клуба.
Обновлено в 10:43
Технологии

Американцы представили водородное аэротакси

Американский стартап Alaka’i Technologies представил проект водородного аэротакси Skai.
Обновлено в 02:59
Общество

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

Россия модернизирует самолеты «Судного дня» Ил-80 и Ил-82

Ил-80 и Ил-82 относят к самолетам «Судного дня» потому, что они предназначены для управления войсками в условиях ядерной войны.
Обновлено в 11:44
Наука

На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века

Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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