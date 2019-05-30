Футбол

Рамос объявил, что остается в мадридском «Реале»РИА Новости 12:54

Защитник Серхио Рамос в четверг на специальной пресс-конференции объявил, что остается в мадридском футбольном клубе "Реал".
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Рамос сделал заявление о своем будущем в «Реале»

Матч ТВ12:14

Серхио Рамос: Моей мечтой по-прежнему остается желание завершить карьеру в «Реале»

Советский спорт12:39

Рамос объявил, что остаётся в «Реале»

Чемпионат12:03

Рамос сделал заявление о своем будущем в «Реале»

Sportbox.RU12:14

Рамос объявил, что остается в «Реале». Он намерен закончить карьеру в Мадриде

Спорт-Экспресс11:53

Рамос объявил, что остаётся в «Реале»

Sport.ru12:59

Серхио Рамос: «Не собираюсь уходить из „Реала“ и хочу завершить здесь карьеру»

Sports.ru11:59
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Политика

Пентагон запретит работать с Россией при космических пусках

Обновлено в 09:53
Здоровье

Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян

В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено в 12:47
Политика

СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину

По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
Обновлено в 10:40
Политика

Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане

Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Футбол

Ивановский «Текстильщик» получил лицензию на выступление в ФНЛ

Ивановский «Текстильщик» получил лицензию Российского футбольного союза на выступление в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 07:49
Культура

Джоан Роулинг опубликует новые книги по вселенной Гарри Поттера

Писатель Джоан Роулинг в ближайшее время издаст четыре новых рассказа по вселенной Гарри Поттера.
Обновлено в 10:05
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Авто

В Сети появились первые изображения Skoda Octavia следующего поколения

На днях в Сети появились свежие шпионские снимки ожидаемой новинки - Skoda Octavia.
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия

Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ

В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
Обновлено в 08:09
Политика

Зеленский заявил, что Украина ведёт «две войны»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведёт «две войны».
Обновлено в 12:28
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.
Обновлено в 04:31
Авто

Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России

Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить фотосессию у памятника в Новороссийске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с фотосессией у памятника участникам Великой отечественной войны в Новороссийске.
Обновлено в 11:47
Наука

Названа новая причина вымирания неандертальцев

Прежде выдвигали теории, где причинами исчезновения неандертальцев называли климатические изменения.
Обновлено в 10:54
Игры

Microsoft анонсировала Xbox Game Pass для PC

Больше о Xbox Game Pass для PC компания расскажет 9 июня в рамках конференции Microsoft на E3 2019.
Обновлено в 09:50
Транспорт

Метро не выйдет за пределы Москвы

Уже в 2019 году завершится строительство пятого главного пути на участке Москва-Пассажирская-Ярославская — Мытищи.
Обновлено в 06:21
Происшествия

МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.
Обновлено в 11:33
Космос

Роскосмос объявил о завершении проекта «Спектр-Р»

Обновлено в 13:20
Политика

Верховная рада отказалась отправить в отставку Гройсмана

Парламент Украины отказался принять отставку премьер-министра страны Владимира Гройсмана, передаёт «Укринформ».
Обновлено в 06:37
Кино

Горбачев планирует посмотреть сериал «Чернобыль»

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев пообещал посмотреть «Чернобыль». В частности, политик оценит свою роль в киноленте.
Обновлено вчера в 12:07
Транспорт

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик в четверг достигла девяти баллов из 10 возможных.
Обновлено в 11:57
Политика

В Кремле обеспокоены данными статистики о снижении доходов россиян

Кремль трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:17
Авто

Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX

Концерн Lexus представил обновленный кроссовер Lexus RX 2020 модельного года.
Обновлено в 01:07
Футбол

«Крылья Советов» прилетели в Нижний Новгород на первый стыковой матч

Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Госдума ужесточила УК для пьяных водителей

Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой

Если вчера в студию программы пришел бизнесмен, который уверял, что у него была сексуальная связь с пианисткой, а также заявил, что заплатил певцу 10 миллионов, чтобы тот отказался от Виталины, то сегодня пару вызвала на детектор лжи Татьяна Гудзева, которая уверяет, что беременна от Шаляпина.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Оставшегося без жилья Краско выселяют в деревню

Оставшегося без жилья Краско выселяют в деревню 88-летний актер рассказал, куда отправится летом.
Обновлено в 10:59
Гаджеты

Meizu презентовал смартфон Meizu 16Xs с тройной камерой

Обновлено в 10:45
Общество

Фонтан в Калининграде забил струями зеленого антифриза

В ближайшее время вода будет слита, и фонтан заработает в прежнем режиме.
Обновлено в 04:50
Футбол

Роберто Карлос не сможет помочь «Анжи»

"Анжи" выбыл из премьер-лиги, после чего не смог пройти лицензирование в ФНЛ. В лучшем случае клуб из Махачкалы сможет играть в ПФЛ.
Обновлено в 06:23
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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