Футбол
Рамос не желает видеть Погба в «Реале»Евро-футбол.ру 02:17
Капитан "Реала" Серхио Рамос выступает против возможного перехода в команду полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Don Balon. Согласно данным источника, испанский футболист попросил руководство "сливочных" не покупать действующего чемпиона мира.
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