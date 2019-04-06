Рамос не сможет помочь «Реалу» в матче с «Эйбаром»Евро-футбол.ру 17:53

Защитник "Реала" Серхио Рамос не сыграет с "Эйбаром" в 31-м туре чемпионата Испании. Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан решил поберечь капитана и предоставить ему отдых, не включив испанца в заявку на матч, который будет сыгран на "Сантьяго Бернабеу" 6 марта.

Рамос не сможет помочь «Реалу» в матче с «Эйбаром»

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