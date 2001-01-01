Футбол

Рамос: не принимал участия в решении вернуть Зидана в «Реал»Чемпионат 10:44

Возвращение Зинедина стало хорошей новостью для всех игроков. Я не принимал участия в принятии этого решения. Как капитан команды, я выскажу своё мнение, если меня спросят.
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Серхио Рамос: «Рад, что Зидан вернулся домой. Это хорошая новость для всех игроков „Реала“»

Sports.ru09:21

Рамос: не принимал участия в решении вернуть Зидана в «Реал»

Чемпионат10:44

Серхио Рамос: «Рад, что Зидан вернулся домой. Это хорошая новость для всех игроков „Реала“»

Спорт-Экспресс10:01

Серхио Рамос – о возвращении Зидана: Я никому ничего не советовал. Это не моя работа

Советский спорт10:58

Серхио Рамос: «Назначение Зидана в „Реал“ — не моих рук дело»

Sportbox.RU02:41

Серхио Рамос: «Назначение Зидана в „Реал“ — не моих рук дело»

Матч ТВ02:41

Рамос: «Я не принимаю решений в „Реале“, только высказываю мнение»

Soccer.ruвчера в 23:38
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Происшествия

Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца

Обновлено в 12:39
Общество

Каждый пятый россиянин никогда не был в театре

Почти каждый пятый россиянин никогда в жизни не посещал театр, при этом доля жителей страны, посещающих театры регулярно, выросла.
Обновлено в 06:58
Политика

РФ, Нидерланды и Австралия провели первую встречу по крушению MH17

Представители Нидерландов, Австралии и России провели первую встречу в трехстороннем формате по делу о крушении в небе над Украиной малайзийского Boeing, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17.
Обновлено в 07:16
Футбол

УЕФА: Россия хочет провести финальные этапы юношеских турниров

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил от Российского футбольного союза (РФС) декларацию о намерениях побороться за право принять один или нескольких финальных этапов юношеских турниров 2021 и 2022 годов, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 12:13
Музыка

Украинская певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 20:58
Политика

МИД назвал манипуляцией приговор маршалу Язову в Литве

«Попытки властей подтасовать очевидные факты при помощи судебных манипуляций лишь отражают деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России», — заявили в МИД.
Обновлено в 12:55
Экономика

Минтруд предложил уменьшить размер пенсий

В настоящее время период выплаты накопительной пенсии рассчитывается на основе данных Росстата о смертности мужчин (старше 60 лет) и женщин (старше 55 лет) за предыдущий год.
Обновлено в 08:46
Политика

«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»

«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Политика

Трамп заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы

Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.
Обновлено в 12:29
Политика

Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом.
Обновлено в 08:54
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 11:49
Армия и оружие

Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД

Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Экономика

Орешкин стал куратором развития Тывы

Министра экономического развития Максима Орешкина назначили куратором социально-экономического развития Республики Тыва.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Пожар произошел в торговом комплексе в Краснодаре

Обновлено в 09:24
Наука

Автомобили Jaguar Land Rover спасут человечество от эпидемий

По данным главного врача Jaguar Land Rover, в среднем человек проводит в своём автомобиле до 300 часов в год.
Обновлено в 09:59
Политика

Из Украины решили выдворить российскую журналистку Бондарь

"За нарушение миграционного законодательства Государственной миграционной службой принято решение о принудительном выдворении в срок до 31 марта этого года Маргариты Бондарь с территории Украины с запретом въезда на три года", - сообщил в среду пресс-центр Службы безопасности Украины.
Обновлено в 11:35
Политика

Порошенко не исключил двусторонних переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не исключает двусторонних переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным, но комплексные вопросы должны решаться при участии международных партнёров.
Обновлено в 12:39
Гаджеты

В России выпустили кнопочный телефон-слайдер за 2500 рублей

Телефон выпускается в двух цветах корпуса - синем и черном. Стоит девайс 2490 рублей, пишет «Российская газета».
Обновлено в 12:33
Происшествия

Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб

Обновлено в 12:16
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Обновлено в 12:32
Общество

Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест

Обновлено в 09:25
Авто

Aurus разрабатывает преемника парадного ЗИЛа

В нашем распоряжении оказалась фотография, на котором можно разглядеть прототип российского автомобиля Aurus в кузове "кабриолет".
Обновлено в 06:12
Политика

Стало известно, когда Дворкович уехал из России

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено в 12:46
Общество

Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами

Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено в 06:10
Происшествия

В офис московского «Яблока» нагрянула полиция

Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в Twitter партии в среду, 27 марта.
Обновлено в 10:20
Общество

Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100

Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Экономика

«Цифровой профиль» протестируют 16 российских банков из топ-30

Тестированием "цифрового профиля" на финансовом рынке РФ займутся 16 банков, входящих в топ-30 крупнейших кредитных организаций страны, сообщила на пресс-конференции в ТАСС первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
Обновлено в 06:15
Наука

Лауреатами премии Тьюринга за 2018 год стали «крестные отцы» искусственного интеллекта

Джеффри Хинтона, Йошуа Бенжио и Яна Лекуна иногда называют «крестными отцами» искусственного интеллекта.
Обновлено в 09:52
Культура

Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн»

Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».
Обновлено в 07:28
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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