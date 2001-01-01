Рамос: не принимал участия в решении вернуть Зидана в «Реал»Чемпионат 10:44

Возвращение Зинедина стало хорошей новостью для всех игроков. Я не принимал участия в принятии этого решения. Как капитан команды, я выскажу своё мнение, если меня спросят.

Рамос: не принимал участия в решении вернуть Зидана в «Реал»

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