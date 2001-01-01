Футбол
Рамос: не принимал участия в решении вернуть Зидана в «Реал»Чемпионат 10:44
Возвращение Зинедина стало хорошей новостью для всех игроков. Я не принимал участия в принятии этого решения. Как капитан команды, я выскажу своё мнение, если меня спросят.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца
Обновлено в 12:39
Общество
Каждый пятый россиянин никогда не был в театре
Почти каждый пятый россиянин никогда в жизни не посещал театр, при этом доля жителей страны, посещающих театры регулярно, выросла.
Обновлено в 06:58
Политика
РФ, Нидерланды и Австралия провели первую встречу по крушению MH17
Представители Нидерландов, Австралии и России провели первую встречу в трехстороннем формате по делу о крушении в небе над Украиной малайзийского Boeing, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17.
Обновлено в 07:16
Футбол
УЕФА: Россия хочет провести финальные этапы юношеских турниров
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получил от Российского футбольного союза (РФС) декларацию о намерениях побороться за право принять один или нескольких финальных этапов юношеских турниров 2021 и 2022 годов, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 12:13
Музыка
Украинская певица Maruv приехала в Россию
Обновлено вчера в 20:58
Политика
МИД назвал манипуляцией приговор маршалу Язову в Литве
«Попытки властей подтасовать очевидные факты при помощи судебных манипуляций лишь отражают деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России», — заявили в МИД.
Обновлено в 12:55
Экономика
Минтруд предложил уменьшить размер пенсий
В настоящее время период выплаты накопительной пенсии рассчитывается на основе данных Росстата о смертности мужчин (старше 60 лет) и женщин (старше 55 лет) за предыдущий год.
Обновлено в 08:46
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Политика
Трамп заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы
Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.
Обновлено в 12:29
Политика
Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Экономика
Орешкин стал куратором развития Тывы
Министра экономического развития Максима Орешкина назначили куратором социально-экономического развития Республики Тыва.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Пожар произошел в торговом комплексе в Краснодаре
Обновлено в 09:24
Наука
Автомобили Jaguar Land Rover спасут человечество от эпидемий
По данным главного врача Jaguar Land Rover, в среднем человек проводит в своём автомобиле до 300 часов в год.
Обновлено в 09:59
Политика
Из Украины решили выдворить российскую журналистку Бондарь
"За нарушение миграционного законодательства Государственной миграционной службой принято решение о принудительном выдворении в срок до 31 марта этого года Маргариты Бондарь с территории Украины с запретом въезда на три года", - сообщил в среду пресс-центр Службы безопасности Украины.
Обновлено в 11:35
Политика
Порошенко не исключил двусторонних переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не исключает двусторонних переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным, но комплексные вопросы должны решаться при участии международных партнёров.
Обновлено в 12:39
Гаджеты
В России выпустили кнопочный телефон-слайдер за 2500 рублей
Телефон выпускается в двух цветах корпуса - синем и черном. Стоит девайс 2490 рублей, пишет «Российская газета».
Обновлено в 12:33
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Обновлено в 12:32
Общество
Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест
Обновлено в 09:25
Авто
Aurus разрабатывает преемника парадного ЗИЛа
В нашем распоряжении оказалась фотография, на котором можно разглядеть прототип российского автомобиля Aurus в кузове "кабриолет".
Обновлено в 06:12
Политика
Стало известно, когда Дворкович уехал из России
Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено в 12:46
Общество
Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено в 06:10
Происшествия
В офис московского «Яблока» нагрянула полиция
Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в Twitter партии в среду, 27 марта.
Обновлено в 10:20
Общество
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Экономика
«Цифровой профиль» протестируют 16 российских банков из топ-30
Тестированием "цифрового профиля" на финансовом рынке РФ займутся 16 банков, входящих в топ-30 крупнейших кредитных организаций страны, сообщила на пресс-конференции в ТАСС первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
Обновлено в 06:15
Наука
Лауреатами премии Тьюринга за 2018 год стали «крестные отцы» искусственного интеллекта
Джеффри Хинтона, Йошуа Бенжио и Яна Лекуна иногда называют «крестными отцами» искусственного интеллекта.
Обновлено в 09:52
Культура
Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн»
Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».
Обновлено в 07:28