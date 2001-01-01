Футбол

Рамос: не принимал участия в решении вернуть Зидана в «Реал»Чемпионат вчера в 10:44

Возвращение Зинедина стало хорошей новостью для всех игроков. Я не принимал участия в принятии этого решения. Как капитан команды, я выскажу своё мнение, если меня спросят.
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Рамос: «Я не возвращал Зидана в „Реал“»

Евро-футбол.рувчера в 08:02

Рамос: не принимал участия в решении вернуть Зидана в «Реал»

Чемпионатвчера в 10:44

Серхио Рамос: «Рад, что Зидан вернулся домой. Это хорошая новость для всех игроков „Реала“»

Спорт-Экспрессвчера в 10:01

Серхио Рамос – о возвращении Зидана: Я никому ничего не советовал. Это не моя работа

Советский спортвчера в 10:58

Серхио Рамос: «Назначение Зидана в „Реал“ — не моих рук дело»

Sportbox.RUвчера в 02:41

Серхио Рамос: «Назначение Зидана в „Реал“ — не моих рук дело»

Матч ТВвчера в 02:41

Рамос: «Я не принимаю решений в „Реале“, только высказываю мнение»

Soccer.ru26 марта в 23:38
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Политика

Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атака на крупнейшую в стране ГЭС "Эль-Гури", которая спровоцировала второе за месяц массовое отключение электроэнергии в стране, была совершена с участием снайпера.
Обновлено вчера в 22:24
Общество

Объект на вылет: история аэропорта, который снесут ради «Золотого» автовокзала

Когда-то отсюда летали кукурузники, которые развозили пассажиров по всей Свердловской области, а сейчас оно находится на территории, где собираются строить «Золотой» автовокзал.
Обновлено вчера в 23:36
Здоровье

Медики башкирского роддома рассказали о своих зарплатах

Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

В головном офисе Swedbank идут обыски

В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.
Обновлено вчера в 07:22
Политика

Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю Северную и Южную Каролину вместо Голанских высот.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро

Обновлено вчера в 15:38
Авто

KIA оценили как Mercedes: клиент отсудил у дилера более 7 миллионов за неработающий подогрев сидений

Несколько раз у автомобиля выходил из строя подогрев сидений, и, по словам владельца, в общей сложности Sorento был в неисправном состоянии более двух месяцев.
Обновлено 26 марта в 23:33
Хоккей

Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ

Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

Задержан бывший министр открытого правительства Михаил Абызов

Обновлено 26 марта в 23:31
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
Происшествия

В Сиэтле несколько человек пострадали при стрельбе

Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Зиминском районе

Обновлено вчера в 22:54
Космос

США намерены установить постоянное присутствие на Луне — NASA

Обновлено вчера в 21:54
Армия и оружие

Британского солдата наказали за убийство сослуживца в виртуальном бою

Рядового пехотного полка из Эдинбурга наказали за умышленное убийство сослуживца на виртуальном полигоне — солдат во время отработки тактики боя на городских улицах решил расстрелять своих коллег, после чего направил БТР, на котором ехал, в соседние бронетранспортеры.
Обновлено вчера в 11:27
Космос

В России разработали спутник для уничтожения космического мусора

В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.
Обновлено вчера в 02:13
Энергетика

«Лукойл» закрывает офис в Хьюстоне

"Лукойл" присутствует на розничном рынке нефтепродуктов США с 2000 г. Компания управляет сбытовой сетью, расположенной в 11 штатах на восточном побережье страны и в округе Колумбия (Вашингтон).
Обновлено вчера в 04:35
Авто

Aurus выпустит парадный кабриолет

Скорее всего, парадный кабриолет Aurus присоединится к федеральному проекту «Кортеж», в рамках которого уже построены бронированный лимузин Senat L700, седан Senat S600 и минивэн Arsenal.
Обновлено вчера в 10:25
Авто

В Renault задумались о слиянии с концерном FIAT Chrysler

Объединение альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и FCA позволит создать автопроизводителя конкурирующего с Volkswagen Group и Toyota Motor.
Обновлено вчера в 15:24
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Важное за сутки

Portal spozywczy (Польша): «Зубровка» стала третьей самой продаваемой водкой в мире (Portalspozywczy.pl)

Согласно рейтингу журнала «Шенкенс импакт» (Shanken's IMPACT), польская водочная марка «Зубровка» является третьей самой продаваемой водкой в мире, уступая только брендам «Смирнофф» (Smirnoff) и «Абсолют» (Absolut).
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Россия безвозмездно выделила Киргизии 30 миллионов долларов

ИА «Ореанда-Новости» финансовой поддержки Бишкеку было принято совсем недавно.
Обновлено вчера в 10:30
Общество

ВЦИОМ исследовал отношение людей к Осипову

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как забайкальцы относятся к работе врио губернатора региона Александра Осипова.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное УМВД РФ.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика

Совфед одобрил закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Представляя закон другим сенаторам, председатель комитета по социальной политике Валерий Рязанский пояснил, что его принятие позволит обеспечить начисление и выплату сумм индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты сверх величины установленного в каждом регионе России прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 05:50
Футбол

Лучший бомбардир «Астон Виллы» в АПЛ Агбонлахор завершил карьеру

32-летний Агбонлахор является лучшим бомбардиром в истории «Астон Виллы» в АПЛ с 75-ю голами.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

В Интернет слили видео с пьяным сыном Порошенко

Ролик начинается с того, что подросток лежит под письменным столом.
Обновлено вчера в 20:36
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Единоборства

Джонс и Нуньес проведут защиту поясов на UFC 239 в Лас-Вегасе

Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком

Обновлено вчера в 20:51
Политика

Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды

Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено вчера в 13:35
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Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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