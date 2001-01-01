Футбол
Рамос: не принимал участия в решении вернуть Зидана в «Реал»Чемпионат вчера в 10:44
Возвращение Зинедина стало хорошей новостью для всех игроков. Я не принимал участия в принятии этого решения. Как капитан команды, я выскажу своё мнение, если меня спросят.
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Серхио Рамос: «Рад, что Зидан вернулся домой. Это хорошая новость для всех игроков „Реала“»
Спорт-Экспрессвчера в 10:01
Серхио Рамос – о возвращении Зидана: Я никому ничего не советовал. Это не моя работа
Советский спортвчера в 10:58
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атака на крупнейшую в стране ГЭС "Эль-Гури", которая спровоцировала второе за месяц массовое отключение электроэнергии в стране, была совершена с участием снайпера.
Обновлено вчера в 22:24
Общество
Объект на вылет: история аэропорта, который снесут ради «Золотого» автовокзала
Когда-то отсюда летали кукурузники, которые развозили пассажиров по всей Свердловской области, а сейчас оно находится на территории, где собираются строить «Золотой» автовокзал.
Обновлено вчера в 23:36
Здоровье
Медики башкирского роддома рассказали о своих зарплатах
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
В головном офисе Swedbank идут обыски
В Швеции национальное Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank, который ранее заподозрили в отмывании порядка $4,2 млрд на фоне аналогичного дела в Danske Bank.
Обновлено вчера в 07:22
Политика
Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю Северную и Южную Каролину вместо Голанских высот.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро
Обновлено вчера в 15:38
Авто
KIA оценили как Mercedes: клиент отсудил у дилера более 7 миллионов за неработающий подогрев сидений
Несколько раз у автомобиля выходил из строя подогрев сидений, и, по словам владельца, в общей сложности Sorento был в неисправном состоянии более двух месяцев.
Обновлено 26 марта в 23:33
Хоккей
Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ
Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
Задержан бывший министр открытого правительства Михаил Абызов
Обновлено 26 марта в 23:31
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
Происшествия
В Сиэтле несколько человек пострадали при стрельбе
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Зиминском районе
Обновлено вчера в 22:54
Космос
США намерены установить постоянное присутствие на Луне — NASA
Обновлено вчера в 21:54
Армия и оружие
Британского солдата наказали за убийство сослуживца в виртуальном бою
Рядового пехотного полка из Эдинбурга наказали за умышленное убийство сослуживца на виртуальном полигоне — солдат во время отработки тактики боя на городских улицах решил расстрелять своих коллег, после чего направил БТР, на котором ехал, в соседние бронетранспортеры.
Обновлено вчера в 11:27
Космос
В России разработали спутник для уничтожения космического мусора
В России разработан спутник, который предназначен для сбора и переработки космического мусора на околоземной орбите.
Обновлено вчера в 02:13
Энергетика
«Лукойл» закрывает офис в Хьюстоне
"Лукойл" присутствует на розничном рынке нефтепродуктов США с 2000 г. Компания управляет сбытовой сетью, расположенной в 11 штатах на восточном побережье страны и в округе Колумбия (Вашингтон).
Обновлено вчера в 04:35
Авто
Aurus выпустит парадный кабриолет
Скорее всего, парадный кабриолет Aurus присоединится к федеральному проекту «Кортеж», в рамках которого уже построены бронированный лимузин Senat L700, седан Senat S600 и минивэн Arsenal.
Обновлено вчера в 10:25
Авто
В Renault задумались о слиянии с концерном FIAT Chrysler
Объединение альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и FCA позволит создать автопроизводителя конкурирующего с Volkswagen Group и Toyota Motor.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Важное за сутки
Portal spozywczy (Польша): «Зубровка» стала третьей самой продаваемой водкой в мире (Portalspozywczy.pl)
Согласно рейтингу журнала «Шенкенс импакт» (Shanken's IMPACT), польская водочная марка «Зубровка» является третьей самой продаваемой водкой в мире, уступая только брендам «Смирнофф» (Smirnoff) и «Абсолют» (Absolut).
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Россия безвозмездно выделила Киргизии 30 миллионов долларов
ИА «Ореанда-Новости» финансовой поддержки Бишкеку было принято совсем недавно.
Обновлено вчера в 10:30
Общество
ВЦИОМ исследовал отношение людей к Осипову
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как забайкальцы относятся к работе врио губернатора региона Александра Осипова.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное УМВД РФ.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
Совфед одобрил закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Представляя закон другим сенаторам, председатель комитета по социальной политике Валерий Рязанский пояснил, что его принятие позволит обеспечить начисление и выплату сумм индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты сверх величины установленного в каждом регионе России прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено вчера в 05:50
Футбол
Лучший бомбардир «Астон Виллы» в АПЛ Агбонлахор завершил карьеру
32-летний Агбонлахор является лучшим бомбардиром в истории «Астон Виллы» в АПЛ с 75-ю голами.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
В Интернет слили видео с пьяным сыном Порошенко
Ролик начинается с того, что подросток лежит под письменным столом.
Обновлено вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Единоборства
Джонс и Нуньес проведут защиту поясов на UFC 239 в Лас-Вегасе
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды
Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено вчера в 13:35