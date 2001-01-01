Футбол

Рамос: не принимал участия в решении вернуть Зидана в «Реал»Чемпионат 10:44

Возвращение Зинедина стало хорошей новостью для всех игроков. Я не принимал участия в принятии этого решения. Как капитан команды, я выскажу своё мнение, если меня спросят.
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Серхио Рамос – о возвращении Зидана: Я никому ничего не советовал. Это не моя работа

Советский спорт10:58

Рамос: «Я не принимаю решений в „Реале“, только высказываю мнение»

Soccer.ruвчера в 23:38

Серхио Рамос: «Рад, что Зидан вернулся домой. Это хорошая новость для всех игроков „Реала“»

Спорт-Экспресс10:01

Серхио Рамос: «Рад, что Зидан вернулся домой. Это хорошая новость для всех игроков „Реала“»

Sports.ru09:21

Серхио Рамос: «Назначение Зидана в „Реал“ — не моих рук дело»

Sportbox.RU02:41

Серхио Рамос: «Назначение Зидана в „Реал“ — не моих рук дело»

Матч ТВ02:41

Рамос: не принимал участия в решении вернуть Зидана в «Реал»

Чемпионат10:44
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Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Обновлено в 10:48
Армия и оружие

Израиль ударил ракетами по Алеппо

Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Космос

В эфир выходит новый проект РЕН ТВ и Discovery о тайнах космоса

С 1 апреля стартует новый проект каналов РЕН ТВ и Discovery — цикл научно-популярных программ «Как устроена Вселенная».
Обновлено в 20:38
Хоккей

Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ

Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес

С сумкой в стиле Chanel и красной помадой на губах: 12-летняя дочь Тома Круза прогулялась одна по Нью-Йорку

Обновлено в 22:00
Общество

Ахмедов получил право на простоявшую год под арестом яхту за £330 млн

Представитель бизнесмена в свою очередь пояснил РБК, что накануне апелляционный суд в Дубае постановил: нижестоящие судебные инстанции ошибочно выдавали ордер на арест, в соответствии с которым яхта более года простояла в заливе, на территории, находящейся в собственность бывших супругов.
Обновлено в 20:56
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Общество

Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети

Обновлено в 09:58
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Обновлено в 12:32
Политика

Экс-президента Аргентины приговорили к тюрьме

Бывший президент Аргентины Карлос Менем был приговорен к трем годам и девяти месяцам тюрьмы за хищение в виде продажи имения по заниженной стоимости.
Обновлено в 16:00
Политика

В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис

В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено в 15:56
Политика

Стало известно, когда Дворкович уехал из России

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено в 12:46
Политика

Соловьев выгнал экспертов из студии за драку

Как сообщает РИА Новости, все началось с того, что эксперт Араик Степанян бросил реплику в адрес гостя программы, журналиста из США Грэга Вайнера.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком

Обновлено в 20:51
Политика

Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом

Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл с государственным визитом в Киргизию.
Обновлено в 22:03
Политика

Медведев назвал самые проблемные регионы России

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено в 11:37
Культура

YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено в 20:49
Происшествия

В жилом доме в Казани произошли хлопок газа и пожар

Обновлено в 06:11
Общество

Медведев пообещал Беглову помочь с запуском соцобъектов Петербурга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минфину изыскать источники для выделения средств Санкт-Петербургу, чтобы обеспечить функционирование социальных объектов при вводе нового жилья, на что, по словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, нужно более 10,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес

54-летняя Алена Апина заметно похорошела, отказавшись от макияжа

Алена Апина в последнее время часто подвергалась критике из-за своего внешнего вида: то кому-то не нравились откровенные образы звезды, то фанаты были недовольны располневшей фигурой певицы.
Обновлено в 06:00
Общество

Двое студентов почти три недели выживали в джунглях голышом и без еды

Двое британских студентов решили провести три недели в малайзийских джунглях без еды и одежды. Об их эксперименте сообщает The Mirror.
Обновлено в 15:38
Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено в 12:48
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Политика

В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 16:41
Общество

Продюсер «Ласкового мая» написал заявление в Следком на Шнурова

Обновлено в 04:11
Политика

Всемирная исламская лига: в мире растет пропасть между цивилизациями

В мире наблюдается углубляющаяся пропасть между цивилизациями и культурами.
Обновлено в 03:41
Общество

«Восточный рыбокомбинат»: Нас хотят оштрафовать за «ущерб», нанесенный самим себе

28 марта в Арбитражном суде Дальневосточного округа, в Хабаровске, будет рассматриваться кассационная жалоба известной отраслевой компании ООО "Восточный рыбокомбинат", сообщает ИА AmurMedia.
Обновлено в 21:30
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Футбол

Вадим Евсеев сегодня возглавит «Уфу»

Обновлено вчера в 10:24
Космос

NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС, сообщил источник

Обновлено в 22:04
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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