Футбол

Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредитуВести.Ru 16:49

Испанский защитник "Реала" Серхио Рамос предстоящим летом намерен сменить клубную прописку из-за образовавшихся у него финансовых проблем. Звездный игрок обороны "Королевского клуба" влез в кредит.
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Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредиту

Вести.Ru16:49

Рамос хочет покинуть «Реал» из-за финансовых проблем, игрок задолжал € 35 млн

Чемпионат15:06

В Испании объяснили, почему Рамос хочет подписать контракт с китайским клубом

ProstoProSport15:45

СМИ: Рамос хочет покинуть «Реал» из-за долга в 35 миллионов евро

Спорт-Экспресс15:30

Источник: Рамос хочет покинуть «Реал» из-за долга в 35 млн евро

Советский спорт15:25

СМИ: Рамос хочет покинуть «Реал» из-за долга в 35 миллионов евро

Sportbox.RU16:03

Серхио Рамос уедет в Китай из-за огромного долга

Sport.ru16:14
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Футбол

Жиру и Педро вывели «Челси» вперед в финале ЛЕ

Французский нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру забил первый гол в финале розыгрыша Лиги Европы сезона-2018/19, а затем преимущество «аристократов» удвоил Педро.
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Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57

В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова

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Кино

Умер актер Кармине Кариди, сыгравший две роли в «Крестном отце»

Обновлено в 14:25
Политика

Порошенко просил США о помощи на выборах президента

Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:39
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Хоккей

«Витязь» подписал контракт с нападающим системы «Нэшвилла» Колтыгиным

Новичок «Витязя» Павел Колтыгин Нападающий системы «Нэшвилл Предэторз» приезжает в Подольск.
Обновлено в 14:10
Космос

Полное солнечное затмение ожидается в июле

ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.
Обновлено в 10:55
Политика

Путин впервые проведет совещание по искусственному интеллекту

Президент России Владимир Путин 30 мая проведет совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 09:56
Гаджеты

Рендеры Samsung Galaxy Note 10 были подтверждены надёжным инсайдером

Ice Universe также отметил, что Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Pro получат одинарную фронтальную камеру и она будет расположена по центру.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Авто

Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси

Автомобиль станет первой в истории марки моделью, которая получит полноуправляемое шасси.
Обновлено в 08:19
Здоровье

«Спящий» туберкулез есть у 8 из 10 россиян. Большинство об этом даже не подозревают

В общественную организацию "Пациентский контроль", которая следит за лечением социально значимых болезней, в том числе туберкулеза, в прошлом году поступили обращения из 17 регионов о дефиците препаратов.
Обновлено в 17:02
Происшествия

В Мексике в ДТП с автобусом и грузовиком погибли не менее 20 человек

Обновлено в 16:48
Технологии

В Москве представили первый российский квантовый телефон

Обновлено в 02:00
Политика

Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили

Обновлено вчера в 10:14
Наука

Электронные сигареты не помогают бросить курить

Врачи и ученые, подготовившие доклад, говорят об отсутствии доказательств того, что устройства доставки никотина, такие как электронные сигареты, помогают навсегда бросить курить.
Обновлено в 08:49
Общество

Российская компания ввела премии для женщин за ношение коротких юбок

Обновлено в 11:58
Авто

«Prado за 1,5 миллиона». Каким будет новый УАЗ

На какой платформе строят новинку Ограниченный объем инвестиций не позволит создать с нуля ни новый автомобиль, ни принципиально новую платформу, поэтому речь в данном случае идет все-таки о модернизации существующего шасси UAZ Patriot.
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Транспорт

Переход между платформой Ленинградская и МЦК откроют 12 июня

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Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
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Брянский губернатор Александр Богомаз узнает судьбу у старца Илия

Обновлено в 12:07
Футбол

СМИ: Симоне Индзаги может возглавить «Милан»

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги может возглавить "Милан" этим летом.
Обновлено в 13:26
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Как фильм «Люди Икс: Тёмный Феникс» связали с «Мстителями»

Обновлено в 02:45
Политика

Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Политика

В конгрессе США не исключили начала импичмента Трампа

Глава юридического комитета палаты представителей США Джеррольд Надлер заявил, что конгрессмены могут начать импичмент американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 14:57
Космос

Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшего снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено в 14:55
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Протестующие во Львове штурмом взяли здание горсовета

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Госдеп назвал последствия для Турции за покупку С-400

Если Турция завершит покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, США не будут поставлять Анкаре истребители пятого поколения F-35 и прекратят участие турецкой стороны в процессе их производства.
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Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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