Футбол
Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредитуВести.Ru 16:49
Испанский защитник "Реала" Серхио Рамос предстоящим летом намерен сменить клубную прописку из-за образовавшихся у него финансовых проблем. Звездный игрок обороны "Королевского клуба" влез в кредит.
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Футбол
Жиру и Педро вывели «Челси» вперед в финале ЛЕ
Французский нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру забил первый гол в финале розыгрыша Лиги Европы сезона-2018/19, а затем преимущество «аристократов» удвоил Педро.
Обновлено в 16:20
Политика
Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57
В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова
Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова Читайте также: Стартовал кастинг в реалити-шоу, в котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов будут искать друг другу любовь Ольга Бузова поймала букет невесты на свадьбе участников "Дома-2" Ольга Бузова встала на колени перед Тимуром Батрутдиновым в своем новом клипе "Очень хорошо"
Обновлено в 11:37
Кино
Умер актер Кармине Кариди, сыгравший две роли в «Крестном отце»
Обновлено в 14:25
Политика
Порошенко просил США о помощи на выборах президента
Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:39
Политика
Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина
Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Хоккей
«Витязь» подписал контракт с нападающим системы «Нэшвилла» Колтыгиным
Новичок «Витязя» Павел Колтыгин Нападающий системы «Нэшвилл Предэторз» приезжает в Подольск.
Обновлено в 14:10
Космос
Полное солнечное затмение ожидается в июле
ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.
Обновлено в 10:55
Политика
Путин впервые проведет совещание по искусственному интеллекту
Президент России Владимир Путин 30 мая проведет совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 09:56
Гаджеты
Рендеры Samsung Galaxy Note 10 были подтверждены надёжным инсайдером
Ice Universe также отметил, что Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Pro получат одинарную фронтальную камеру и она будет расположена по центру.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Авто
Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси
Автомобиль станет первой в истории марки моделью, которая получит полноуправляемое шасси.
Обновлено в 08:19
Здоровье
«Спящий» туберкулез есть у 8 из 10 россиян. Большинство об этом даже не подозревают
В общественную организацию "Пациентский контроль", которая следит за лечением социально значимых болезней, в том числе туберкулеза, в прошлом году поступили обращения из 17 регионов о дефиците препаратов.
Обновлено в 17:02
Технологии
В Москве представили первый российский квантовый телефон
Обновлено в 02:00
Политика
Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили
Обновлено вчера в 10:14
Наука
Электронные сигареты не помогают бросить курить
Врачи и ученые, подготовившие доклад, говорят об отсутствии доказательств того, что устройства доставки никотина, такие как электронные сигареты, помогают навсегда бросить курить.
Обновлено в 08:49
Авто
«Prado за 1,5 миллиона». Каким будет новый УАЗ
На какой платформе строят новинку Ограниченный объем инвестиций не позволит создать с нуля ни новый автомобиль, ни принципиально новую платформу, поэтому речь в данном случае идет все-таки о модернизации существующего шасси UAZ Patriot.
Обновлено в 05:16
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Футбол
СМИ: Симоне Индзаги может возглавить «Милан»
Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги может возглавить "Милан" этим летом.
Обновлено в 13:26
Кино
Как фильм «Люди Икс: Тёмный Феникс» связали с «Мстителями»
Обновлено в 02:45
Политика
Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Политика
В конгрессе США не исключили начала импичмента Трампа
Глава юридического комитета палаты представителей США Джеррольд Надлер заявил, что конгрессмены могут начать импичмент американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 14:57
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшего снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Протестующие во Львове штурмом взяли здание горсовета
Обновлено в 08:53
Политика
Госдеп назвал последствия для Турции за покупку С-400
Если Турция завершит покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, США не будут поставлять Анкаре истребители пятого поколения F-35 и прекратят участие турецкой стороны в процессе их производства.
Обновлено в 15:18
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43