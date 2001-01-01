Футбол
Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредитуВести.Ru вчера в 16:49
Испанский защитник "Реала" Серхио Рамос предстоящим летом намерен сменить клубную прописку из-за образовавшихся у него финансовых проблем. Звездный игрок обороны "Королевского клуба" влез в кредит.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Испании объяснили, почему Рамос хочет подписать контракт с китайским клубом
ProstoProSportвчера в 15:45
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Здоровье
В Рособрнадзоре призвали не отправлять на ЕГЭ детей с недомоганиями
Рособрнадзор выразил соболезнования семье и близким девушки с врожденным пороком сердца, погибшей во время ЕГЭ в Чебоксарах, и призвал родителей убедить своих детей сдать экзамены в другой день, если выпускники чувствуют себя плохо накануне испытания.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено вчера в 01:46
Политика
В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»
В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Эрдоган и Трамп обсудили вопросы поставки российских комплексов С-400
Глава коммуникационного ведомства администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун сообщил, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту США Дональду Трампу создать рабочую группу в связи с поставками российских комплексов С-400.
Обновлено вчера в 17:35
Экономика
В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено вчера в 21:59
Баскетбол
«Химки» одолели УНИКС и вышли в финал Единой лиги ВТБ
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Город тысячи огней: как подсвечивают новостройки в Екатеринбурге и кто за это платит
Новостройки в Екатеринбурге все чаще проектируют с архитектурным освещением и медиафасадами.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Лето встретит екатеринбуржцев настоящей жарой и ливнями
Настоящее тепло, которое пришло на Урал до начала календарного лета, достигнет пика в последний день весны.
Обновлено вчера в 22:33
Общество
Далай-лама раскрыл секрет счастья
Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие
Антонов: Россия отвергает обвинения США в нарушении ДВЗЯИ
Посол России в США Анатолий Антонов заявил Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Сахалинцы помогут выбрать имя новорожденному оленю
С именем для олененка (самца) ещё не определись, поэтому у сахалинцев есть уникальная возможность дать кличку малышу.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
Пострадавшего в Косово российского дипломата перевезут в Белград
Сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который накануне пострадал в ходе операции косовоалбанской полиции, перевезут в Белград для продолжения лечения.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
Полиция раскрыла группировку мошенников, работавших в сфере ЖКХ
Деятельность организованной преступной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве под предлогом оказания услуг в сфере ЖКХ, пресекли сотрудники полиции и Росгвардии в Москве.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Будапеште затонул прогулочный катер, есть жертвы
Обновлено вчера в 18:57
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»
Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
Обновлено вчера в 23:17
Авто
Власти Петербурга отказались от перезапуска General Motors в Шушарах
Смольный отказался от соглашения с белорусско-британским предприятием "Юнисон" о перезапуске завода General Motors в Шушарах.
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.
Обновлено вчера в 19:48
Армия и оружие
В Алеппо восстановят крупнейший в городе продовольственный рынок
Обновлено вчера в 22:07
Энергетика
Минфин удивился словам главы «Транснефти» о взрыве машины замминистра
Министерство финансов удивлено реакцией «Транснефти» на слова министра Антона Силуанова о необходимости компании нести финансовую ответственность за загрязнение нефтепровода «Дружба»; ранее представитель нефтяной компании напомнил о взрыве машины первого замминистра финансов в 1997 году.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
Самолет, совершивший вынужденную посадку в Норильске, прибыл в Якутск
Самолет Boeing-737 авиакомпании S7, выполнявший рейс из столичного аэропорта Домодедово в Якутск и совершивший вынужденную посадку в Норильске, прибыл в пункт назначения, передает корреспондент телеканала «Якутия 24».
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций Украины
Во вторник военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов привёл наиболее вероятные сценарии нападения на мост, а также способы его защиты.
Обновлено вчера в 06:05
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено вчера в 12:58
Религия
«53 площадки предложено»: в Екатеринбургской епархии заявили, что городу не хватает храмов
Обновлено вчера в 21:07
Наука
Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин
Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
Во Львове неизвестные взяли штурмом здание горсовета
Обновлено вчера в 06:23
Футбол
УЕФА обязал футбольные клубы проводить ответные матчи в Косово
Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) обязал все футбольные клубы и сборные, играющие против команд и сборной Республики Косово проводить ответные матчи на территории края.
Обновлено вчера в 12:23
Игры
Square Enix покажет Marvel’s Avengers на E3 2019
Square Enix представит на E3 игру про «Мстителей» – Marvel’s Avengers. Разработкой игры занимаются Crystal Dynamics и Eidos Montreal.
Обновлено вчера в 11:50
Авто
Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf от студентов
В рамках встречи Wörthersee ученики VW представили свои последние разработки для хэтчбека GTI и универсала R. В прошлом году на выставке Wörthersee Volkswagen выступил с концептуальной версией мощного Golf GTI TCR, которая несколько месяцев назад стала серийной моделью, доступной для европейских дилеров VW.
Обновлено вчера в 03:27