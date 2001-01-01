Футбол

Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредитуВести.Ru вчера в 16:49

Испанский защитник "Реала" Серхио Рамос предстоящим летом намерен сменить клубную прописку из-за образовавшихся у него финансовых проблем. Звездный игрок обороны "Королевского клуба" влез в кредит.
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СМИ: Рамос хочет покинуть «Реал» из-за долга в 35 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 15:30

СМИ: Рамос хочет покинуть «Реал» из-за долга в 35 миллионов евро

Sportbox.RUвчера в 16:03

В Испании объяснили, почему Рамос хочет подписать контракт с китайским клубом

ProstoProSportвчера в 15:45

Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредиту

Вести.Ruвчера в 16:49

Источник: Рамос хочет покинуть «Реал» из-за долга в 35 млн евро

Советский спортвчера в 15:25

Рамос хочет покинуть «Реал» из-за финансовых проблем, игрок задолжал € 35 млн

Чемпионатвчера в 15:06

Серхио Рамос уедет в Китай из-за огромного долга

Sport.ruвчера в 16:14
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Здоровье

В Рособрнадзоре призвали не отправлять на ЕГЭ детей с недомоганиями

Рособрнадзор выразил соболезнования семье и близким девушки с врожденным пороком сердца, погибшей во время ЕГЭ в Чебоксарах, и призвал родителей убедить своих детей сдать экзамены в другой день, если выпускники чувствуют себя плохо накануне испытания.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Политика

Китай лишит США редкоземельных металлов

Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено вчера в 01:46
Политика

В Вашингтоне назвали американский СПГ «газом свободы»

В США сразу два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ "свободным газом" и "молекулами американской свободы".
Обновлено вчера в 22:21
Политика

Эрдоган и Трамп обсудили вопросы поставки российских комплексов С-400

Глава коммуникационного ведомства администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун сообщил, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту США Дональду Трампу создать рабочую группу в связи с поставками российских комплексов С-400.
Обновлено вчера в 17:35
Экономика

В Госдуме рассказали о проекте оплаты пенсий НПФ на старых условиях

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с газетой «Известия» сообщил о планах внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о том, что клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено вчера в 21:59
Баскетбол

«Химки» одолели УНИКС и вышли в финал Единой лиги ВТБ

Обновлено вчера в 14:45
Общество

Город тысячи огней: как подсвечивают новостройки в Екатеринбурге и кто за это платит

Новостройки в Екатеринбурге все чаще проектируют с архитектурным освещением и медиафасадами.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

Лето встретит екатеринбуржцев настоящей жарой и ливнями

Настоящее тепло, которое пришло на Урал до начала календарного лета, достигнет пика в последний день весны.
Обновлено вчера в 22:33
Общество

Далай-лама раскрыл секрет счастья

Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие

Антонов: Россия отвергает обвинения США в нарушении ДВЗЯИ

Посол России в США Анатолий Антонов заявил Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Обновлено вчера в 22:31
Общество

Сахалинцы помогут выбрать имя новорожденному оленю

С именем для олененка (самца) ещё не определись, поэтому у сахалинцев есть уникальная возможность дать кличку малышу.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

Пострадавшего в Косово российского дипломата перевезут в Белград

Сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, который накануне пострадал в ходе операции косовоалбанской полиции, перевезут в Белград для продолжения лечения.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия

Полиция раскрыла группировку мошенников, работавших в сфере ЖКХ

Деятельность организованной преступной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве под предлогом оказания услуг в сфере ЖКХ, пресекли сотрудники полиции и Росгвардии в Москве.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Будапеште затонул прогулочный катер, есть жертвы

Обновлено вчера в 18:57
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»

Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
Обновлено вчера в 23:17
Авто

Власти Петербурга отказались от перезапуска General Motors в Шушарах

Смольный отказался от соглашения с белорусско-британским предприятием "Юнисон" о перезапуске завода General Motors в Шушарах.
Обновлено вчера в 19:02
Политика

Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.
Обновлено вчера в 19:48
Армия и оружие

В Алеппо восстановят крупнейший в городе продовольственный рынок

Обновлено вчера в 22:07
Энергетика

Минфин удивился словам главы «Транснефти» о взрыве машины замминистра

Министерство финансов удивлено реакцией «Транснефти» на слова министра Антона Силуанова о необходимости компании нести финансовую ответственность за загрязнение нефтепровода «Дружба»; ранее представитель нефтяной компании напомнил о взрыве машины первого замминистра финансов в 1997 году.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

Самолет, совершивший вынужденную посадку в Норильске, прибыл в Якутск

Самолет Boeing-737 авиакомпании S7, выполнявший рейс из столичного аэропорта Домодедово в Якутск и совершивший вынужденную посадку в Норильске, прибыл в пункт назначения, передает корреспондент телеканала «Якутия 24».
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие

В Госдуме заявили, что Крымский мост защищён от провокаций Украины

Во вторник военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов привёл наиболее вероятные сценарии нападения на мост, а также способы его защиты.
Обновлено вчера в 06:05
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено вчера в 12:58
Религия

«53 площадки предложено»: в Екатеринбургской епархии заявили, что городу не хватает храмов

Обновлено вчера в 21:07
Наука

Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин

Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

Во Львове неизвестные взяли штурмом здание горсовета

Обновлено вчера в 06:23
Футбол

УЕФА обязал футбольные клубы проводить ответные матчи в Косово

Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) обязал все футбольные клубы и сборные, играющие против команд и сборной Республики Косово проводить ответные матчи на территории края.
Обновлено вчера в 12:23
Игры

Square Enix покажет Marvel’s Avengers на E3 2019

Square Enix представит на E3 игру про «Мстителей» – Marvel’s Avengers. Разработкой игры занимаются Crystal Dynamics и Eidos Montreal.
Обновлено вчера в 11:50
Авто

Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf от студентов

В рамках встречи Wörthersee ученики VW представили свои последние разработки для хэтчбека GTI и универсала R. В прошлом году на выставке Wörthersee Volkswagen выступил с концептуальной версией мощного Golf GTI TCR, которая несколько месяцев назад стала серийной моделью, доступной для европейских дилеров VW.
Обновлено вчера в 03:27
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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