Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредитуВести.Ru 16:49

Испанский защитник "Реала" Серхио Рамос предстоящим летом намерен сменить клубную прописку из-за образовавшихся у него финансовых проблем. Звездный игрок обороны "Королевского клуба" влез в кредит.

Экономика Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.

Экономика СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.

Политика Путин подписал закон о доступе родственников в реанимацию Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает медицинские организации предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.

Происшествия В поселке под Красногорском загорелись хозяйственные постройки Пожар охватил несколько хозяйственных построек в поселке Инженерный-1 под Красногорском в Московской области.

Политика Порошенко просил США о помощи на президентских выборах В Белом доме уточнили, что Трамп пожелал Зеленскому успеха, назвав выборы "важным моментом в истории Украины", а также отметив, что выборы прошли в демократическом ключе.

Происшествия Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Космос Ученый рассказал об опасности нахождения человека на Луне дольше года Ученый сообщил об опасности пребывания человека на Луне в течение периода свыше года.

Культура В Госдуме в конкурсе для рэперов «победил искусственный интеллект» Москвичка Екатерина Юрченко под псевдонимом "ДирХантерКа" стала победительницей конкурса "Безграничный рэп", организованного комитетом Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи; жюри признало лучшей ее песню, созданную нейросетью.

Политика Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Армия и оружие В Таджикистане планируют расширить полномочия военной разведки Замминистра добавил, что полномочия военной разведки необходимо привести в соответствие с современными вызовами и угрозами.

Здоровье Наркомания и алкоголизм. Заболеваемость снизилась, смертность не изменилась Крупицкий рассказал о динамике заболеваемости алкоголизмом и наркоманией за последние 10 лет, а также о новых методах лечения этих заболеваний.

Авто В Сети появились первые изображения Skoda Octavia следующего поколения На днях в Сети появились свежие шпионские снимки ожидаемой новинки - Skoda Octavia.

Театры Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.

Футбол Кутепов: с Каррерой не общаюсь Защитник «Спартака» Илья Кутепов признался, что не поддерживает связь с бывшим главным тренером своей команды Массимо Каррерой.

Общество Школьники Петербурга сдали ЕГЭ по математике Сегодня, 29 мая, петербургские школьники сдают ЕГЭ по математике. Сдавать математику в Северной столице будут 27 тысяч учеников.

Армия и оружие Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.

Авто Brabus представил 800-сильный Mercedes-AMG GT Чтобы мощный Brabus 800 GT 4 можно было издалека отличить от обычного Mercedes-AMG GT63 S для автомобиля специально разработали карбоновый аэродинамический обвес и массивные титановые наконечники выпускной системы.

Происшествия «Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ «Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.

Политика Михаил Саакашвили вернулся на Украину 28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство.