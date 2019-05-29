Футбол
Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредитуВести.Ru 16:49
Испанский защитник "Реала" Серхио Рамос предстоящим летом намерен сменить клубную прописку из-за образовавшихся у него финансовых проблем. Звездный игрок обороны "Королевского клуба" влез в кредит.
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Экономика
Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году
Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Экономика
СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт
Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Политика
Путин подписал закон о доступе родственников в реанимацию
Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает медицинские организации предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
Обновлено в 16:54
Происшествия
В поселке под Красногорском загорелись хозяйственные постройки
Пожар охватил несколько хозяйственных построек в поселке Инженерный-1 под Красногорском в Московской области.
Обновлено в 17:34
Игры
Sony назвала дату выхода Death Stranding
Обновлено в 13:46
Политика
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
В Белом доме уточнили, что Трамп пожелал Зеленскому успеха, назвав выборы "важным моментом в истории Украины", а также отметив, что выборы прошли в демократическом ключе.
Обновлено в 16:00
Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Власти США обвиняют РФ в нарушении моратория на ядерные испытания
Власти США считают, что Российская Федерация не соблюдает мораторий на ядерные испытания.
Обновлено в 10:04
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Космос
Ученый рассказал об опасности нахождения человека на Луне дольше года
Ученый сообщил об опасности пребывания человека на Луне в течение периода свыше года.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес
Экс-участник «Дома-2» Алессандро Матераццо заплатил за пластику три миллиона рублей
Всего за красоту мужчине придется заплатить три миллиона рублей.
Обновлено в 18:16
Культура
В Госдуме в конкурсе для рэперов «победил искусственный интеллект»
Москвичка Екатерина Юрченко под псевдонимом "ДирХантерКа" стала победительницей конкурса "Безграничный рэп", организованного комитетом Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи; жюри признало лучшей ее песню, созданную нейросетью.
Обновлено в 12:40
Политика
Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина
Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
В Будапеште затонул прогулочный катер, есть жертвы
Обновлено в 18:57
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Наука
В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков
Обновлено вчера в 14:05
Теннис
Федерер вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Обновлено в 12:01
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
В Таджикистане планируют расширить полномочия военной разведки
Замминистра добавил, что полномочия военной разведки необходимо привести в соответствие с современными вызовами и угрозами.
Обновлено в 09:01
Здоровье
Наркомания и алкоголизм. Заболеваемость снизилась, смертность не изменилась
Крупицкий рассказал о динамике заболеваемости алкоголизмом и наркоманией за последние 10 лет, а также о новых методах лечения этих заболеваний.
Обновлено в 18:12
Авто
В Сети появились первые изображения Skoda Octavia следующего поколения
На днях в Сети появились свежие шпионские снимки ожидаемой новинки - Skoda Octavia.
Обновлено в 15:09
Театры
Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной
Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:54
Футбол
Кутепов: с Каррерой не общаюсь
Защитник «Спартака» Илья Кутепов признался, что не поддерживает связь с бывшим главным тренером своей команды Массимо Каррерой.
Обновлено в 17:54
Общество
Школьники Петербурга сдали ЕГЭ по математике
Сегодня, 29 мая, петербургские школьники сдают ЕГЭ по математике. Сдавать математику в Северной столице будут 27 тысяч учеников.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие
Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной
Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено в 15:26
Футбол
«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено в 16:54
Авто
Brabus представил 800-сильный Mercedes-AMG GT
Чтобы мощный Brabus 800 GT 4 можно было издалека отличить от обычного Mercedes-AMG GT63 S для автомобиля специально разработали карбоновый аэродинамический обвес и массивные титановые наконечники выпускной системы.
Обновлено в 17:45
Происшествия
«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено в 15:44
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство.
Обновлено в 10:55
Наука
Ученые пытаются создать редкий вид аморфного льда
Исследователи работают над созданием редкого вида аморфного льда, возникновение которого отличается от общепринятой теории.
Обновлено вчера в 12:14