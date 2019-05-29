Футбол

Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредитуВести.Ru 16:49

Испанский защитник "Реала" Серхио Рамос предстоящим летом намерен сменить клубную прописку из-за образовавшихся у него финансовых проблем. Звездный игрок обороны "Королевского клуба" влез в кредит.
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«Челси» — победитель Лиги Европы, Серхио Рамос хочет уйти из «Реала»

Чемпионат18:00

Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредиту

Вести.Ru16:49

В Испании объяснили, почему Рамос хочет подписать контракт с китайским клубом

ProstoProSport15:45

СМИ: Рамос хочет покинуть «Реал» из-за долга в 35 миллионов евро

Sportbox.RU16:03

СМИ: Рамос хочет покинуть «Реал» из-за долга в 35 миллионов евро

Спорт-Экспресс15:30

Источник: Рамос хочет покинуть «Реал» из-за долга в 35 млн евро

Советский спорт15:25

Серхио Рамос уедет в Китай из-за огромного долга

Sport.ru16:14
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Экономика

Россиянам предрекли падение реальных доходов в 2019 году

Экономисты ВШЭ и РАНХиГС заявили, что в 2019 году россиян ожидает падение реальных доходов.
Обновлено в 01:57
Экономика

СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Политика

Путин подписал закон о доступе родственников в реанимацию

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает медицинские организации предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
Обновлено в 16:54
Происшествия

В поселке под Красногорском загорелись хозяйственные постройки

Пожар охватил несколько хозяйственных построек в поселке Инженерный-1 под Красногорском в Московской области.
Обновлено в 17:34
Игры

Sony назвала дату выхода Death Stranding

Обновлено в 13:46
Политика

Порошенко просил США о помощи на президентских выборах

В Белом доме уточнили, что Трамп пожелал Зеленскому успеха, назвав выборы "важным моментом в истории Украины", а также отметив, что выборы прошли в демократическом ключе.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

Власти США обвиняют РФ в нарушении моратория на ядерные испытания

Власти США считают, что Российская Федерация не соблюдает мораторий на ядерные испытания.
Обновлено в 10:04
Музыка

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено вчера в 14:29
Космос

Ученый рассказал об опасности нахождения человека на Луне дольше года

Ученый сообщил об опасности пребывания человека на Луне в течение периода свыше года.
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

Экс-участник «Дома-2» Алессандро Матераццо заплатил за пластику три миллиона рублей

Всего за красоту мужчине придется заплатить три миллиона рублей.
Обновлено в 18:16
Культура

В Госдуме в конкурсе для рэперов «победил искусственный интеллект»

Москвичка Екатерина Юрченко под псевдонимом "ДирХантерКа" стала победительницей конкурса "Безграничный рэп", организованного комитетом Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи; жюри признало лучшей ее песню, созданную нейросетью.
Обновлено в 12:40
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

В Будапеште затонул прогулочный катер, есть жертвы

Обновлено в 18:57
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Наука

В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков

Обновлено вчера в 14:05
Теннис

Федерер вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Обновлено в 12:01
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

В Таджикистане планируют расширить полномочия военной разведки

Замминистра добавил, что полномочия военной разведки необходимо привести в соответствие с современными вызовами и угрозами.
Обновлено в 09:01
Здоровье

Наркомания и алкоголизм. Заболеваемость снизилась, смертность не изменилась

Крупицкий рассказал о динамике заболеваемости алкоголизмом и наркоманией за последние 10 лет, а также о новых методах лечения этих заболеваний.
Обновлено в 18:12
Авто

В Сети появились первые изображения Skoda Octavia следующего поколения

На днях в Сети появились свежие шпионские снимки ожидаемой новинки - Skoda Octavia.
Обновлено в 15:09
Театры

Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной

Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:54
Футбол

Кутепов: с Каррерой не общаюсь

Защитник «Спартака» Илья Кутепов признался, что не поддерживает связь с бывшим главным тренером своей команды Массимо Каррерой.
Обновлено в 17:54
Общество

Школьники Петербурга сдали ЕГЭ по математике

Сегодня, 29 мая, петербургские школьники сдают ЕГЭ по математике. Сдавать математику в Северной столице будут 27 тысяч учеников.
Обновлено в 10:43
Армия и оружие

Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной

Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено в 15:26
Футбол

«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено в 16:54
Авто

Brabus представил 800-сильный Mercedes-AMG GT

Чтобы мощный Brabus 800 GT 4 можно было издалека отличить от обычного Mercedes-AMG GT63 S для автомобиля специально разработали карбоновый аэродинамический обвес и массивные титановые наконечники выпускной системы.
Обновлено в 17:45
Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено в 15:44
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство.
Обновлено в 10:55
Наука

Ученые пытаются создать редкий вид аморфного льда

Исследователи работают над созданием редкого вида аморфного льда, возникновение которого отличается от общепринятой теории.
Обновлено вчера в 12:14
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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