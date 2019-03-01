Футбол
Рамос может пропустить матч с «Барселоной» из-за травмыСоветский спорт вчера в 12:48
По информации источника, Рамос получил повреждение в ответном матче с Барселоной (0:3) в полуфинале Кубка Испании. Защитник столкнулся с одноклубником Каземиро, который врезался в заднюю часть Рамоса. Рамос по-прежнему испытывает боль, поэтому его участие в матче с Барселоной остается под вопросом.
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Общество
Скончался лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов
Обновлено в 02:45
Происшествия
Более 20 человек остались без жилья после пожара в дагестанском селе
Жилье в результате пожара в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана потеряли 14 взрослых и восемь детей, сообщил в субботу ТАСС глава сельского поселения Тинди, куда входит село Тисси-Ахитли, Сайгидгусен Магомедов.
Обновлено вчера в 18:34
Хоккей
Овечкин первым в истории НХЛ забросил 45 шайб в десяти сезонах
Овечкин стал первым в истории НХЛ, кто забросил 45 и более шайб в десяти регулярных сезонах.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Ъ: отставного генерала арестовали за мошенничество с «мертвыми душами»
В Твери по обвинению в особо крупном мошенничестве арестовали начальника "Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны" Минобороны генерал-майора в отставке Сергея Ягольникова, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах»
Высказывание бывшей супруги депутата Госдумы Виталия Южилина актрисы Илоны Столье о «нищебродах» в дорогих ресторанах вызвало волну критики в Сети.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Божена Рынска госпитализирована после смерти Малашенко
За пару недель до смерти Рынска сообщила о том, что Малашенко госпитализирован после скандала с бывшей женой Еленой Пивоваровой.
Обновлено вчера в 16:05
Общество
Хакеры от имени Metro и «Магнита» устроили атаку на российский бизнес
Эксперты рассказали об первой уникальной массовой атаке хакеров, под удар которой попал российский бизнес.
Обновлено в 02:37
Политика
В Раде рассказали, как Порошенко рассорил Украину с рядом стран НАТО
Депутат Верховной рад Андрей Билецкий заявил, что президент Украины Петр Порошенко рассорил страну с некоторыми странами НАТО из-за оружия.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Появилось видео задержания бойца ММА Александра Емельяненко
На официальной странице Twitter "Матч ТВ" опубликовано видео задержания сотрудниками полиции российского бойца MMA Александра Емельяненко.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Генконструктор назвал стоимость создания ракетного комплекса «Ангара»
Генконструктор считает, что инженерные решения, заложенные в создание ракет "Ангара", - от легкого до сверхтяжелого классов, на базе всего двух УРМ, обеспечивают высокую серийность, надежность и низкую стоимость.
Обновлено вчера в 19:08
Общество
Законопроект о реестре недобросовестных родителей внесен в Госдуму
Осенью 2017 года Минобрнауки России разработало законопроект по созданию единого реестра недобросовестных родителей, усыновителей и опекунов.
Обновлено в 02:50
Космос
К МКС отправился новейший корабль Crew Dragon в непилотируемом режиме
Ракета-носитель Falcon 9 с новейшим американским космическим кораблем многоразового использования Crew Dragon компании SpaceX в субботу стартовала к Международной космической станции (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
Обновлено в 02:51
Политика
Украина потребовала вернуть прах Нестора Махно
Обновлено вчера в 23:21
Политика
ЕС запретил Польше строить канал рядом с Россией
Руководство Евросоюза запретило Польше строить канал на балтийском побережье – на границе с Калининградской областью - без одобрения Европейской комиссии, передает РИА "Новости" со ссылкой на чиновников ЕС.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету
Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия
Во Флориде самолет врезался в многоэтажный жилой дом
Небольшой самолет врезался в многоэтажное здание в городе Форт-Лодердейл в штате Флорида, в результате чего погиб пилот, передает телеканал CBS4 Miami.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине
Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
80 иностранцев задержаны в кафе и барах Екатеринбурга за одну ночь
Ночью с 1 на 2 марта силовики провели в Екатеринбурге рейд по заведениям общепита. В результате были задержаны 80 иностранцев.
Обновлено в 02:17
Политика
Более 60 человек пострадали в акциях протеста в Алжире
В Алжире пострадали 63 человека во время акций протестов против решения президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок.
Обновлено в 01:50
Религия
В России наступила Вселенская родительская суббота
Субботний день 2 марта 2019 года в церковном календаре значится как Вселенская мясопустная родительская суббота.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Украинский политик рассказал, почему Киеву не удалось сохранить Крым
Украина не смогла сохранить Крым, потому что власти страны не имели нужной позиции, заявил лидер Социалистической партии Украины, кандидат в президенты Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 19:51
Происшествия
На юго-востоке Москвы горит квартира в жилом доме
Обновлено в 01:41
Политика
Лукашенко объяснил нежелание признать независимость Абхазии
Экс-генсек НАТО Хавьер Солана угрожал президенту Белоруссии Александру Лукашенко международной изоляцией в случае признания независимости Абхазии.
Обновлено вчера в 20:02
Общество
МВД РФ подготовило законопроект о едином госреестре автомобилей
МВД предлагает создать единый госреестр автомобилей, доступ к информации которого будет иметь любой гражданин РФ и правоохранительные органы, говорится в законопроекте, размещенном на Едином портале нормативных правовых актов.
Обновлено в 00:12
Наука
В Амазонии гигантский тарантул утащил опоссума и попал на видео
Зоологи из Мичиганского университета засняли в лесах Амазонии, как тарантул напал на молодого опоссума и утащил его в свою нору, чтобы съесть.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Ким Чен Ын выехал из Ханоя к бронепоезду на границу с Китаем
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Россия не признает решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза»
Россия не признает частичное решение Гаагского суда по иску "Нафтогаза", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено вчера в 16:22
Транспорт
Крымский мост уверенно пережил зиму
«За первую в истории действующего моста зиму метеостанции зафиксировали в Керченском проливе более 900 штормовых часов, почти 38 суток», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 07:07