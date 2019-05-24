Футбол
Рамос может покинуть «Реал» из-за конфликта с ПересомСпорт БИЗНЕС Online 11:25
Защитник «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб из-за конфликта с президентом Флорентино Пересом, сообщает AS. Серхио Рамос / фото: БИЗНЕС Online Ссора футболиста и босса "Реала" произошла после поражения команды в 1/8 финала Лиги чемпионов от "Аякса" на "Бернабеу".
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 14:14, Ашберн
Происшествия
«Перемен»: Захарченко в последнем слове в суде процитировал песню Цоя
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко во время последнего слова в суде процитировал строчку из песни советской рок-группы "Кино" на слова Виктора Цоя "Перемен!", передает РЕН ТВ.
Обновлено в 13:47
Общество
В школах Воркуты отменили занятия из-за метели
Обновлено в 04:20
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Происшествия
«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом
Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с лайнером «Аэрофлота», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:48
Политика
ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет
Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Общество
Школьники Владивостока продемонстрировали аттестат зрелости
Выпускники встретили последний звонок в стиле БДСМ Последний звонок в школе №74 Владивостока прогремел на всю страну: ученики выпускного класса устроили «день непослушания».
Обновлено в 13:16
Авто
Названы модели LADA, которые появятся в следующем году
Специалисты сообщают, что в первом квартале 2020-го года LADA хочет выпустить сразу 2 автомобиля - LADA XRAY CVT и LADA Vesta CVT.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Взрыв в Лионе расследует антитеррористический отдел прокуратуры
Расследование взрыва в Лионе передано антитеррористическому подразделению парижской прокуратуры, передаёт AFP.
Обновлено в 13:23
Политика
Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера
Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Как сообщало ИА REGNUM, теперь уже экс-генерал московского СКР Денис Никандров, а также глава управления собственной безопасности ГСУ Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов были арестованы в июле 2016 года.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
В Минобороны России назвали ложью сообщения о химатаке в Сирии
Особый цинизм заявлению Госдепартамента о якобы произошедшей 19 мая «химатаке» в Сирии придают последовавшие публичные опровержения этой лжи даже британской «Обсерваторией по правам человека» и так называемыми мошенниками из «Белых касок», — говорится в сообщении представителя российского оборонного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, которое оказалось в распоряжении RT.
Обновлено в 10:31
Авто
Седан Chevrolet Malibu вернется в Россию вместе с Ravon
Что касается хэтчбека Ravon R2, то, согласно недавно полученному Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), его локализуют у нас в единственной версии с 1,2-литровым 84-сильным двигателем и четырехступенчатым «автоматом».
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.
Обновлено в 02:23
Культура
Наставники «Голос. Дети» записали обращения для спецвыпуска шоу
Каждый из наставников записал видеообращение детям, так как это очень важно для них, — рассказал источник РИА Новости.
Обновлено в 07:03
Футбол
Месси нашел виновных в разгромном поражении от «Ливерпуля»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. Его слова приводит Diario Sport.
Обновлено в 13:13
Кино
Из-за недовольства фанатов выход фильма про Соника перенесли
Дизайн главного героя фильма решили доработать из-за большого количества негативных комментариев фанатов, недовольных внешним видом Соника.
Обновлено в 12:23
Спорт
Закарин выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия»
Обновлено в 11:30
Общество
Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе
В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.
Обновлено в 09:44
Политика
Путин посоветовал патриарху Кириллу отдохнуть
Президент Владимир Путин в пятницу поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 11:45
Общество
Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах
На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосприроду.
Обновлено в 01:48
Экономика
Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона
С точки зрения уровня ВВП на душу населения Украина "остается одной из беднейших стран региона", констатируют во Всемирном банке.
Обновлено в 03:24
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:03
Политика
Белоруссия на следующей неделе начнет возвращать грязную нефть России
Выдавливание некачественной нефти по нефтепроводу "Дружба" с территории Белоруссии в сторону России начнется в понедельник-вторник (27-28 мая), заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 11:49
Общество
Беглов встретился с муниципальными депутатами Петербурга
Глава Петербурга Александр Беглов выступил перед депутатами муниципальных советов внутригородских муниципальных образований (МО) Северной столицы.
Обновлено в 10:37
Авто
Dacia Duster в апреле стал самым продаваемым кроссовером в Европе
Компактный внедорожник Duster, выпускаемый под румынским брендом Dacia, по итогам апреля вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе, показав при этом наибольший рост спроса.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери
Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено в 13:04
Политика
Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.
Обновлено в 05:37