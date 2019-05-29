Футбол
Рамос хочет уйти из «Реала» из-за финансовых проблемREGNUM 01:17
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос хочет уйти из клуба из-за финансовых проблем.
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В Испании объяснили, почему Рамос хочет подписать контракт с китайским клубом
ProstoProSportвчера в 15:45
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Армия и оружие
Украинский морской спецназ провел учения рядом с Крымом
На Тендровской косе (остров вблизи юго-западного побережья Черного моря в пределах Херсонской области Украины) прошли тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России
Бывшая прима Большого театра балерина Анастасия Волочкова сообщила об этом в своем Instagram-аккаунте.
Обновлено в 05:14
Общество
В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь
Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
Общество
Когда ждать пик ненастья в Москве, рассказали синоптики
Обновлено в 03:58
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Политика
Песков: приглашение на торжества в Нормандии в Кремль не приходило
Кремль не получал приглашения на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Бросившая умирать свою дочь петербурженка отказалась от других детей
Жительница Петербурга, которая оставила свою 7-месячную дочь умирать в частном доме, оказалась многодетной матерью.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ пустить ее в бар
Ранее Хелена Карин Атай получила от одной из газет премию "Мама года" за кампанию по сбору средств на лечение своей дочери от нейробластомы.
Обновлено в 04:54
Общество
Абоненты Tele2 пожаловались на отсутствие связи
Утром в четверг на сайте Downdetector пользователи массово пожаловались на сбои со связью у мобильного оператора Tele2.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
В Ростове-на-Дону подросток впал в кому из-за отравления алкоголем
Полиция организовала проверку после сообщения о том, что подросток в Ростове-на-Дону впал в кому, отравившись алкоголем, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
На Украине разбился военный вертолёт Ми-8
На северо-западе Украины в Ровенской области разбился вертолёт Ми-8.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова
На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес
Бари Алибасов приревновал Лидию Федосееву-Шукшину к Аркадию Инину
Бари Алибасов приревновал свою супругу Лидию Федосееву-Шукшину к писателю Аркадию Инину.
Обновлено в 04:07
Финансы
ЦБ ожидает уменьшения ставок по кредитам
Ставки по кредитам начнут уменьшаться на фоне снижения инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
Обновлено в 05:27
Футбол
Лучано Спаллетти покинул «Интер»
Обновлено в 05:21
Здоровье
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Жены Краско оставили его без жилья, сообщили СМИ
Дачу 88-летнего актера Ивана Краско захватили родственники, сообщает издание "Собеседник" со ссылкой на соседа артиста.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Политика
Зеленский: Порошенко препятствовал работе Антикоррупционного бюро с западными партнерами
"Из-за отсутствия политической воли со стороны бывшего президента Украины [Петра Порошенко] и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась", - сказано в сообщении.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочке Сергея Лазарева
Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочке Сергея Лазарева Если верить слухам, девочке уже восемь месяцев.
Обновлено в 04:22
Спорт
Медведева опубликовала видео страстного танца с Туктамышевой
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео своего танца с чемпионкой мира и Европы соотечественницей Елизаветой Туктамышевой.
Обновлено в 05:19
Наука
Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин
Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Футбол
«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 05:48
Шоу-бизнес
Наташа Королева перепутала грудь своего мужа с грудью Волочковой
В рамках выпуска передачи ведущий Иван Ургант предложил Наталье сыграть в забавную игру – по фрагментам фотографий отгадать, где изображено декольте его мужа, известного танцора Сергея Глушко.
Обновлено в 04:11