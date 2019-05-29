Футбол

Рамос хочет уйти из «Реала» из-за финансовых проблемREGNUM 01:17

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос хочет уйти из клуба из-за финансовых проблем.
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СМИ: Рамос хочет покинуть «Реал» из-за долга в 35 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 15:30

СМИ: Рамос хочет покинуть «Реал» из-за долга в 35 миллионов евро

Sportbox.RUвчера в 16:03

В Испании объяснили, почему Рамос хочет подписать контракт с китайским клубом

ProstoProSportвчера в 15:45

Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредиту

Вести.Ruвчера в 16:49

Источник: Рамос хочет покинуть «Реал» из-за долга в 35 млн евро

Советский спортвчера в 15:25

Рамос хочет покинуть «Реал» из-за финансовых проблем, игрок задолжал € 35 млн

Чемпионатвчера в 15:06

Серхио Рамос уедет в Китай из-за огромного долга

Sport.ruвчера в 16:14
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Армия и оружие

Украинский морской спецназ провел учения рядом с Крымом

На Тендровской косе (остров вблизи юго-западного побережья Черного моря в пределах Херсонской области Украины) прошли тактико-специальные учения разведчиков 73-го морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России

Бывшая прима Большого театра балерина Анастасия Волочкова сообщила об этом в своем Instagram-аккаунте.
Обновлено в 05:14
Общество

В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь

Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
Общество

Когда ждать пик ненастья в Москве, рассказали синоптики

Обновлено в 03:58
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Обновлено в 04:31
Политика

Песков: приглашение на торжества в Нормандии в Кремль не приходило

Кремль не получал приглашения на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Бросившая умирать свою дочь петербурженка отказалась от других детей

Жительница Петербурга, которая оставила свою 7-месячную дочь умирать в частном доме, оказалась многодетной матерью.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В КБР 12 офицеров МВД задержаны по делу о взятках в 42 млн рублей

Обновлено в 05:40
Происшествия

Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ пустить ее в бар

Ранее Хелена Карин Атай получила от одной из газет премию "Мама года" за кампанию по сбору средств на лечение своей дочери от нейробластомы.
Обновлено в 04:54
Общество

Абоненты Tele2 пожаловались на отсутствие связи

Утром в четверг на сайте Downdetector пользователи массово пожаловались на сбои со связью у мобильного оператора Tele2.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

В Кемерове опрашивают потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 01:33
Происшествия

В Ростове-на-Дону подросток впал в кому из-за отравления алкоголем

Полиция организовала проверку после сообщения о том, что подросток в Ростове-на-Дону впал в кому, отравившись алкоголем, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

На Украине разбился военный вертолёт Ми-8

На северо-западе Украины в Ровенской области разбился вертолёт Ми-8.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова

На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.
Обновлено в 02:54
Шоу-бизнес

Бари Алибасов приревновал Лидию Федосееву-Шукшину к Аркадию Инину

Бари Алибасов приревновал свою супругу Лидию Федосееву-Шукшину к писателю Аркадию Инину.
Обновлено в 04:07
Финансы

ЦБ ожидает уменьшения ставок по кредитам

Ставки по кредитам начнут уменьшаться на фоне снижения инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В Улан-Удэ пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте

Обновлено в 04:41
Футбол

Лучано Спаллетти покинул «Интер»

Обновлено в 05:21
Здоровье

Врачи рассказали об опасности утреннего кофе

Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Жены Краско оставили его без жилья, сообщили СМИ

Дачу 88-летнего актера Ивана Краско захватили родственники, сообщает издание "Собеседник" со ссылкой на соседа артиста.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Политика

Зеленский: Порошенко препятствовал работе Антикоррупционного бюро с западными партнерами

"Из-за отсутствия политической воли со стороны бывшего президента Украины [Петра Порошенко] и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась", - сказано в сообщении.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочке Сергея Лазарева

Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочке Сергея Лазарева Если верить слухам, девочке уже восемь месяцев.
Обновлено в 04:22
Спорт

Медведева опубликовала видео страстного танца с Туктамышевой

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео своего танца с чемпионкой мира и Европы соотечественницей Елизаветой Туктамышевой.
Обновлено в 05:19
Наука

Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин

Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Футбол

«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 05:48
Шоу-бизнес

Наташа Королева перепутала грудь своего мужа с грудью Волочковой

В рамках выпуска передачи ведущий Иван Ургант предложил Наталье сыграть в забавную игру – по фрагментам фотографий отгадать, где изображено декольте его мужа, известного танцора Сергея Глушко.
Обновлено в 04:11
Кино

«Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов» по версии IMDb

Обновлено в 03:18
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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