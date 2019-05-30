Футбол

Рамос может перейти из «Реала» в китайский клуб из-за долговГазета.Ru 03:45

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос может покинуть сливочных и перейти в китайский клуб, передает "Советский спорт". Сообщается, что футболист задумался о расторжении контракта из-за долгов перед банком. Задолженность игрока составляет €35 млн.
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