Футбол
Рамос может перейти из «Реала» в китайский клуб из-за долговГазета.Ru 03:45
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос может покинуть сливочных и перейти в китайский клуб, передает "Советский спорт". Сообщается, что футболист задумался о расторжении контракта из-за долгов перед банком. Задолженность игрока составляет €35 млн.
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В Испании объяснили, почему Рамос хочет подписать контракт с китайским клубом
ProstoProSportвчера в 15:45
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