Футбол

Рамос хочет уйти из «Реала» из-за финансовых проблемREGNUM 01:17

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос хочет уйти из клуба из-за финансовых проблем.
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Рамос намерен оставить «Реал» из-за крупных долгов по кредиту

Вести.Ruвчера в 16:49

Серхио Рамос уедет в Китай из-за огромного долга

Sport.ruвчера в 16:14

В Испании объяснили, почему Рамос хочет подписать контракт с китайским клубом

ProstoProSportвчера в 15:45

СМИ: Рамос хочет покинуть «Реал» из-за долга в 35 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 15:30

Источник: Рамос хочет покинуть «Реал» из-за долга в 35 млн евро

Советский спортвчера в 15:25

Рамос хочет покинуть «Реал» из-за финансовых проблем, игрок задолжал € 35 млн

Чемпионатвчера в 15:06

СМИ: Рамос хочет покинуть «Реал» из-за долга в 35 миллионов евро

Sportbox.RUвчера в 16:03
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Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Транспорт

СМИ сообщили о двукратном повышении цен на билеты в плацкарте

В Общероссийском объединении пассажиров направили письмо в ФАС, в котором указывается, что билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%.
Обновлено в 00:48
Происшествия

В Башкирии разыскивается кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

36-летняя Луиза Хайруллина вынесла 23 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в Салавате и скрылась.
Обновлено 28 мая в 18:09
Культура

Скульптуры из коллекции Азнавура выставят на торги

Речь идёт о бронзовых скульптурах из коллекции шансонье. Первая, созданная Жерменом Ришье в 1953 году, изображает матадора и череп быка.
Обновлено в 01:53
Финансы

Украина распродаёт запасы золота

В мае 2019 года золотовалютные резервы Украины сократились на $1,2 млрд. Об этом рассказал глава Национального банка страны Яков Смолий.
Обновлено в 00:54
Происшествия

В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

В Екатеринбурге 16-летний подросток на иномарке насмерть сбил байкера

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем иномарки находился юноша 2003 года рождения, не имеющий водительских прав.
Обновлено в 01:52
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено вчера в 08:43
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Финансы

Власти предложили выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсии

В рамках программы «Социальная поддержка граждан» в правительстве предлагают выделить дополнительные 4,765 миллиардов рублей в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

В Башкирии возбудили дело после убийства семилетней девочки

Следственное управление СК РФ по Башкирии в четверг возбудило уголовное дело после убийства семилетней девочки в Стерлитамаке.
Обновлено в 02:42
Культура

Юбилей ВДНХ отметят фестивалями, концертами и выставками

Обновлено в 00:22
Игры

Создатели Pokemon Go запустят игру, в которой нужно спать

Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес

Сын Ротару показал ее на прогулке

Руслан Евдокименко, сын певицы, выложил в свой микроблог фото Софии Михайловны, сделанное на прогулке в Лондоне.
Обновлено в 00:44
Экономика

Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос

Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».
Обновлено в 01:59
Политика

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено вчера в 06:14
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счёт в финале Кубка Стэнли

Решающую шайбу в овертайме забросил защитник «Сент-Луиса» Карл Гуннарссон. Таким образом, "Сент-Луис" сравнял счёт в серии — 1:1.
Обновлено вчера в 23:30
Транспорт

Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города

Чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%).
Обновлено в 00:00
Авто

Hyundai Creta нового поколения показали без камуфляжа

Японская компания Hyundai продолжает испытания серийной версии кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения.
Обновлено вчера в 01:04
Происшествия

Пожизненный приговор новосибирскому серийному убийце вступил в силу

Обновлено вчера в 23:22
Спорт

Российские гимнастки выиграли два золота на этапе Гран-при в Израиле

Российские гимнастки Анастасия Гузенкова и Ирина Анненкова стали триумфаторами этапа Гран-при по художественной гимнастике, который проходит израильском Холоне.
Обновлено вчера в 20:48
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

Если Украина решится на провокацию против Крымского моста и будет использовать при этом полученные от США фрегаты, это может привести к широкомасштабным боевым действиям, считает российский военный эксперт.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия

В скоростном поезде Петербург-Хельсинки произошло задымление

Выяснилось, что в потолочной электрике поезда типа Pendolino произошло короткое замыкание.
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие

Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной

Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:26
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Футбол

Александр Головин не сыграет в первом туре нового чемпионата Франции

Полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет помочь своей команде в матче первого тура нового чемпионата Франции.
Обновлено в 01:18
Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено вчера в 12:54
Футбол

«Челси» стал победителем Лиги Европы

Футбольный клуб "Челси" одержал крупную победу над "Арсеналом" со счетом 4:1 в финальном матче Лиги Европы сезона-2018/19, обе команды представляют Англию.
Обновлено вчера в 17:15
Технологии

В Доминиканской Республике прошло первое тестирование связи 5G

Мобильный оператор Доминиканской Республики VIVA при сотрудничестве со шведской телекоммуникационной компанией Ericsson провел тестирование связи пятого поколения (5G).
Обновлено вчера в 21:16
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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