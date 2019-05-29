Футбол
Рамос хочет уйти из «Реала» из-за финансовых проблемREGNUM 01:17
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос хочет уйти из клуба из-за финансовых проблем.
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В Испании объяснили, почему Рамос хочет подписать контракт с китайским клубом
ProstoProSportвчера в 15:45
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