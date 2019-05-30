Рамос хочет покинуть «Реал» из-за долговЕвро-футбол.ру 08:50

Защитник "Реала" Серхио Рамос хочет покинуть клуб из-за долгов, сообщает издание Sport. Рамос должен банку 35 миллионов евро. Он взял кредит и потратил деньги на приобретение участка земли на окраине Мадрида для постройки жилых зданий, но городские власти не одобрили проект.

Транспорт РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.

Политика Путин рассказал о развитии искусственного интеллекта В четверг Владимир Путин проводит совещание по вопросам развития искусственного интеллекта.

Армия и оружие В Петербурге спущен на воду новейший корабль противоминной обороны На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК) в Северной столице в четверг, 30 мая, спустили на воду новейший корабль противоминной обороны, морской тральщик «Владимир Емельянов» (проект 12 700 «Александрит»).

Происшествия Грузовик врезался в автомобиль ДПС на Ставрополье Водителем грузовика оказался житель Ростовской области, который около пяти часов непрерывно вел автомобиль, признаков опьянения у него полицейские не нашли.

Шоу-бизнес Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».

Политика ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.

Происшествия В Крыму задержали двух крымскотатарских активисток Сегодня, 30 мая, в Джанкое и в Бахчисарае силовиками были задержаны две крымскотатарские активистки Лутфие ЗУДИЕВА и Мумине Салиева.

Культура Джоан Роулинг опубликует новые книги по вселенной Гарри Поттера Писатель Джоан Роулинг в ближайшее время издаст четыре новых рассказа по вселенной Гарри Поттера.

Футбол Рамос объявил, что остается в мадридском «Реале» Защитник Серхио Рамос в четверг на специальной пресс-конференции объявил, что остается в мадридском футбольном клубе "Реал".

Политика Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.

Происшествия Прокуратура попросила отправить в психиатрическую больницу курсанта, обвиняемого в терроризме за рисунок захвата казармы Дело в отношении Осипова: Уголовное дело в отношении Вадима Осипова возбудили в 2017 году, после того как преподаватель вуза обнаружил у ученика лист тетради со схемой казармы и планом ее захвата.

Происшествия Столкновение кораблей в Будапеште: и здесь найден украинский след Капитаном речного теплохода Viking Sygin, который поздним вечером 29 мая столкнулся с прогулочным теплоходом «Русалка» в Будапеште, является гражданин Украины.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Финансы В ЦБ назвали основные риски для российской экономики В число основных рисков для финансовой стабильности России входят замедление мирового роста и высокая долговая нагрузка россиян на фоне падения доходов.

Наука На дне Северного моря найдена затонувшая страна Ученые Университета Бредфорда (Великобритания) обнаружили в Северном море следы страны, когда-то бывшей выше уровня моря.

Общество Путин вручил многодетным матерям и отцам ордена «Родительская слава» Президент России Владимир Путин наградил многодетных родителей из восьми регионов. Все они воспитывают по меньшей мере семь детей.

Финансы Россияне начали массово скупать валюту В обменниках россияне обменяли на 25% больше, купив валюты на $2,5 млрд, а еще $2 млрд сняли с валютных счетов.

Авто Эксклюзивный Bentley от Mulliner оценили в 1,3 миллиона долларов Стоимость Bentley от Mulliner перешагнет отметку в 1 млн фунтов стерлингов или около 1,26 млн долларов США и, таким образом, станет самой дорогой машиной бренда.

Общество Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».

Спорт Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

Здоровье Алексей Текслер высказался о развитии медицины в Челябинской области О развитии медицины на Южном Урале высказался руководитель Челябинской области Алексей Текслер.

Транспорт Метро не выйдет за пределы Москвы Уже в 2019 году завершится строительство пятого главного пути на участке Москва-Пассажирская-Ярославская — Мытищи.

Происшествия МАК может опубликовать отчет об авиакатастрофе в Шереметьево к 5 июня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может к 5 июня опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, произошедшей 5 мая.

Хоккей Сын Валерия Харламова назначен гендиректором ХК «Торпедо» Сын знаменитого советского хоккеиста Валерия Харламова Александр стал генеральным директором нижегородского хоккейного клуба «Торпедо».