Футбол

Рамос хочет покинуть «Реал» из-за долговЕвро-футбол.ру 08:50

Защитник "Реала" Серхио Рамос хочет покинуть клуб из-за долгов, сообщает издание Sport. Рамос должен банку 35 миллионов евро. Он взял кредит и потратил деньги на приобретение участка земли на окраине Мадрида для постройки жилых зданий, но городские власти не одобрили проект.
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