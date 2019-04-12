Рамос из-за травмы не поможет «Реалу» около двух недельСоветский спорт вчера в 11:07

Ранее в СМИ сообщали, что испанец может пропустить около двух недель. На счету Рамоса в нынешнем сезоне 11 голов и две результативные передачи в 42 матчах за Реал.

Рамос из-за травмы не поможет «Реалу» около двух недель

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