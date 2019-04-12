Футбол
Рамос из-за травмы не поможет «Реалу» около двух недельСоветский спорт вчера в 11:07
Ранее в СМИ сообщали, что испанец может пропустить около двух недель. На счету Рамоса в нынешнем сезоне 11 голов и две результативные передачи в 42 матчах за Реал.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:00, Ашберн
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено вчера в 16:56
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон сменила стиль, чтобы соответствовать статусу жены короля
Инсайдеры утверждают, что перемены в стиле герцогини связаны со скорой коронацией принца Уильяма.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено вчера в 14:23
Армия и оружие
Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР
Обновлено вчера в 08:02
Политика
Порошенко настаивает на дебатах с Зеленским 14 апреля
Действующий президент Украины Петр Порошенко надеется, что его дебаты с кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским пройдут на стадионе 14 апреля.
Обновлено в 03:08
Политика
Тимошенко призвала Зеленского и Порошенко к человечности
Обновлено вчера в 14:33
Экономика
Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Беременная жена Венсана Касселя голой снялась для обложки глянца
Снимок хоть и откровенный, но смотрится не пошло, а женственно и трогательно, отмечают фолловеры.
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала о превращениях Деппа в «монстра»
Бывшая супруга звезды Голливуда Джонни Деппа выдвинула против него новые обвинения, рассказав об издевательствах над ней и превращении актера в «монстра».
Обновлено в 03:10
Экономика
Топилин снова заявил о рекордном росте реальных зарплат россиян
В 2018 г. реальная зарплата россиян выросла на 6,8%. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин назвал эти темпы рекордными.
Обновлено вчера в 08:32
Спорт
Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.
Обновлено вчера в 04:19
Общество
В России и за рубежом проходит тотальный диктант
Текст писателя Павла Басинского добровольно напишет четверть миллиона человек, а диктовать его будут звезды телевидения, театра, кино и спорта.
Обновлено в 00:14
Автоспорт
Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая, Квят стал 11-м
Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас стал лучшим в квалификации на третьем этапе "Формулы-1" - Гран-при Китая, проходящем в Шанхае.
Обновлено в 03:28
Авто
Оптимальная скорость для максимальной экономии топлива
Вывод: 100 км/час является оптимальной скоростью для авто, если требуется сэкономить топливо.
Обновлено вчера в 13:43
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Футбол
Капелло назвал уход Роналду главной проблемой «Реала»
Бывший тренер российской сборной Фабио Капелло прокомментировал трудности мадридского "Реала" в текущем сезоне, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:44
Политика
В США призвали пересмотреть политику в отношении России
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, бывший министр обороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн призвали амеркианского президента Дональда Трампа пересмотреть политику в отношении России.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры. Снова
В конце прошлой недели «Карнавал» уже эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Обновлено в 03:23
Политика
Меркель объяснила визит Порошенко и отсутствие приглашения Зеленскому
Обновлено вчера в 16:50
Футбол
«Енисей» представил состав на матч с «Уфой» в стиле «Игры престолов»
Стали известны стартовые составы "Енисея" и "Уфы" на матч 23-го тура чемпионата России.
Обновлено в 03:30
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота
Результаты испытаний ученые рассказали на конференции ECCMID 2019 в Нидерландах.
Обновлено вчера в 18:52
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров
Обновлено в 03:38
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:01
Происшествия
Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Хоккей
«Питтсбург» потерпел второе поражение в серии с «Айлендерс»
Обновлено вчера в 23:37
Космос
Lockheed Martin выпустит парфюм с ароматом открытого космоса
Компания Lockheed Martin представила духи, которые отличаются ароматом, характерным для открытого космоса.
Обновлено в 01:36
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов» на пиратских сайтах
Обновлено вчера в 12:44
Общество
Сколько времени москвич зарабатывает на завтрак, подсчитал Bloomberg
Москвичу придется потратить 10,6 минут в день, чтобы заработать себе на "стандартный" завтрак, и отдать 2,2% своего ежедневного дохода в размере около 2 тыс. руб. "Индекс завтрака" подсчитало агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:51