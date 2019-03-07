Футбол

Рамос и Перес провели встречу и обсудили свой конфликтЧемпионат 03:39

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес провёл встречу с защитником и капитаном команды Серхио Рамосом, сообщает AS. По информации издания, встреча футболиста и акционера состоялась вечером 7 марта. В ходе беседы они обсудили свой недавний конфликт.
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Рамос и Перес обсудили свой конфликт

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Рамос и Перес обсудили свой конфликт на личной встрече

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