Футбол
Рамос и Перес обсудили свой конфликтСпорт-Экспресс 04:35
Защитник "Реала" Серхио Рамос провел встречу с президентом клуба Флорентино Пересом. Как сообщает AS, они обсудили возникший между ними конфликт после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (1:4).
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Футболисты «Енисея» прилетели в Самару на матч РПЛ без формы и бутс
Игроки красноярского футбольного клуба «Енисей» прилетели в Самару на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» без формы и бутс.
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Министр ВВС США уйдёт в отставку
Министр ВВС США Хезер Уилсон заявила, что сообщила президенту США Дональду Трампу о намерении уйти в отставку.
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Армия и оружие
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Среди других опасностей для военно-политического блока Лубомир Метнар назвал терроризм и кибератаки Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар включил Россию в число главных угроз для НАТО.
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Политика
Генсек ООН рассказал о нарушениях прав женщин в мире
Несмотря на прогресс в области прав женщин, достигнутый в последние десятилетия, мужчины по-прежнему продолжают доминировать в мире, заявил в пятницу, 8 марта, генсек ООН Антониу Гутерриш.
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В Москве состоялся шестой матч серии первого раунда плей-офф в Западной конференции между столичным "Спартаком" и санкт-петербургским СКА.
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Баскетболисты московского ЦСКА в домашнем матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги переиграли итальянский «Милан».
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Смертоносный: в США оценили потенциал российского автомата АК-203
Американские СМИ заинтересовались открытием российско-индийского предприятия по производству автоматов АК-203 в городе Корва на северо-востоке Индии.
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Шнуров поиздевался над «слабым полом»
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США не исключают применения санкций против поддерживающих Мадуро стран
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Появилось видео с места крушения МиГ-21 в Индии
В Сети опубликовали видео с места крушения истребителя МиГ-21 ВВС Индии.
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Один человек погиб в ДТП в Подмосковье
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