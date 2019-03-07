Футбол
Рамос и Перес обсудили свой конфликтСпорт-Экспресс 04:35
Защитник "Реала" Серхио Рамос провел встречу с президентом клуба Флорентино Пересом. Как сообщает AS, они обсудили возникший между ними конфликт после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" (1:4).
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Происшествия
Истребитель МиГ-21 потерпел крушение в Индии
Обновлено в 06:36
Политика
Венесуэла осталась без света из-за диверсии на ГЭС
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
Пассажир упал на рельсы станции метро «Перово»
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Обновлено в 04:50
Армия и оружие
НАТО готовит ответ на размещение Россией ракет у границ альянса
Североатлантический альянс готовит ответ на размещение Россией у его границ ракет, способных нести ядерные заряды.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Киеве произошла потасовка между феминистками и ультраправыми радикалами
Обновлено в 06:35
Политика
В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским
Комитет палаты представителей США по иностранным делам единогласно одобрил законопроект, запрещающий Белому дому признать присоединение Крыма к России.
Обновлено в 05:18
Политика
Правительство Финляндии подало в отставку
Правительство Финляндии ушло в отставку после отказа от планов по реформированию системы здравоохранения.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Турция назвала срок развертывания российских ракетных систем С-400
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Политика
Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США
Вице-президент США Майк Пенс в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности давил на канцлера Германии Ангелу Меркель с тем, чтобы ФРГ послала свои корабли в Керченский пролив для проведения новой провокации, однако немецкий лидер отказалась это сделать.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
В Москве у пенсионерки украли $40 тыс. и золотую монету весом 1 кг
Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование кражи у пенсионерки в Новой Москве крупной суммы денег в валюте, а также коллекционной золотой монеты весом 1 кг.
Обновлено в 03:31
Политика
Определены страны с небезопасной водопроводной водой
Безопасной признана водопроводная вода в США, Канаде, Австралии, Чили, Японии и странах ЕС.
Обновлено в 05:34
Политика
Украинская журналистка поделилась впечатлениями о поездке в Крым
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
Яшин сообщил, что к его бабушке в пансионат пришел следователь
Политик Илья Яшин рассказал, что в пансионат, где живет его бабушка, приходил оперуполномоченный отдела полиции по фамилии Сурков и изучал документацию в кабинете директора.
Обновлено в 06:21
Футбол
В УЕФА прокомментировали эпизод с пенальти на последних минутах матча ПСЖ и МЮ
«Манчестер Юнайтед» победил ПСЖ в гостях со счётом 1:3. Третий мяч англичане забили на последних минутах матча с пенальти, назначенного при помощи системы VAR.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Под Петербургом обрушилось здание на турбазе
Обновлено в 05:47
Футбол
«Урал» обыграл «Спартак» в матче Кубка России в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
При столкновении такси со столбом в Москве погибли два пассажира
Водитель такси в Москве не справился с управлением и врезался в фонарный столб, два его пассажира погибли.
Обновлено в 05:18
Политика
Украина делает первые шаги к признанию Крыма, считают в Госдуме
Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что правительство Украины, отождествляя Крым с Россией, делает первые шаги к признанию статуса полуострова.
Обновлено в 05:16
Политика
Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера
Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.
Обновлено в 00:55
Общество
МВД составило список потенциально опасных пород собак
Министерство внутренних дел России подготовило список потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 10:37
Спорт
Болельщики назвали «Волгоград Арену» лучшим стадионом 2018 года
Помимо выбора любителей футбола свое голосование проводило профессиональное жюри, которое назвало лучшей ареной прошлого года DVTK Stadion в Венгрии.
Обновлено вчера в 15:31
Экономика
Рогозин заявил о финансовом отставании «Роскосмоса» от NASA
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter, отвечая на вопрос одного из пользователей, заявил, что не видит критического отставания в технологическом плане возглавляемой им госкорпорации от NASA.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Виторган и Собчак заявили о расставании
Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган решили официально сообщить о своем расставании.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Российский военный госпитализирован в Армении с ножевым ранением
Военнослужащий 102-ой российской военной базы в армянском Гюмри госпитализирован в больницу с ножевым ранением, сообщает «Интерфакс» в пятницу, 8 марта.
Обновлено в 06:44
Общество
Любимая сеть магазинов Кейт Миддлтон обанкротилась
По данным фирмы, после объявления были немедленно закрыты пять из 39 магазинов сети в Великобритании (два в Лондоне и еще три в Шеффилде, Бристоле и Ливерпуле), а также уволены 55 сотрудников компании.
Обновлено в 04:46
Политика
Ле Пен напомнила о катастрофических последствиях санкций против России
Лидер партии "Национальное объединение", депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен напомнила, что антироссийские санкции привели к катастрофическим результатам для европейской экономики, и теперь Евросоюз может повторить ошибку уже в отношении Великобритании.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
Медведев с борта самолета поздравил женщин с 8 Марта
Обновлено в 02:50
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился
Показатель одобрения деятельности президента РФ по среднему значению с 25 февраля по 3 марта с снизился до 64,3%. Прошлый опрос зафиксировал этот показатель в 64,8%, что являлось максимумом в 2019 году.
Обновлено вчера в 10:26