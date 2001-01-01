Футбол
Рамос: «Я не возвращал Зидана в „Реал“»Евро-футбол.ру 08:02
Защитник "Реала" Серхио Рамос высказался по поводу возвращения на тренерский мостик Зинедина Зидана.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:08, Ашберн
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов задержан ФСБ
В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего министра Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 12:57
Футбол
Джикия вернулся к тренировкам в общей группе «Спартака»
Обновлено в 09:17
Экономика
Цифровые профили россиян протестируют на кредитах, ОСАГО и КАСКО
Пилотный проект по созданию цифровых профилей россиян будет запущен в апреле-мае 2019 года.
Обновлено в 06:10
Политика
Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн
"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Политика
Помпео рассказал, сколько США готовы потратить на смену власти в Венесуэле
Администрация США намерена потратить до 500 миллионов долларов на смену власти в Венесуэле, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 09:55
Космос
Красноярский Илон Маск решил развивать космический туризм
Обновлено вчера в 01:44
Авто
Hyundai подготовил к премьере свой самый маленький кроссовер
Публичная премьера новой глобальной модели, которая по своим габаритам уступит даже Hyundai Creta, состоится 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:09
Общество
Каждый пятый россиянин никогда не был в театре
Почти каждый пятый россиянин никогда в жизни не посещал театр, при этом доля жителей страны, посещающих театры регулярно, выросла.
Обновлено в 06:58
Финансы
Эксперты не ожидают снижения ставок по ипотеке в этом году
Согласно базовому сценарию "Эксперт РА", в 2019 году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018-го: объем выдач не превысит 2,5–2,6 трлн рублей, это на 10-15% меньше 2018 года.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Определился лидер президентской гонки на Украине
По данным опроса общественного мнения, за несколько дней до выборов президента на Украине лидером гонки остается Зеленский, который опережает ближайшего преследователя почти на 10 процентных пунктов, пишет Reuters.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова извинилась за фотографию в купальнике
Обновлено в 07:43
Политика
Киевский суд отменил запрет актеру Добронравову на въезд на Украину
Окружной районный суд Киева признал противоправным и отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну для российского актера Федора Добронравова, говорится в материалах суда.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес
Алина Кабаева впервые рассказала о своей семье
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева рассказала о своем детстве, передает "Аэроэкспресс".
Обновлено в 05:07
Происшествия
Избивших DJ Smash накажут на 11 миллионов
Суд в Перми определил размер компенсации, которую должны выплатить избившие DJ Smash (Андрея Ширмана) экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев и его приятель Сергей Ванкевич, передает РИА "Новости"
Обновлено в 07:20
Политика
Сирия запросила заседание Совбез ООН по Голанским высотам
Дональд Трамп в понедельник подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 00:50
Авто
Ford объявил об уходе с российского рынка легковых автомобилей
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Александр Стефанович рассказал о разводе с Аллой Пугачевой
Известный кинорежиссер Александр Стефанович рассказал в одном из интервью о разводе с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 03:34
Общество
Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке
Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Авто
Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely
Обновлено в 05:07
Происшествия
ФСБ проводит обыски у крымских татар
Оперативники ФСБ проводят новые обыски у крымских татар.
Обновлено в 01:54
Общество
Австралиец случайно дважды выиграл в лотерею по 16 миллионов долларов
Мужчина из австралийского Мельбурна дважды стал обладателем крупного лотерейного выигрыша в размере 23 миллионов австралийских долларов (более 16,2 миллиона долларов США), про второй билет c выигрышными номерами австралиец забыл, сообщает газета Age.
Обновлено в 09:23
Общество
Прокуратура нашла нарушения в роддоме в Башкирии
Обновлено в 03:24
Гаджеты
В WhatsApp для Android уже тестируется Dark Mode
Источники добавляют, что в режиме Dark Mode в WhatsApp для Android фон становится не полностью черным, как на iOS, а очень темным.
Обновлено в 02:00
Экономика
В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Культура
Юрий Норштейн пожаловался Владимиру Путину на «Союзмультфильм»
Владимир Путин пообещал советскому и российскому аниматору Юрию Норштейну разобраться в ситуации нарушения авторских прав на студии «Союзмультфильм».
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Германии из-за утечки аммиака в ледовом дворце пострадали 60 человек
По меньшей мере 60 человек пострадали в результате утечки аммиака, который произошел в ледовом дворце в городе Штраубинге в Баварии.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям
По данным портала LipetskMedia, стрельбу пенсионер вёл с собственного балкона. Он вышел и начал стрелять в детей, игравших во дворе.
Обновлено в 07:03