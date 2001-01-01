Футбол
Рамос: «Я не возвращал Зидана в „Реал“»Евро-футбол.ру 08:02
Защитник "Реала" Серхио Рамос высказался по поводу возвращения на тренерский мостик Зинедина Зидана.
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Технологии
Сбербанк разрешит менять ПИН-код карты в мобильном приложении
Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова рассказала, что с апреля клиента банка смогут менять ПИН-код в мобильном приложении, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Силуанов негативно оценил задержание Абызова
Первый вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов дал негативную оценку задерживанию бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Французские ВМС перехватили судно с почти 800 кг кокаина
Около 800 кг кокаина было обнаружено на борту судна, перехваченного в ходе международной операции в международных водах в районе Никарагуа.
Обновлено в 07:59
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Петербуржец заплатит 56 млн рублей за перепланировку в квартире
В Петербурге Петроградский районный суд поставил точку в деле о незаконной перепланировке, из-за которой в доме №57 по Каменностровскому проспекту обрушилось несколько квартир.
Обновлено в 07:32
Экономика
Совфед одобрил закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Представляя закон другим сенаторам, председатель комитета по социальной политике Валерий Рязанский пояснил, что его принятие позволит обеспечить начисление и выплату сумм индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты сверх величины установленного в каждом регионе России прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
ВМФ РФ получит 180 кораблей и судов до 2027 года
Обновлено в 05:12
Политика
Гройсман поручил проверить законность вылета Бойко и Медведчука в Москву
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил авиационной и пограничной службам проверить, были ли нарушены законы страны при вылете в Россию кандидата в президенты Юрия Бойко и председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 07:14
Политика
Власти Китая исключили экс-главу Интерпола Мэн Хунвэя из КПК
Власти КНР исключили из Коммунистической партии Китая экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, который подозревается во взяточничестве и в нарушении партийной дисциплины.
Обновлено в 04:30
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Грузинскому пастуху дали пожизненное за убийство американской семьи
Суд присяжных заседателей Горийского районного суда Грузии приговорил 19-летнего пастуха Малхаза Кобаури к пожизненному лишению свободы за убийство семьи Смит из США.
Обновлено в 08:12
Политика
В Крыму начали подсчитывать ущерб от пребывания в составе Украины
Напомним, во время совместного заседания Госсовета РК и Госдумы РФ в Симферополе председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил подсчитать экономические потери от пребывания Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева компенсации ущерба и заявить об этом на международном уровне.
Обновлено в 06:30
Политика
Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову
Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
Обновлено в 07:59
Культура
Мединский заявил об объединении Александринского и Волковского театров
Как подчеркнул художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин, объединение двух театров будет способствовать осуществлению ряда совместных и региональных программ.
Обновлено в 04:41
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Происшествия
За призыв к терроризму псковский депутат оштрафован на 700 тысяч
Накануне депутат поселения Остров Псковской области Аркадий Марков был оштрафован на 700 тысяч рублей.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Избивших DJ Smash накажут на 11 миллионов
Обновлено в 07:20
Политика
Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17
Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.
Обновлено в 07:39
Происшествия
ФСБ задержала в Крыму 20 сторонников «Хизб-ут-Тахрир»
ФСБ России сообщает о задержании в Крыму сторонников международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Авто
Ford покидает российский рынок легковых автомобилей
Обновлено в 08:27
Общество
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Прокуратура нашла нарушения в роддоме в Башкирии
Обновлено в 03:24
Политика
Путин обсудит с президентским советом развитие спорта в России
Обновлено вчера в 18:27
Культура
Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн»
Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».
Обновлено в 07:28
Экономика
Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза
Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:45
Политика
Британское правительство отвергло петицию об отмене Brexit
Заявление кабинета министров стало ответом на петицию об отмене Brexit, которую на момент публикации подписали более 5,8 миллиона человек.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях
Ядерный авианосец "Джеральд Р. Форд" (CVN-78), введенный в строй в мае 2017 года, сломался во время ходовых испытаний, сообщает USNI News.
Обновлено в 07:54
Культура
В Большом театре пройдет церемония вручения «Золотой маски»
В Большом театре пройдет церемония вручения «Золотой маски» в почетных номинациях, сообщает пресс-служба фестиваля.
Обновлено вчера в 20:55