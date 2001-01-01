Рамос: «Я не возвращал Зидана в „Реал“»Евро-футбол.ру 08:02

Защитник "Реала" Серхио Рамос высказался по поводу возвращения на тренерский мостик Зинедина Зидана.

Рамос: «Я не возвращал Зидана в „Реал“»

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