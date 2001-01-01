Футбол

Рамос: «Я не принимаю решений в „Реале“, только высказываю мнение»Soccer.ru вчера в 23:38

Капитан "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос после победы над Мальтой в матче квалификации ЧЕ-2020 подчеркнул, что не принимает участия в принятии каких-либо решений руководством мадридского клуба. Изменения в команде могут привести к успеху.
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Карлес Пуйоль: «Вопрос в том, сможет ли Зидан справиться в „Реале“ лучше, чем в первый раз»

Матч ТВ03:37

Карлес Пуйоль: «Вопрос в том, сможет ли Зидан справиться в „Реале“ лучше, чем в первый раз»

Sportbox.RU03:37

Рамос: «Я не принимаю решений в „Реале“, только высказываю мнение»

Soccer.ruвчера в 23:38
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 04:05, Ашберн
Происшествия

ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

«Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Уголовное дело возбуждено против поставщика компьютеров МВД

В конце прошлого года был подписан контракт на поставку МВД более 9 тысяч компьютеров на 357 миллионов рублей.
Обновлено в 03:31
Общество

Самая уродливая собака Великобритании умерла

В британском городе Нит скончалась беззубая лысеющая собака, которая считалась самым уродливой в Великобритании.
Обновлено в 03:44
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Политика

Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ

За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Политика

В правительстве прокомментировали задержание Абызова

Если будет доказано, что Абызов контролировал деятельность коммерческих структур во время работы в правительстве, «этот факт сам по себе означает нарушение закона», отметил Осипов.
Обновлено вчера в 13:28
Общество

Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатах

Обновлено вчера в 10:11
Экономика

Denizbank может быть продан в первых числах апреля

Глава Denizbank Хакан Эйтс ожидает продажи кредитной организации арабскому Emirates NBD в первых числах апреля, сообщила газета Dunya, которую цитирует Bloomberg.
Обновлено в 02:00
Технологии

Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников

Компания Electronic Arts (EA)увольняет 350 сотрудников и обещает разработать новую стратегию для обслуживания местных игроков.
Обновлено в 02:31
Хоккей

КХЛ не исключила ни один клуб из числа участников лиги

Сегодня в Москве состоялось заседание совета директоров КХЛ, по итогам которого принято решение не исключать ни один клуб из числа участников чемпионата.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

Вера Брежнева готовится родить от Константина Меладзе

Обновлено в 02:38
Общество

СНИЛС могут заменить новым документом

Законопроект упрощает регистрацию в системе индивидуального учёта и предполагает отмену выдачи карточек СНИЛС – страхового номера индивидуального лицевого счета.
Обновлено в 02:31
Хоккей

Овечкин вышел на 13-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Обновлено в 02:41
Политика

Путин поздравил личный состав Росгвардии с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в День войск Национальной гвардии России поздравил ее личный состав с профессиональным праздником.
Обновлено в 01:37
Наука

Ученые открыли новые частицы на Большом адронном коллайдере

В феврале сообщалось, что ученые, в том числе и российские физики, открыли новую частицу на Большом адронном коллайдере.
Обновлено в 02:55
Общество

Жительницам сел могут продлить рабочий день, пишут СМИ

Жительницам сельской местности могут увеличить продолжительность рабочего времени на четыре часа в неделю, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей

Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:25
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

Курс рубля снижается к доллару и евро на торгах в среду 27 марта. Соответствующие данные приводит Московская биржа.
Обновлено в 03:20
Политика

В Венесуэле совершено нападение на автомобиль Гуайдо

Напомним, нападение на оппозиционера произошло после того, как Гуайдо выступил в Национальной ассамблее Венесуэлы.
Обновлено в 02:46
Экономика

«Магнит» сократил импорт вина почти вдвое

Из первой пятерки импортеров выбыл «Магнит», сокративший импорт почти в два раза.
Обновлено в 03:45
Экономика

Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в России

Консорциум «ВТБ Капитала», Marathon Group и арабского фонда Al Nahdha Investment стал крупнейшим партнером KFC в России, сообщает РБК со ссылкой на СПАРК.
Обновлено в 02:25
Футбол

Моуринью может стать наставником команды Головина

Речь идет о "Лионе" и "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин. Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 01:19
Политика

Ляшко выступил против запрета русского языка на Украине

Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат на пост президента страны Олег Ляшко заявил, что он против того, чтобы в стране запрещали изучать и использовать русский язык.
Обновлено вчера в 16:20
Экономика

Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза

Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:45
Экономика

Telenor выставил на продажу 5,7% акций холдинга Veon

Речь идет о продаже 5,7% капитала Veon, отмечается в сообщении холдинга. Цена размещения акций составляет $2,16 за бумагу.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия

Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова

Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.
Обновлено в 01:15
Происшествия

В Оренбуржье при пожаре в частном доме погибли четыре человека

"В ходе ликвидации пожара в доме были обнаружены тела мужчины 1980 года рождения, женщины 1984 года рождения, а также двух несовершеннолетних детей - 4-летнего мальчика и двухлетней девочки", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Политика

МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых

В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено вчера в 05:48
Экономика

Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостях

Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.
Обновлено в 03:29
Политика

Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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