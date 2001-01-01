Рамос: «Я не принимаю решений в „Реале“, только высказываю мнение»Soccer.ru вчера в 23:38

Капитан "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос после победы над Мальтой в матче квалификации ЧЕ-2020 подчеркнул, что не принимает участия в принятии каких-либо решений руководством мадридского клуба. Изменения в команде могут привести к успеху.

Рамос: «Я не принимаю решений в „Реале“, только высказываю мнение»

Происшествия ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму «Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.

Происшествия Уголовное дело возбуждено против поставщика компьютеров МВД В конце прошлого года был подписан контракт на поставку МВД более 9 тысяч компьютеров на 357 миллионов рублей.

Общество Самая уродливая собака Великобритании умерла В британском городе Нит скончалась беззубая лысеющая собака, которая считалась самым уродливой в Великобритании.

Политика Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.

Политика В правительстве прокомментировали задержание Абызова Если будет доказано, что Абызов контролировал деятельность коммерческих структур во время работы в правительстве, «этот факт сам по себе означает нарушение закона», отметил Осипов.

Экономика Denizbank может быть продан в первых числах апреля Глава Denizbank Хакан Эйтс ожидает продажи кредитной организации арабскому Emirates NBD в первых числах апреля, сообщила газета Dunya, которую цитирует Bloomberg.

Технологии Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников Компания Electronic Arts (EA)увольняет 350 сотрудников и обещает разработать новую стратегию для обслуживания местных игроков.

Хоккей КХЛ не исключила ни один клуб из числа участников лиги Сегодня в Москве состоялось заседание совета директоров КХЛ, по итогам которого принято решение не исключать ни один клуб из числа участников чемпионата.

Общество СНИЛС могут заменить новым документом Законопроект упрощает регистрацию в системе индивидуального учёта и предполагает отмену выдачи карточек СНИЛС – страхового номера индивидуального лицевого счета.

Политика Путин поздравил личный состав Росгвардии с профессиональным праздником Президент России Владимир Путин в День войск Национальной гвардии России поздравил ее личный состав с профессиональным праздником.

Наука Ученые открыли новые частицы на Большом адронном коллайдере В феврале сообщалось, что ученые, в том числе и российские физики, открыли новую частицу на Большом адронном коллайдере.

Общество Жительницам сел могут продлить рабочий день, пишут СМИ Жительницам сельской местности могут увеличить продолжительность рабочего времени на четыре часа в неделю, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Происшествия Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов Курс рубля снижается к доллару и евро на торгах в среду 27 марта. Соответствующие данные приводит Московская биржа.

Политика В Венесуэле совершено нападение на автомобиль Гуайдо Напомним, нападение на оппозиционера произошло после того, как Гуайдо выступил в Национальной ассамблее Венесуэлы.

Экономика «Магнит» сократил импорт вина почти вдвое Из первой пятерки импортеров выбыл «Магнит», сокративший импорт почти в два раза.

Экономика Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в России Консорциум «ВТБ Капитала», Marathon Group и арабского фонда Al Nahdha Investment стал крупнейшим партнером KFC в России, сообщает РБК со ссылкой на СПАРК.

Футбол Моуринью может стать наставником команды Головина Речь идет о "Лионе" и "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин. Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед".

Политика Ляшко выступил против запрета русского языка на Украине Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат на пост президента страны Олег Ляшко заявил, что он против того, чтобы в стране запрещали изучать и использовать русский язык.

Экономика Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Экономика Telenor выставил на продажу 5,7% акций холдинга Veon Речь идет о продаже 5,7% капитала Veon, отмечается в сообщении холдинга. Цена размещения акций составляет $2,16 за бумагу.

Происшествия Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.

Происшествия В Оренбуржье при пожаре в частном доме погибли четыре человека "В ходе ликвидации пожара в доме были обнаружены тела мужчины 1980 года рождения, женщины 1984 года рождения, а также двух несовершеннолетних детей - 4-летнего мальчика и двухлетней девочки", - говорится в сообщении.

Политика МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.

Экономика Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостях Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.