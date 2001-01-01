Футбол
Рамос: «Я не принимаю решений в „Реале“, только высказываю мнение»Soccer.ru вчера в 23:38
Капитан "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос после победы над Мальтой в матче квалификации ЧЕ-2020 подчеркнул, что не принимает участия в принятии каких-либо решений руководством мадридского клуба. Изменения в команде могут привести к успеху.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 04:05, Ашберн
Происшествия
ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
«Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Уголовное дело возбуждено против поставщика компьютеров МВД
В конце прошлого года был подписан контракт на поставку МВД более 9 тысяч компьютеров на 357 миллионов рублей.
Обновлено в 03:31
Общество
Самая уродливая собака Великобритании умерла
В британском городе Нит скончалась беззубая лысеющая собака, которая считалась самым уродливой в Великобритании.
Обновлено в 03:44
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Совфед ужесточил наказание за создание ОПГ
За участие в ОПГ ужесточается наказание в виде тюремного заключения, теперь его срок — от 12 до 20 лет, также предусматривается штраф до 1 млн рублей.
Обновлено в 03:14
Политика
В правительстве прокомментировали задержание Абызова
Если будет доказано, что Абызов контролировал деятельность коммерческих структур во время работы в правительстве, «этот факт сам по себе означает нарушение закона», отметил Осипов.
Обновлено вчера в 13:28
Общество
Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатах
Обновлено вчера в 10:11
Экономика
Denizbank может быть продан в первых числах апреля
Глава Denizbank Хакан Эйтс ожидает продажи кредитной организации арабскому Emirates NBD в первых числах апреля, сообщила газета Dunya, которую цитирует Bloomberg.
Обновлено в 02:00
Технологии
Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников
Компания Electronic Arts (EA)увольняет 350 сотрудников и обещает разработать новую стратегию для обслуживания местных игроков.
Обновлено в 02:31
Хоккей
КХЛ не исключила ни один клуб из числа участников лиги
Сегодня в Москве состоялось заседание совета директоров КХЛ, по итогам которого принято решение не исключать ни один клуб из числа участников чемпионата.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Вера Брежнева готовится родить от Константина Меладзе
Обновлено в 02:38
Общество
СНИЛС могут заменить новым документом
Законопроект упрощает регистрацию в системе индивидуального учёта и предполагает отмену выдачи карточек СНИЛС – страхового номера индивидуального лицевого счета.
Обновлено в 02:31
Политика
Путин поздравил личный состав Росгвардии с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин в День войск Национальной гвардии России поздравил ее личный состав с профессиональным праздником.
Обновлено в 01:37
Наука
Ученые открыли новые частицы на Большом адронном коллайдере
В феврале сообщалось, что ученые, в том числе и российские физики, открыли новую частицу на Большом адронном коллайдере.
Обновлено в 02:55
Общество
Жительницам сел могут продлить рабочий день, пишут СМИ
Жительницам сельской местности могут увеличить продолжительность рабочего времени на четыре часа в неделю, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей
Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:25
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля снижается к доллару и евро на торгах в среду 27 марта. Соответствующие данные приводит Московская биржа.
Обновлено в 03:20
Политика
В Венесуэле совершено нападение на автомобиль Гуайдо
Напомним, нападение на оппозиционера произошло после того, как Гуайдо выступил в Национальной ассамблее Венесуэлы.
Обновлено в 02:46
Экономика
«Магнит» сократил импорт вина почти вдвое
Из первой пятерки импортеров выбыл «Магнит», сокративший импорт почти в два раза.
Обновлено в 03:45
Экономика
Консорциум ВТБ стал крупнейшим партнером KFC в России
Консорциум «ВТБ Капитала», Marathon Group и арабского фонда Al Nahdha Investment стал крупнейшим партнером KFC в России, сообщает РБК со ссылкой на СПАРК.
Обновлено в 02:25
Футбол
Моуринью может стать наставником команды Головина
Речь идет о "Лионе" и "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин. Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 01:19
Политика
Ляшко выступил против запрета русского языка на Украине
Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат на пост президента страны Олег Ляшко заявил, что он против того, чтобы в стране запрещали изучать и использовать русский язык.
Обновлено вчера в 16:20
Экономика
Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза
Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:45
Экономика
Telenor выставил на продажу 5,7% акций холдинга Veon
Речь идет о продаже 5,7% капитала Veon, отмечается в сообщении холдинга. Цена размещения акций составляет $2,16 за бумагу.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
Команда Малахова отчиталась об открытиях на перевале Дятлова
Телеведущий Андрей Малахов вместе с журналистами и специалистами повторил маршрут туристической группы Игоря Дятлова, все участники которой погибли при невыясненных обстоятельствах в горах на Северном Урале в феврале 1959 года.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Оренбуржье при пожаре в частном доме погибли четыре человека
"В ходе ликвидации пожара в доме были обнаружены тела мужчины 1980 года рождения, женщины 1984 года рождения, а также двух несовершеннолетних детей - 4-летнего мальчика и двухлетней девочки", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Политика
МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых
В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено вчера в 05:48
Экономика
Акции «Норникеля» упали на 3% на дивидендных новостях
Акции "Норникеля" утром в среду упали на 3% на новостях о планах основного акционера сократить дивидендные выплаты, бумаги откатились к уровням почти двухнедельной давности, оказав давление на основные индексы.
Обновлено в 03:29
Политика
Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04