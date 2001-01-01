Футбол

Рамос: «Я не принимаю решений в „Реале“, только высказываю мнение»Soccer.ru вчера в 23:38

Капитан "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос после победы над Мальтой в матче квалификации ЧЕ-2020 подчеркнул, что не принимает участия в принятии каких-либо решений руководством мадридского клуба. Изменения в команде могут привести к успеху.
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Рамос: «Не я принимал решение о возвращении Зидана в „Реал“»

Бомбардир.ру05:40

Рамос: «Я не принимаю решений в „Реале“, только высказываю мнение»

Soccer.ruвчера в 23:38

Карлес Пуйоль: «Вопрос в том, сможет ли Зидан справиться в „Реале“ лучше, чем в первый раз»

Sportbox.RU03:37

Карлес Пуйоль: «Вопрос в том, сможет ли Зидан справиться в „Реале“ лучше, чем в первый раз»

Матч ТВ03:37
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Политика

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременными и неправомерными утверждения о том, что в случае с задержанием экс-министра Михаила Абызова можно говорить о давлении силовых структур на бизнес.
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Названы самые популярные новые седаны в России

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«Муж ей изменял»: что раскрыли звезды шоу-бизнеса о Юлии Началовой

Смерть певицы Юлии Началовой вызвала шок не только у ее бывшего мужа, футболиста Евгения Алдонина, но и у звезд шоу-бизнеса.
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Песков не подтвердил передачу Путину плана Нетаньяху по Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).
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Политика

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
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Общество

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В первые дни апреля погода в столичном регионе будет пасмурной и дождливой, считают синоптики.
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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что количество участников соревнования может быть увеличено за счёт представителей азиатских стран.
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Экономика

«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате

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В США умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл

Энди Маршалл, который проработал более 40 лет в качестве сотрудника Управления всесторонней оценки программ Пентагона, умер в возрасте 97 лет.
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«Ъ» уточнил суть предъявленных Абызову обвинений

Адвокаты экс-министра открытого правительства Михаила Абызова заявили, что обвиняемый не считает себя виновным в рамках дела о банкротстве инжиниринговой компании "Группа Е4".
Обновлено в 03:22
Происшествия

На западе Стокгольма прогремел взрыв

Несколько человек получили легкие ранения в результате взрыва в одном из пригородов на западе Стокгольма, сообщает в среду издание Aftonbladet.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист

Умер выживший после крушения самолета с игроками бразильского "Шапекоэнсе" журналист Рафаэль Хенцель, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:28
Экономика

Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил правительственный закон, меняющий порядок доведения пенсий до прожиточного минимума.
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Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем

Обновлено вчера в 17:00
Политика

В Литве российских журналистов не пустили на суд о событиях 1991 года

Российских журналистов не пустили на заседание суда по делу о событиях в Вильнюсе в 1991 году, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:36
Политика

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Россия действительно стоит перед острой необходимостью перезагрузки партийной системы.
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Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы.
Обновлено в 05:55
Общество

Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день

Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие

Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Происшествия

В Липецкой области пенсионер ранил из ружья шестилетнего ребенка

Шестилетний мальчик попал в больницу в Липецкой области с пулевым ранением щеки после того, как в него из пневматического ружья выстрелил 70-летний пенсионер, сообщил в среду РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Обновлено в 06:35
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130

Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
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Футбол

Сборная Дании отыгралась с 0:3 в матче со Швейцарией

Сборные Швейцарии и Дании сыграли вничью в отборочном матче чемпионата Европы по футболу — 2020. Встреча завершилась со счётом 3:3.
Обновлено в 02:47
Транспорт

В мэрии Екатеринбурга допустили перенос сроков транспортной реформы

Намеченный на июль 2019 года старт транспортной реформы в Екатеринбурге может быть отложен.
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Армия и оружие

ВМФ России до 2027 года получит еще 180 кораблей и судов

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Шоу-бизнес

Ланской ответил на обвинения касательно Началовой

Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
Обновлено в 04:14
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Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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