Футбол
Рамос: «Я не принимаю решений в „Реале“, только высказываю мнение»Soccer.ru вчера в 23:38
Капитан "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос после победы над Мальтой в матче квалификации ЧЕ-2020 подчеркнул, что не принимает участия в принятии каких-либо решений руководством мадридского клуба. Изменения в команде могут привести к успеху.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:07, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали задержание Абызова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременными и неправомерными утверждения о том, что в случае с задержанием экс-министра Михаила Абызова можно говорить о давлении силовых структур на бизнес.
Обновлено в 05:37
Происшествия
ФСБ проводит обыски у крымских татар
Оперативники ФСБ проводят новые обыски у крымских татар.
Обновлено в 01:54
Общество
Поселок Мурино официально стал городом
Стремительно растущий поселок Мурино Всеволожского района Ленинградской области стал городом.
Обновлено в 05:40
Авто
Названы самые популярные новые седаны в России
Обновлено вчера в 08:27
Шоу-бизнес
«Муж ей изменял»: что раскрыли звезды шоу-бизнеса о Юлии Началовой
Смерть певицы Юлии Началовой вызвала шок не только у ее бывшего мужа, футболиста Евгения Алдонина, но и у звезд шоу-бизнеса.
Обновлено в 01:59
Политика
Песков не подтвердил передачу Путину плана Нетаньяху по Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о передаче израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Владимиру Путину плана по урегулированию ситуации Сирийской Арабской Республике (САР).
Обновлено в 05:53
Политика
В Киеве возбудят дело против Бойко и Медведчука, посетивших Москву
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, которые летали в Москву.
Обновлено в 06:55
Общество
Синоптики рассказали москвичам о погоде в начале апреля
В первые дни апреля погода в столичном регионе будет пасмурной и дождливой, считают синоптики.
Обновлено в 05:22
Хоккей
Президент КХЛ рассказал о возможном расширении лиги
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что количество участников соревнования может быть увеличено за счёт представителей азиатских стран.
Обновлено в 05:49
Экономика
«Детский мир» откроет флагманский магазин на Новом Арбате
Обновлено в 03:22
Политика
В США умер «Мастер Йода» Пентагона Энди Маршалл
Энди Маршалл, который проработал более 40 лет в качестве сотрудника Управления всесторонней оценки программ Пентагона, умер в возрасте 97 лет.
Обновлено в 05:46
Происшествия
«Ъ» уточнил суть предъявленных Абызову обвинений
Адвокаты экс-министра открытого правительства Михаила Абызова заявили, что обвиняемый не считает себя виновным в рамках дела о банкротстве инжиниринговой компании "Группа Е4".
Обновлено в 03:22
Происшествия
На западе Стокгольма прогремел взрыв
Несколько человек получили легкие ранения в результате взрыва в одном из пригородов на западе Стокгольма, сообщает в среду издание Aftonbladet.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист
Умер выживший после крушения самолета с игроками бразильского "Шапекоэнсе" журналист Рафаэль Хенцель, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:28
Экономика
Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил правительственный закон, меняющий порядок доведения пенсий до прожиточного минимума.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем
Обновлено вчера в 17:00
Политика
В Литве российских журналистов не пустили на суд о событиях 1991 года
Российских журналистов не пустили на заседание суда по делу о событиях в Вильнюсе в 1991 году, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:36
Политика
ЛДПР готовится к перезагрузке думских фракций
Россия действительно стоит перед острой необходимостью перезагрузки партийной системы.
Обновлено в 05:54
Баскетбол
«Майами» вывел из обращения номер Криса Боша
Обновлено в 01:26
Происшествия
Взрыв газа произошел в многоэтажке в Казани
Мощный хлопок раздался в среду днем в жилом доме в Казани, пожар охватил два этажа, сообщают очевидцы.
Обновлено в 05:55
Общество
Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день
Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну
Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Липецкой области пенсионер ранил из ружья шестилетнего ребенка
Шестилетний мальчик попал в больницу в Липецкой области с пулевым ранением щеки после того, как в него из пневматического ружья выстрелил 70-летний пенсионер, сообщил в среду РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Обновлено в 06:35
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Россия заключила контракты на поставку сотни самолетов Як-130
Российская сторона заключила контакты на поставку порядка 100 самолетов Як-130 другим странам, сообщил представитель «Рособоронэкспорта» Николай Рубан.
Обновлено в 02:24
Футбол
Сборная Дании отыгралась с 0:3 в матче со Швейцарией
Сборные Швейцарии и Дании сыграли вничью в отборочном матче чемпионата Европы по футболу — 2020. Встреча завершилась со счётом 3:3.
Обновлено в 02:47
Транспорт
В мэрии Екатеринбурга допустили перенос сроков транспортной реформы
Намеченный на июль 2019 года старт транспортной реформы в Екатеринбурге может быть отложен.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Ланской ответил на обвинения касательно Началовой
Бывший муж покойной певицы Юлии Началовой, экс-участник группы "Премьер-министр" Дмитрий Ланской высказался об обвинениях, выдвигаемых в его адрес касательно причин смерти артистки.
Обновлено в 04:14