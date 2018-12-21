Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридский клуб стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Завтра, 22 декабря, «Реал» сыграет с командой из ОАЭ «Аль-Айн» в финале клубного чемпионата мира.

Рамос: «Реал» без Моуринью уже пять лет, а вы до сих пор говорите о нём

Футбол Футбол «Ливерпуль» на выезде переиграл «Вулверхэмптон» В матче 18-го тура Английской Премьер-лиги "Вулверхэмптон" потерпел домашнее поражение от "Ливерпуля" — 0:2.

Футбол Футбол Глушаков назвал нападение фаната на него заказной акцией Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил мнение, что нападение фаната на него во время матча с «Рапидом» (1:2) в матче Лиги Европы является частью большой кампании против него.

Футбол Футбол «Хетафе» на выезде сыграл вничью с «Жироной» в матче Примеры «Жирона» сыграла вничью в матче 17-го тура испанской Примеры с «Хетафе».

Футбол Футбол Фарфан признан лучшим игроком «Локомотива» в декабре Болельщики "Локомотива" назвали полузащитника команды Джефферсона Фарфана лучшим игроком декабря.

Футбол Футбол Бабаев: «Вопрос с выкупом Бекао решён на 99 процентов» Вопрос с выкупом прав на Бекао решён на 99 процентов.

Футбол Футбол «Ювентус» продлил соглашение с «adidas» Новый контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. За этот период итальянский чемпион получит от спонсора 408 миллионов евро.

Футбол Футбол Футболист простился с клубом через час после подписания контракта Защитник Джеймс Коллинз пополнил команду английского футбольного клуба «Астон Вилла», а уже через час пожалел о своем решении и разорвал контракт на сумму 55 тысяч евро.

Футбол Футбол Санчес выиграл пари на увольнение Моуринью Форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес выиграл пари у своего одноклубника Маркоса Рохо.

Футбол Футбол «Челси» намерен обменять Морату на Игуаина

Футбол Футбол Венгер: «С Эмери „Арсенал“ находится в хороших руках» Появились новые футболисты, которые придали стабильности защите, у них все хорошо. Команда находится в хороших руках.

Футбол Футбол Альфонс Ареола: «Буффон всегда был моим кумиром» Голкипер "ПСЖ" Альфонс Ареола заявил, что его одноклубник Джанлуиджи Буффон всегда был для него кумиром.