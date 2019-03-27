Футбол

Рамос: «Посвящаем победу над Мальтой Луису Энрике»Евро-футбол.ру 03:31

Мальта — Испания
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Национальный стадион
31′
Альваро Мората
57′
Хуан Бернат
Икер Муниаин
65′
Сауль Ньигес
Хесус Навас
Джозеф Мбонг
Роуэн Мускат
65′
Джон Минтофф
Майкл Мифсуд
70′
Хуан Корбалан
72′
73′
Альваро Мората
79′
Альваро Мората
Родриго Морено
Джонатан Каруана
Карл Микаллеф
85′
Защитник сборной Испании Серхио Рамос заявил, что команда посвятила победу в матче с Мальтой (2:0) главному тренеру Луису Энрике.
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