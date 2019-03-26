Футбол
Рамос: «Победу сборной Испании посвящаем Энрике и его семье»Бомбардир.ру 00:06
|31′
Альваро Мората
|57′
Хуан Бернат
Икер Муниаин
|65′
Сауль Ньигес
Хесус Навас
Джозеф Мбонг
Роуэн Мускат
|65′
Джон Минтофф
Майкл Мифсуд
|70′
Хуан Корбалан
|72′
|73′
Альваро Мората
|79′
Альваро Мората
Родриго Морено
Джонатан Каруана
Карл Микаллеф
|85′
Мальта
Расстановка 5‑4‑1
1
Бонелло
11
Мускат
22
Мускат
3
Микаллеф
4
Борг
19
Церафа
9
Мифсуд
8
Фенек
6
Джуллаумьер
15
Корбалан
10
Нвоко
13
Аррисабалага
20
Роберто
15
Рамос
12
Эрмосо
3
Гайя
11
Каналес
16
Эрнандес
22
Навас
10
Асенсио
9
Родриго
19
Муниаин
Испания
Расстановка 4‑3‑3
Защитник сборной Испании Серхио Рамос поделился впечатлениями от игры со сборной Мальты (2:0) в рамках отбора Евро-2020. Испанцы посвятили победу главному тренеру команды Луису Энрике и его семье. Специалист не смог присутствовать на матче отборочного турнира Евро-2020 из-за семейных обстоятельств.
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