Футбол

Рамос: «Победу сборной Испании посвящаем Энрике и его семье»Бомбардир.ру 00:06

Мальта — Испания
0 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Национальный стадион
31′
Альваро Мората
57′
Хуан Бернат
Икер Муниаин
65′
Сауль Ньигес
Хесус Навас
Джозеф Мбонг
Роуэн Мускат
65′
Джон Минтофф
Майкл Мифсуд
70′
Хуан Корбалан
72′
73′
Альваро Мората
79′
Альваро Мората
Родриго Морено
Джонатан Каруана
Карл Микаллеф
85′
Защитник сборной Испании Серхио Рамос поделился впечатлениями от игры со сборной Мальты (2:0) в рамках отбора Евро-2020. Испанцы посвятили победу главному тренеру команды Луису Энрике и его семье. Специалист не смог присутствовать на матче отборочного турнира Евро-2020 из-за семейных обстоятельств.
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